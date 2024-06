Szoboszlai csak a negyedik, Nagy Zsolt is ott van olvasóink Skócia elleni kezdőjében

Talán most volt a legnagyobb harc a kapusok között az Európa-bajnokság alatt, Svájc és Németország ellen is nagy többségben volt Gulácsi Péter Dibusz Dénessel szemben, ám ezúttal az FTC játékosa nem sokkal maradt el az RB Leipzig kapusától: Gulácsi 2956 szavazattal (48.1 százalék) került be a kezdőbe, de csak 26-tal több voksot kapott, mint Dibusz (2930, 47.7 százalék).

A mezőnyjátékosoknál jelentős változásokat hozott a mostani mérkőzés: a legtöbb szavazatot ezúttal Sallai Roland kapta (5760, 93.8 százalék), megelőzve Willi Orbánt (5507, 89.7) és Varga Barnabást (5504, 89.7). A pénteki és szombati edzéseket kihagyó csapatkapitány, Szoboszlai Dominik a mezőnyjátékosok között csak a negyedik legtöbb szavazatot érte el, 5459-et (88.9), nem sokkal többet, mint amennyit Dárdai Márton (5412).

Ezúttal sem maradt ki olvasóink kezdőjéből Schäfer András (4860, 79.2) és Kerkez Milos (4789, 78), ám a védelem jobb oldalán Bolla Bendegúzt játszatnák olvasóink (4093, 66.7), a középpályán pedig Schäfer mellé a sérüléséből felépülő Callum Styles (2989, 48.7) és Nagy Zsolt (2397, 39) került be Nagy Ádám kárára – és hangsúlyos, hogy olvasóink szavazatai alapján négyvédős szisztéma szerint állnánk fel, de erre minimális az esély.

A NEMZETI SPORT ONLINE OLVASÓI SZERINT ÍGY KEZD A MAGYAR VÁLOGATOTT SKÓCIA ELLEN

Gulácsi – Bolla, Orbán, Dárdai M., Kerkez – Schäfer, Styles, Nagy Zsolt – Sallai, Szoboszlai – Varga B.

A VÁRHATÓ KEZDŐ A NEMZETI SPORT SZERINT

Gulácsi – Botka, Orbán, Dárdai M. – Bolla, Schäfer, Styles, Kerkez – Sallai, Szoboszlai – Varga B.