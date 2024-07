Ötezernél is több játékperc, rengeteg mérkőzés a lábakban

Már csak egy mérkőzést rendeznek az idei Európa-bajnokságon, a legfontosabbat. Előzetesen nehéz egyértelműen kijelenteni, hogy az egyik vagy a másik csapat az esélyes, jóllehet a spanyolok eddig sokkal tetszetősebb futballt játszottak, mint az időnként teljesen elveszettnek mutatkozó angolok.

Egy-egy döntőre nagy hatással lehet a felek fáradtsági szintje, igaz, a pályán eltöltött idő alapján is Angliára vár nehezebb feladat vasárnap, mert csakúgy, mint a tornán, a klubidényben is a szigetországi játékosoknál több a játékperc. A spanyol válogatottban egyetlen labdarúgó sincs, aki az eddigi összes mérkőzés összes percét végigjátszotta, szemben négy angollal (Jordan Pickford, Kyle Walker, Declan Rice és John Stones), továbbá Spanyolország csak egy hosszabbításon van túl, míg Anglia kettőn.

A futballstatisztikákkal (is) foglalkozó BeSoccer számítása szerint ha a teljes idényt nézzük, még nagyobb az eltérés a két csapat labdarúgói között. A spanyoloknál az évadban 62 mérkőzésnél járó Rodri játszotta a legtöbbet, aki összesen 5411 percet töltött a pályán. Őt viszont már olyan játékosok követik, akik nem érik el az ötezer perces küszöböt: Robin Le Normand (4622 perc), Aymeric Laporte (4450), Unai Simón (4264) és Daniel Carvajal (4238).

Igaz, az angol keretben sem hemzsegnek az ötezer perc felettiek, de hárman azért csak átlépték a küszöböt, ketten nagyon közel állnak hozzá, a négyezres határt pedig heten érték el. Az angoloknál Declan Rice játszotta a legtöbbet (5444 percet), megelőzve a képzeletbeli dobogón Phil Fodent (5435 perc) – aki a legtöbb mérkőzésen (68) szerepelt az idényben –, valamint Kyle Walkert (5111 játékperc). Pickford 4950 percnél jár, Harry Kane 4924-nél, ők tehát minden bizonnyal szintén belépnek majd a döntőn az ötezresek táborába, de Bukayo Saka (4580 játékperc) és Jude Bellingham (4511) sem panaszkodhat mellőzöttségre.

Ha összevetjük a két válogatott várható kezdő tizenegyének az idényben pályán töltött idejét, Angliánál 47 847 játékperc jön ki, Spanyolországnál 42 226.

Mindehhez érdemes azt is hozzávenni, hogy Anglia egy nappal kevesebbet pihenhet a döntő előtt, márpedig az elmúlt időszak alapján ez nem sok jót ígér: 2021-ben is az angol együttes volt az, amelyiknek egy nappal kevesebb jutott a regenerálódásra a finálé előtt – alul is maradt Olaszországgal szemben –, s ugyanígy rendre az a válogatott nyerte meg a nagy tornák döntőjét (a legutóbbi három vb-n, valamint a 2016-os és a 2012-es Eb-n), amelynek több ideje maradt a pihenésre az elődöntőt követően.

DÖNTŐ

JÚLIUS 14. – VASÁRNAP

21.00: Spanyolország–Anglia, Berlin