Mészöly Géza: Bízom benne, Kevinre szép külföldi karrier vár az Eb után

Mészöly Gézát a Nemzeti Sportrádióban Zoltán Gergely Tamás először arról kérdezte, hogy mit érzett, amikor megszületett Csoboth Kevin gólja az Európa-bajnoki csoportmérkőzés 100. percében.

„A kecskeméti főtéren néztem a mérkőzést több száz vagy ezer emberrel együtt, és hihetetlen borzongás fogott el, majdnem én is megkönnyeztem a gólt. Mindenki egymás nyakába ugrott, óriási örömmámor fogott el minden szurkolót” – közölte az 57 éves edző, aki azt is elmondta, hogy ez a győzelem hatalmas eredmény a magyar futball számára, és külön nagyon büszke a gólszerző Csoboth Kevinre. Mint mondta: a támadó a bal oldalról befelé futva szeret kapura lőni, ezért bízott benne, hogy a meccs végén így helyzetbe tud kerülni. Majd szóba került a tavaszi szezon eleje Újpesten.

„Nagyon pozitív volt az első benyomásom Kevinről, rendkívül alázatos játékos, amit bizonyított akkor is, amikor a Diósgyőr elleni meccsen szinte balhátvédet kellett játszania a megsérült Tamás Krisztián kiesése miatt” – mesélte a korábbi 18-szoros válogatott labdarúgó. Ezt követően szó esett a 24 éves futballista hullámvölgyéről és arról, hogy tavasszal nem került be a válogatott keretbe, amiről elmondta, ez nagyon zavarta játékosát, de mindemellett el is ismerte, hogy teljesítményével nem érdemelte ki a meghívót.

„Biztattam, és tudattam vele, hogy teljes mértékben mellette állok. Éreztettem vele: igenis ki kell tűznünk célul, hogy vissza kell kerülnie a válogatottba, és ott kell lennie az Eb-n. Ugyanis ez nagyon fontos a saját pályafutása és nem mellesleg az Újpest szempontjából, hiszen a klubnak nagy eredmény, ha játékost tud adni az Eb-résztvevő nemzeti csapatba. Ehhez természetesen az kellett, hogy a klubjában megmutassa, mire képes, és ebben teljesen partner volt, még akkor is, amikor elmondtam neki, hogy a kispadról beállva kell segítenie a csapatot. Ennek az is volt a haszna, hogy tudtuk, minden bizonnyal nem kezdőként számít majd rá Marco Rossi, viszont csereként megmutathatja, hogy beszállva képes lökni a csapat szekerén, amire a válogatottnál is szükség lehet” – majd hozzátette, az is biztosan segített a kerettagság elérésében, hogy Csoboth az idény végén már csapatkapitányként vezethette az Újpestet, így sikerült kiharcolnia az együttesnek a bennmaradást.

„Tudom, az Újpestnek fontos lenne, hogy maradjon, de bízom benne, Kevinre szép külföldi karrier vár az Eb után” – fogalmazott Mészöly, aki végezetül jobbulást kívánt az arccsonttörést szenvedő Varga Barnabásnak.