Az Athletic Bilbao a közösségi médiában védte meg Nico Williamset

Az Eb-n eddig egy gólt és egy gólpasszt jegyző Nico Williams a spanyol válogatott egyik kulcsembere. Teljesítménye, és Lamine Yamallal való jó kapcsolata a Barcelona érdeklődését is felkeltette. A katalán klub elnöke, Joan Laporta korábban elmondta, hogy anyagilag sem okozhat problémát Nico Williams megszerzése, továbbá ő is kedveli a szélső támadójátékát..

Jon Uriarte, az Athletic Bilbao elnök a klub X-oldalán vágott vissza a katalánoknak és a spanyol szövetségnek. „Nico nagyon elkötelezett az Athletic Bilbao iránt, de folyamatosan a jövőjével kapcsolatos kérdésekkel bombázzák. Ezt a spanyol szövetség nem ellenőrzi, és nem védi meg, miközben a játékos az Eb-re koncentrál. A tiszteletnek a labdarúgást alkotó összes szereplő között alapvetőnek kell lennie, vagy legalábbis mi így képzeljük el az Athleticnél. Ebbe nem fér bele az, hogy a más klubokkal szerződésben álló futballistákat nyilvános nyomásnak tegyék ki, hogy megpróbálják őket szerződtetni.”

Ezt követően így folytatja Uriarte: „Az Athletic a maximumra törekszik, határok nélkül. Megmutatjuk, hogy vonzó és győztes projektünk van labdarúgóink és az edzőnk számára. Ennek bizonyítéka, hogy nemrég hosszabbítottunk két válogatott játékosunkkal, Unai Simónnal (2029-ig) és Dani Viviannal (2031-ig), a tavaly 2027-ig aláíró Nicóval, valamint olyan keresett futballistákkal, mint Oihan Sancet, Benat Prados, Julen Agirrezabala és Aitor Paredes, hogy csak néhány példát említsek.”

„Az Athletic Club gazdaságilag, társadalmilag és sportszakmailag is képes arra, hogy olyan kaliberű labdarúgókat foglalkoztasson, mint a korábban felsoroltak, például Nico Williams” – zárja közleményét az Athletic. A football-espana.net megjegyzi, hogy a baszk klub és Barcelona között fagyos a viszony. A katalánok 2023-ban ingyen szerződtették Inigo Martínezt, de a Negreira-botrány kapcsán is összetűzésbe került a két egylet. Nico Williams a spanyol válogatottal vasárnap 21 órakor játssza a döntőt Anglia ellen. A 21 éves játékos iránt a Barcelona mellett a hírek szerint a Chelsea, az Arsenal és a Liverpool is érdeklődik.