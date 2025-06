„Éljen I. Lajos francia király!" – lapszemle a BL-döntő után

„Művészet és diadal” – olvasható a L'Équipe vasárnap délelőtti szalagcímében. A vezető francia szaklap természetesen hosszasan elemezte a PSG győzelmét, és összeállításaikban főleg Luis Enrique vezetőedzőt, valamint a döntőben duplázó Désiré Douét méltatták: „A két gólt szerző és zseniális gólpasszt is kiosztó Désiré Doué lenyűgöző volt a szombati Bajnokok Ligája-döntőben, ahol a PSG elsöprő győzelmet aratott az Inter felett. Ez egy olyan diadal, amely Luis Enrique, a mára már legendás párizsi csapat mögött álló ötletgazdának a védjegyeit viseli magán” – írták a meccs utáni jegyzetükben.

Vincent Duluc, a szaklap neves publicistája, egyben müncheni tudósítója líraian írt a PSG egész idénybeli teljesítményéről: „A csillagok között: a PSG ellenállhatatlan hódítása” – olvasható a szakíró meccs utáni jegyzetében. „Ez Luis Enrique remekműve” – tette hozzá.

Nemcsak a franciák, a spanyolok is kiemelten foglalkoztak a BL-döntővel, ami nem is csoda, hiszen Pep Guardiola után a gijóni születésű Luis Enrique lett a második vezetőedző a futballtörténelemben, aki két csapattal – FC Barcelona és PSG – is triplázni tudott. „Éljen I. Lajos francia király!” – adott új becenevet a madridi Marca a spanyol szakembernek.

„Luis Enrique megírta a mesterművét” – írta szintén a Marca a meccsről szóló tudósításában, kiemelve annak a jelentőségét, hogy a tréner Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Marco Verratti és Kylian Mbappé távozása után építette fel nagyon következetesen a sikercsapatot, és végül „megalkotta legteljesebb művét, a legszemélyesebb bélyeggel.”

„Olyan ez, mint Spanyolország első világbajnoksága. Valakinek ki kellett nyitnia az ajtót, és azt kellet mondania: meg tudjuk csinálni. Ha mi megcsináltuk, akkor az utánunk következő generáció is meg tudja csinálni” – írta még a Marca.

Az olasz La Gazzetta dello Sport érthetően már messze nem írt olyan emelkedett hangnemben a meccsről, mint a franciák vagy a spanyolok. „Inter, ez egy rémálom! Doué-show, öt PSG-gól” – olvasható a szaklap egyik vezető anyagának szalagcímében.

Több cikkben is Simone Inzaghi vezetőedző jövőjével foglalkozott: „A jövőm? Nem tudom, hogy ott leszek-e a klubvilágbajnokságon. Majd meglátjuk. Nem szereztünk címeket, ettől függetlenül rendben vagyok” – idézte a Gazzetta az Inter vezetőedzőjét a meccs után.

Az olasz lap továbbá kiemelte azt is, hogy az 5–0 minden idők legnagyobb különbségű veresége, amit egy csapat valaha elszenvedett a legrangosabb európai kupasorozat döntőjében – az eddigi rekord négygólos különbség volt.

„Álomtól a katasztrófáig. A San Siro elcsendesült, és fél órával a meccs vége előtt kiürült” – idézték fel a Milánóban uralkodó apatikus hangulatot.

És bár a franciák nem foglalkoztak vele kiemelten, a Gazzetta azért megírta: a BL-döntő estéjén komolyabb zavargások törtek ki Párizs utcáin, több mint 130 embert kellett letartóztatni. Grenoble-ban egy autó hajtott az ünneplő tömegbe, Párizsban 5400 rendőrt kellett kivezényelni az utcákra.

„Egy autós elvesztette uralmát járműve felett, négy embert elütött, közülük ketten súlyosan megsérültek” – írta az AFP hírügynökség a francia hatóságokra hivatkozva.

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–INTERNAZIONALE (olasz) 5–0 (2–0)

München, Allianz Aréna, 64 327 néző. Vezette: Kovács István (romániai)

PSG: G. Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernandez, 78.) – Joao Neves (Zaire-Emery, 84.), Vitinha, Fabián Ruiz (Mayulu, 84.) – D. Doué (Barcola, 67.), O. Dembélé, Kvarachelia (G. Ramos, 84.). Vezetőedző: Luis Enrique

INTER: Sommer – Pavard (Bisseck, 54.; Darmian, 62.), Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu (Asllani, 70.), Mhitarjan (Carlos Augusto, 62.), Dimarco (Zalewski, 54.) – Lautaro Martínez, M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi

Gólszerző: Hakimi (12.), D. Doué (20., 63.), Kvarachelia (73.), Mayulu (87.)

