Tizenhét éves „öreg” – Vincze András jegyzete

HOGY MI A TANULSÁGA a vasárnap a döntőhöz érkező Európa-bajnokságnak?

Nos, ha szabad a magyar futballt is belekeverni a történetbe, akkor bizony jó lenne kukoricára térdepeltetni azokat a honi szakmai gurukat, akik nemhogy évek, hanem már évtizedek óta azzal hülyítenek mindenkit, hogy a fiatal játékosok nem bírják el a nagy meccsek súlyát. Lám, a kontinenstornán ez ügyben éles a kontraszt, hogy mást ne írjak, Lamine Yamal (Spanyolország, 17 esztendős) és Kobbie Mainoo (Anglia, 19 éves) futballozhat majd vasárnap este százmilliónál is több néző figyelő tekintete előtt.

Oké, itt volt „túlkorosnak” a portugáloknál Cristiano Ronaldo és Pepe, a horvátoknál Luka Modric, a németeknél Toni Kroos, és igen, tudom azt is, hogy a La Liga-, valamint a Premier League-szint kapcsán bajosan lehetne bármiféle egyenleget vonni az Eb-produkciók és az NB I jelenkori nívója között, de… Azért csak belém hasít, idehaza milyen begyepesedett vagy inkább nagyon is tudatos üzleti (…) szemlélet fékezi a tehetségek kibontakozását, miközben az NB I-es nyári átigazolási szezon hírei megint arról szólnak, hogy – bla­-bla-bla… – külföldről érkezett balhátvéd (!), hónapok óta klub nélküli szélső, miközben az NB II-ben a „fiatalszabály” apropóján a 2005-ben született korosztály tagjait szerződtetik nyakra-főre. Na már most, ezzel az a gond, hogy az élvonal és a másodosztály között nem akkora a játéknívó-különbség (sőt!), hogy a magyar fiatalokat ne lehetne az első osztályú klubokban alkalmazni. A magyar labdarúgás küszöbét súroló példa is akad: a DAC a minap adott profi szerződést a tizenöt esztendős Bősze Leventének, aki az ETO elleni pénteki edzőmeccsen köszönte a bizalmat, és győztes gólt szerzett… Szóval: miről hadoválnak a magyar ifjak terhelhetőségével kapcsolatban?