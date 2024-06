Reménykednek és számolgatnak a skótok is – lapszemle

Mint ismert, Skócia 1–1-es döntetlent játszott Svájccal az Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, ezzel megnőttek az esélyei a továbbjutására. A legnagyobb skót lapok is így gondolkodnak, s már elkezdték számolgatni a válogatott továbbjutási esélyeit a záró forduló előtt. Lapszemle.

THE SCOTSMAN

Már a skótok is számolgatnak, a lap szerint a svájciak elleni pontszerzéssel a válogatottnak MEGNŐTT AZ ESÉLYE a kieséses szakaszba jutásra. A szurkolók egyre optimistábbak, a magyarok elleni győzelemmel még a második hely megszerzésére is van esély, de a harmadik helyhez és a továbbjutáshoz szinte biztosan elég a győzelem.

THE HERALD

A skót lap szerint Svájc ellen már úgy játszott a válogatott, ahogyan várták tőle a szurkolók, kis szerencsével MEG IS NYERHETTE VOLNA A MÉRKŐZÉST. Az álom tovább él, maradt esély a továbbjutásra, ám ehhez jó teljesítményre és győzelemre lesz szükség vasárnap a Magyarország elleni találkozón.

BLICK

A svájci lap szerint a válogatott botlásának egyik oka, hogy Granit Xhaka NEM VOLT ANNYIRA HATÉKONY, mint a magyarok elleni mérkőzésen. A lap a szurkolókat is megszólaltatta, akik elmondták, hogy ennél sokkal többet vártak a csapattól.