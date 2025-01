Férfi vízilabda vk-selejtező: a magyar válogatott fölényes győzelemmel elődöntős

Ha az ellenfél edzője alig két perccel az első ráúszás után időt kér, akkor valamit nagyon jól csinálunk. Férfi vízilabda-válogatottunk speciel lőni sem hagyta a grúzokat, majd Kovács Péter centerakciógóljával ellépett kettővel, így aztán Athanasziosz Kehajasz magához hívta játékosait.

Nos, az időkérést követően gyorsan elcsentük a labdát, Csoma Kristóf indított, Vigvári Vendel megúszott, s ha már megúszott, gólt is szerzett. Nem ez volt az utolsó lefordulásgólunk a világkupa-selejtező negyeddöntőjében, a következő támadásból Ekler Zsombor villant meg, aztán Angyal Dániel lőtte át a grúz zónát – kevesebb mint öt perc elteltével 5–0-ra vezettünk.

Nagyjából ekkor dőlt el a négy közé jutás. A grúz válogatott a horvátokat megszorongatta, a románokat kiütötte, ugyanakkor érezhetően elfáradt, osztálykülönbség volt a két csapat között. Az ellenfél honosított centere, Stefan Pjesivac azért lőtt két látványos csavargólt, és Nika Susiasvilinek maradt némi puskapora, de a többieket szinte teljesen kivettük a játékból.

Csoma kettős emberhátrányban is védett, a mezőnyből pedig rengeteg segítséget kapott: többnyire a kapunktól tisztes távolságra passzolgattak a grúzok, gyakran lövés nélkül pergett le a támadóidő. A nagyszünetben 10–3-ra vezettünk, minden mutatóban jobbak voltunk, de a megnyugtató előny ellenére nem lassítottak a mieink. Nem is tehették, elvégre a harmadik negyed derekán intelmeket kaptak Varga Zsolttól (továbbra is borzasztó hangja van az időkérést jelző dudának…), a kulcsszó szokás szerint a fegyelmezettség volt.

Az eligazítás után Nagy Ákos elnézős passzából Manhercz Krisztián akkora gólt lőtt, hogy beragadt a labda a kapuba, majd Tátrai Dávid lövése csúszott be – a grúz kapus, Irakli Razmadze hiába mutogatta a képernyőt, a VAR-döntés nem neki adott igazat. A harmadik negyedet egyértelműen uraltuk, a negyedikben mutattak szép megoldásokat a grúzok, de a mieink is lőttek becsülettel, tizenegy gólos, 21–10-es győzelem lett a vége.

A tornának viszont még koránt sincs vége, mert bár a négy közé jutással biztosan utazhatunk a vk-sorozat montenegrói szuperdöntőjére, a selejtezőben is hirdetnek győztest – a szombati elődöntőben a japánokat 20–16-ra legyőző görögök következnek 16.30-tól.

„Azért felkészültünk rájuk, mert az előző két mérkőzésükön, a horvátok és a románok ellen komoly játékot mutattak. Ismerjük is őket, vannak honosított játékosaik, illetve több olyan, aki a Dinamóval a BL-ben szerepel évek óta, azaz megvan a tapasztalatuk is. Egy egyszerűbb, alap vízilabdát játszanak, centercentrikusan, azt próbálják a lehető leghatékonyabban, de ma a nagyon komoly védőmunkánk mellett ezt kevésbé tudták érvényesíteni” – fogalmazott Varga Zsolt szövetségi kapitány a magyar szövetség honlapján.

„A mi játékunknak kétségkívül ad egy jó látványt a sebesség, a lendület, ugyanakkor ezzel akad is dolgunk, mert vannak olyan fázisai a játéknak, amikor tudni kell megállni, másképp gondolkodni, elsősorban, ha nem alakul azonnal valamilyen jó lövőhelyzet. Ez ma már sokkal jobban ment, az előző mérkőzéseken azért előfordult, hogy túlpörgettük a támadásokat. Ez egy komoly feladat a csapat előtt, hogy megtanulja kezelni, menedzselni a mérkőzésnek ezeket a részeit: mikor kell gyorsítani, hol nem szabad gyorsítani, de még az út elején járunk, azaz tudunk ezzel foglalkozni, és persze minden meccs újabb és újabb tanulságokkal szolgál.”

FÉRFI VÍZILABDA VK-SELEJTEZŐ

NEGYEDDÖNTŐ

MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 21–10 (6–2, 4–1, 5–1, 6–6)

Bukarest, 50 néző. V: Spiritosanto (amerikai), Milovics (szerb)

MAGYARORSZÁG: CSOMA – Tátrai D. 1, VIGVÁRI VENDEL 3, ANGYAL 4, Varga V. 1, Nagy Ádám 1, Burián. Csere: Kovács P. 1, Vismeg Zs. 1, EKLER ZS. 5, Bedő, NAGY ÁKOS 2, Manhercz K. 2. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

GRÚZIA: Razmadze – Dadvani, Teselasvili, Imnaisvili, PJESIVAC 3, SUSIASVILI 3, Vasic 2. Csere: Adeisvili, Saric 1, Magrakvelidze 1, Csikovani, Ahvlediani. Szövetségi kapitány: Athanasziosz Kehajasz

Emberelőny-kihasználás: 14/8, ill. 8/3

Kettős emberelőny-kihasználás: –, ill. 2/1

Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 1/1

Kipontozódott: Susiasvili (19. p.)