Grúzok a csatársorban, avagy így áll fel a csoportkör álomcsapata a Nemzeti Sport szerint

ÍME, A LEGJOBB TIZENEGY! Lapunk az Európa-bajnokság mind a harminchat eddigi mérkőzésén osztályozta a játékosok teljesítményét, és a pontszámok átlaga alapján összeállította a csoportkör álomcsapatát. A bekerülés feltételének tekintettük, hogy a válogatottjuk három eddigi mérkőzéséből legalább kettőn osztályzatot kellett kapniuk a futballistáknak.

A kapuban a mezőny legmagasabb átlagpontszámával Gianluigi Donnarumma áll, aki Spanyolország (0–1) és Horvátország (1–1) ellen is nyolcas osztályzatot érdemelt ki lapunktól. Mindkét találkozón a mérkőzés legjobbjának választottuk, a spanyolok ellen további négy-öt góltól mentette meg csapatát, miközben az öngólról nem tehetett, a horvátok ellen pedig tizenegyest is védett.

Ha Portugália harmadik csoportmérkőzésére, a Grúzia elleni 2–0-s vereségre gondolunk, nehéz elhinni, hogy két portugál védő is bekerült az álomcsapatba, Roberto Martínez szövetségi kapitány ugyanakkor az alapemberek nagy részéhez hasonlóan Pepét és Nuno Mendest is pihentette a találkozón, Csehország (2–1) és Törökország (3–0) ellen pedig mindketten kiemelkedően teljesítettek. Különösen az Európa-bajnokságok korelnökének számító Pepe játszott várakozáson felül, ahogyan a törökök elleni találkozó értékelésekor fogalmaztunk vele kapcsolatban: „Zseniális védőjátékos. Rengeteg akciót megállított, olvassa, érti a futballt, és még arra is maradt energiája, hogy időnként szilaj csikóként vágtasson át a pályán a labdával.”

A védősor jobb oldalára a spanyol válogatottból Daniel Carvajal került be, aki amellett, hogy kiválóan akasztotta meg az ellenfél támadásait, Horvátország ellen remek ütemben ért oda Lamine Yamal beívelésére, és góllal vette ki a részét a 3–0-s győzelemből. Az olaszok ellen (1–0) szintén megbízhatóan teljesített, a harmadik csoportmérkőzésen pedig Spanyolország nélküle is legyőzte (1–0) Albániát. A Pepe melletti középhátvédposzt Jaka Bijolé, aki hatalmas szerepet játszott abban, hogy Szlovénia Dánia (1–1), Szerbia (1–1) és Anglia (0–0) ellen is pontot szerzett. Az Udinese középhátvédje utóbbi mérkőzésen igazi vezérként mozgott a pályán, csapata három szerzett pontja pedig végül elégnek bizonyult a továbbjutáshoz.

A középpálya jobb oldala Jamal Musialáé, aki Skócia (5–1) és Magyarország (2–0) legyőzéséből is góllal vette ki a részét, és a kieséses szakaszban is erőssége lehet a házigazdának. Mellé Tomás Soucek és Fabián Ruiz került be, a cseh középpályás az egyetlen az álomtizenegyből, aki a csoportkör után búcsúzott a tornától, ám ez a legkevésbé rajta múlt, még Törökország ellen (1–2), emberhátrányban is tartást adott csapatának. Fabián Ruiz optimális kapocs a védelem és a támadósor között, Horvátország ellen ráadásul góllal és gólpasszal tette hozzá a magáét a 3–0-s győzelemhez. A bal szélen Marcel Sabitzer szerepel, aki a várakozáson felül teljesítő osztrák válogatott húzóembere. Lengyelország legyőzésekor (3–1) gólpasszt adott, Hollandia ellen (3–2) gólt szerzett, sokéves topligás tapasztalata pedig a nyolcaddöntőben, Törökország ellen kulcsfontosságú lehet Ausztriának.

Ha nem is tudjuk teljes meggyőződéssel kijelenteni, hogy a kontinens legjobb támadói betliznek az Eb-n, azért egyelőre nem mutatnak sokat. Tegyük hozzá, Kylian Mbappét orrtörés, Harry Kane-t és Robert Lewandowskit formán kívül játszó csapattársai is hátráltatták a csillogásban, Cristiano Ronaldótól pedig hatodik kontinensviadalán nem várható el, hogy minden mérkőzésen a hátára vegye Portugáliát, ráadásul a torna lényegi része, a kieséses szakasz még csak most következik…

A csoportkör legjobbjai támadóposzton mindenesetre mindketten Grúziából kerültek ki. Zsorzs Mikautadze és Hvicsa Kvarachelia már a törökök elleni 3–1-es vereség és a Csehország elleni 1–1-es döntetlen alkalmával is jól futballoztak, Portugália legyőzésekor (2–0) pedig életük egyik legfontosabb mérkőzésén villogtak. Mikautadze az egyetlen futballista a tornán, aki válogatottja minden csoportmérkőzésén a kapuba talált, így három góllal vezeti a góllövőlistát, Kvarachelia pedig amellett, hogy már a továbbjutásról döntő, portugálok elleni találkozó 2. percében értékesített egy ziccert, az egész torna egyik legjobb formában lévő támadója. A védőknek rendre nehezükre esik tartani velük a lépést, és bár a nyolcaddöntőben az Eb egyik favoritja, Spanyolország vár rájuk, az biztos, hogy már csak a két kiváló támadójuk miatt sem lehet leírni a grúzokat.