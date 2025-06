Carlo Ancelotti agresszív brazil válogatottat ígér

Fordulópontot jelentett a brazil szövetség és válogatott számára május vége: előbb 25-én, Samir Xaud-t választották meg a szervezet elnökévé, rá egy napra pedig már ő mutatta be az új szövetségi kapitányt, Carlo Ancelottit. A Real Madridtól érkező szakember szinte az utolsó pillanatban érkezett a világbajnoki selejtező következő két játéknapja előtt, így a bemutatkozása során egyből keretet is hirdetett. Általános megrökönyödésre kihagyta a keretből Neymart, és bár a sérülésével magyarázta a mellőzést, a támadó előbb az RB Leipzig elleni felkészülési meccsen, majd a Botafogo elleni bajnokin is játszott – mindkét fellépésén pocsék teljesítményt nyújtott, ez utóbbin még ki is állították kezezés miatt.

A helyi sajtó azóta elfogadta Neymar hiányát, az első Ancelotti-féle edzések után pedig már az Ecuador elleni lehetséges felállást és taktikát boncolgatja mindenki. Jóllehet az új szövetségi kapitány csak ideiglenesen nyitotta meg a kapukat az újságírók előtt, az utolsó brazíliai tréningen azért adott némi kapaszkodót. A Corinthians edzőközpontjában két felállást gyakorolt a kezdőbe jelölt játékosokkal: a 4–3–3-as formációt a támadásokhoz, amelyből 4–4–2-be kellett visszarendeződni labdavesztés esetén. A sajtónyilvános edzésen a kezdőcsapat a következőképpen festett: Alisson állt a kapuban, előtte Vanderson, Marquinhos, Danilo és Alex Sandro alkotta a védelmet, Casemiro, Andreas Pereira és Andrey Santos a fordított háromszögben felálló középpályát, míg elöl Estevao, Richarlison és Vinícius Júnior kapott helyett. Később azonban kiszivárgott, hogy amint kitessékelték az újságírókat, Ancelotti három helyen is átalakította a csapatot: a veterán Danilót az első válogatottságára készülő Alexsandro váltotta, a középpályán pedig Bruno Guimaraes és Gerson került be Andreas Pereira, illetve Andrey Santos helyére.

A névsorból feltűnően hiányzik Raphinha, de a Barcelonában az idényben 34 gólt szerző támadó eltiltása miatt nem léphet pályára Ecuadorban, ezért készülhet élete első kezdőcsapatos szereplésére a felnőttválogatottban a 18 éves Estevao. Azzal kapcsolatban már megoszlanak a vélemények, hogy öt nappal később, Paraguay ellen, amikor már Raphinhával is számolhat Ancelotti, melyik támadó marad ki a kezdőből, az ifjú titán vagy Richarlison, mert az egyértelmű, hogy Vinícius Júnior kirobbanthatatlan.

A válogatott időközben el is indult a mérkőzés helyszínére, Guayaquilbe, ahol a szakvezető tart még egy utolsó átmozgató edzést. Az elutazás előtt annyit ígért a brazil sajtónak, hogy a korábban megszokotthoz képest sokkal agresszívabb és a párharcokat jobban felvállaló, sőt erőltető csapatra lehet számítani az irányításával.

DÉL-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐ, 15. FORDULÓ

Péntek (magyar idő szerint)

1.00: Ecuador–Brazília

1.00: Paraguay–Uruguay

3.00: Chile–Argentína

22.30: Kolumbia–Peru

Szombat (magyar idő szerint)

0.00: Venezuela–Bolívia

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Argentína 14 10 1 3 26–8 +18 31 2. Ecuador 14 7 5 2 13–5 +8 23 3. Uruguay 14 5 6 3 17–10 +7 21 4. Brazília 14 6 3 5 20–16 +4 21 5. Paraguay 14 5 6 3 11–9 +2 21 6. Kolumbia 14 5 5 4 18–14 +4 20 7. Venezuela 14 3 6 5 13–17 –4 15 8. Bolívia 14 4 2 8 14–30 –16 14 9. Peru 14 2 4 8 6–17 –11 10 10. Chile 14 2 4 8 9–21 –12 10

Az 1–6. helyezett kijut a 2026-os világbajnokságra, a 7. helyezett interkontinentális pótselejtezőt játszik a vb-részvételért.