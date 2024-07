A szélső, aki futballban Eb-bronzérmes, jégkorongban olimpiai bronzérmes lett

(1960, Csehszlovákia–Franciaország 2:0) Az elvesztett elődöntő miatt csalódott francia publikum a negyedéig sem töltötte meg a marseille-i Vélodrome-ot, és a távol maradók megúsztak egy újabb bosszankodást: a csehszlovákok jobbak voltak, és Vlastimil Bubník, valamint az eperjesi gólvágó, Ladislav Pavlovic góljával megnyerték a meccset. Rudolf Vytlacilnak jó kis csapata volt, a marseille-i kezdők közül négyen vb-döntőt játszottak a brazilok ellen (1:3) két évvel később.

Vlastimil Bubník jégre lépés előtt (Fotó: Imago Images)

A marseille-i bronzmeccs első gólját szerző, 29 éves VLASTIMIL BUBNÍK az 1962-es vb-n már nem volt ott, bár állítólag utazhatott volna, de inkább a tanulmányaira összpontosított. Az életrajzára pillantva érthető, hogy szigorúan be kellett osztania az idejét: amellett, hogy stabil első osztályú labdarúgó volt 11 válogatott mérkőzéssel és négy góllal, a csehszlovák jégkorong-válogatottban is játszott!

Valójában ott igazán, és nem is akárhogyan: hazájában az elmúlt évszázad legjobb 10 hokisa közé választották, és bekerült a sportág Halhatatlanjainak Csarnokába is. A brnói szélső világbajnokságon két bronzérmet és egy ezüstérmet szerzett, az 1964-es olimpiát is harmadik helyezettként zárta. Az innsbrucki volt a negyedik olimpiája, a négy tornán elért 36 kanadai pontja sokáig olimpiai rekord volt, a finn Teemu Selänne 2010-ben döntötte meg – Bubník akkor már 78 éves volt.

Az ötvenes-hatvanas években nem volt egyedülálló, hogy valaki jégkorongban és futballban is magas szinten játsszon – erről volt híres például a szovjetek legendája, Vszevolod Bobrov, sőt az aranylabdás kapus, Lev Jasin is –, ám a foci Eb-bronz, hoki olimpiai bronz csak Bubníknak jött össze.

Marseille: Csehszlovákia–Franciaország 2:0