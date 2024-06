Pénzfeldobás és egy különleges kiállítás: beköszöntött az Eb-évszak!

EGY KARRIER KÜLÖNLEGES PILLANATA: ALAN MULLERY

(1968, Firenze) Hősies, tragikus, bizarr – sokféle további jelzővel illethetjük játékoskarrierek ama különleges pillanatait, amelyeket ebben a rovatban dolgozunk fel. ALAN MULLERY 1968-as epizódjára talán a „szomorú” jelző illik a leginkább.

A karrierje során a Fulhamet és a Tottenhamet is erősítő Mullery, a kiváló védekező középpályás az 1966-os, bearanyozódó vb-keretbe nem került be, ez az Eb volt az első nagy tornája. Az 1970-es vb-n már játszott, 35 meccses válogatott karrierjének egyetlen gólját a nyugatnémetek elleni vesztes negyeddöntőben szerezte – de most térjünk vissza a keserves firenzei epizódjára.

Anglia másodszor nevezett be az Európa-bajnokságra, először jutott el a végjátékig (akkor még: négyes döntő), és rögtön a bemutatkozásakor olyasmi történt, ami 1872-től íródó története során, 423 hivatalos nemzetek közötti mérkőzése egyikén sem: kiállítottak egy játékost a soraiból!

Alan Mullery nyolc évet húzott le a Tottenham szerelésében – az 1972-ben UEFA-kupát nyerő csapatnak kapitánya volt (Fotó: Getty Images)

A szomorú szerep Mullerynek jutott… Az angol válogatott, egyben az Eb-döntők történetének első kiállításáról döntő José María Ortiz de Mendíbil spanyol játékvezető a Dobrivoje Trivics kárára elkövetett törlesztésért zavarta le a pályáról a középpályást. Mullery frusztráltságát magyarázza, hogy a világbajnoki címvédő angolok vesztésre álltak: néhány perccel korábban a csapatkapitány, Bobby Moore kissé elmélázott, és a felette átívelt labdát Dragan Dzsajics a léc alá emelte Gordon Banks felett. A gól győzelmet ért.

Az angol sajtó nem kímélte az aranymeccsről lemaradó csapatot, amely a kritikák szerint nemcsak egy meccset, hanem a tekintélyét is elveszítette, hiszen „törlesztésért nincs bocsánat”.

EGY KARRIER KÜLÖNLEGES PILLANATA: DRAGAN DZSAJICS

Ami a játéknap egyetlen gólszerzőjét, a karrierje nagy részében a Crvena zvezdát erősítő DRAGAN DZSAJICSOT illeti, 1964 és 1979 között 85 mérkőzésen lépett pályára a ma már nem létező Jugoszlávia válogatottjában, ő a rekorder, míg 23 góljával kilencedik az 1992-ben megmerevedő örökranglistán. A kiváló szélső volt az egyetlen, aki egynél többször talált be a kapuba az 1968-as Eb-n, következésképp két góllal is gólkirály tudott lenni.

Nyolc évvel később a saját rendezésű Eb-n is szerzett két gólt, az NSZK-nak és Hollandiának is betalált (a jugók mindkét meccset hosszabbításban vesztették el, negyedikek lettek), van vb-gólja 1974-ből, méltán emlegetik a jugoszláv és a szerb futball legnagyobbjai között. Visszavonulása után két időszakban is elnöke volt a Zvezdának, és bár pénzügyi visszaéléssel vádolták, az eljárásokat olyannyira megszüntették, hogy 2023-ban, 76 éves korában Dzsajicsot a szerb szövetség elnökévé választották meg…

Dragan Dzsajics csapatkapitányként vezeti ki a jugoszláv válogatottat Anglia ellen egy későbbi, 1974-es mérkőzésen (Fotó: Getty Images)

JÚNIUS 5. – EB-EREDMÉNYEK

EB 1968, OLASZORSZÁG – JÚNIUS 5.

ELŐDÖNTŐ

Nápoly: Olaszország–Szovjetunió 0:0 – h. u., pénzfeldobással

Firenze: Jugoszlávia–Anglia 1:0

A következő résszel június 7-én jelentkezünk.