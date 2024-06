Botka Endre és Callum Styles is bekerülhet a magyar válogatott kezdőcsapatába

Először is azt érdemes leszögezni, hogy a Svájctól kapott három gól után Marco Rossi két helyen is „belenyúlt” a védelembe, a németek ellen Bolla Bendegúz került be jobb oldali szárnyvédő pozícióba, Fiola Attila pedig jobb oldali belső védő lett Lang Ádám helyén. A bal oldali szárnyvédő pozíciójában pedig Szalai Attila helyén Dárdai Márton kezdett. Bolla és Dárdai is a jobbak közé tartozott a németek ellen, így azt gondolnánk, velük elégedett a kapitány, ezért bennmaradnak a kezdőben a skótok ellen is. Viszont az eddig többet szerepelt játékosok közül lehet olyan, aki pihenőt kap.

A belső védők közül Fiola Attila esetében számítunk erre, aki meccshiánnyal érkezett az Eb-re egy korábbi térdsérülés, majd vállműtét után, viszont az első két mérkőzést végigjátszotta. Az ő helyén az a Botka Endre juthat szerephez, aki az előző Eb-n mindhárom meccset végigjátszotta a jobb oldali belső védő pozíciójában, ezen a tornán viszont eddig még nem játszott. Jelzésértűnek gondoljuk, hogy a mérkőzés előtti utolsó sajtótájékoztatón éppen a Ferencváros védője volt az egyik résztvevő a mieinktől.

A másik változtatás megérzésünk szerint a középpályán jöhet, méghozzá Nagy Ádám helyén, akit eddig mindkét meccsen, bő egy óra után lecserélt a kapitány. Erre a változtatásra elsősorban azért kerülhet sor, mert a várhatóan csapatba kerülő Callum Styles a napokban látott edzések alapján felépült korábbi sérüléséből, teljes értékű edzésmunkát végzett, és mivel eddig még nem játszott, friss erőt jelenthet a pálya középső harmadában. Az a futómennyiség amire ő képes, és persze a brit futballban szerzett tapasztalatai kimondottan sokat érhetnek a skótok ellen. Nem beszélve arról, hogy tőle talán jobban elvárhatjuk, hogy a támadásokba is belépjen, akár gólhelyzetek kialakításával is segítse a csapatot. Eddig 22-szer szerepelt a válogatottban, 2022-ben a görögök ellen volt már egy gólpassza. Rossi szombaton egy újságírói kérdésre el is mondta, Styles a sérülése után most már készen áll a játékra.

Több változtatásra annak ellenére sem számítunk a szerdai mérkőzéshez képest, hogy a védelemben Willi Orbán eddig a tőle megszokottnál többet hibázik ezen az Eb-n, Szoboszlai Dominik pedig a pénteki és szombati labdás edzést is kihagyta, rápihent a vasárnapi mérkőzésre. A csapatkapitány mellett, ha nem történik semmi váratlan, akkor Schäfer András, Kerkez Milos, Sallai Roland és Varga Barnabás is kezdő lesz, a kapuba pedig ezúttal is Gulácsi Péter állhat. A sérüléssel bajlódó Loic Nego és Balogh Botond továbbra is a csapattól külön készült a héten, az ő játékukra ezúttal is kevés az esély.

Gulácsi – Botka, Orbán, Dárdai M. – Bolla, Schäfer, Styles, Kerkez – Sallai, Szoboszlai – Varga B.

Stuttgart, 21.00. Tv: M4Sport. Vezeti: Facundo Tello (Gabriel Chade, Ezequiel Barilovsky) – argentinok

MAGYARORSZÁG

Kapusok: 12 – Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), 1 – Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), 22 – Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: 3 – Balogh Botond (Parma – Olaszország), 21 – Botka Endre (Ferencvárosi TC), 24 – Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), 5 – Fiola Attila (Fehérvár FC), 2 – Lang Ádám (Omonia – Ciprus), 6 – Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), 4 – Szalai Attila (SC Freiburg – Németország)

Középpályások: 14 – Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), 26 – Kata Mihály (MTK Budapest), 11 – Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), 15 – Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), 8 – Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), 18 – Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), 7 – Loic Nego (Le Havre – Franciaország), 13 – Schäfer András (Union Berlin – Németország), 17 – Callum Styles (Sunderland – Anglia)

Támadók: 9 – Ádám Martin (Ulszan HD – Dél-Korea), 23 – Csoboth Kevin (Újpest FC), 16 – Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 25 – Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), 20 – Sallai Roland (SC Freiburg – Németország), 10 – Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), 19 – Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz-magyar)

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

München: Németország–Skócia 5–1

JÚNIUS 15., SZOMBAT

Köln: Magyarország–Svájc 1–3

JÚNIUS 19., SZERDA

Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG 2–0

Köln: Skócia–Svájc 1–1

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország