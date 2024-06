Exkluzív anyagokkal kiegészítve közvetíti a közmédia az Eb-t – az NS stábja is már a helyszínen

A közmédia Prima Primissima-díjas sportcsatornája – kiegészülve a június 14-től hallható Nemzeti Sportrádióval, továbbá a Kossuth Rádióval, az M1 aktuális csatornával és az online-felületeikkel – arra törekszik, hogy minél többet, különlegesebbet, kiváló minőségben mutasson meg a nézőknek és a hallgatóknak a labdarúgó Európa-bajnokságról és a párizsi olimpiáról.

Június 14-én rajtol a németországi labdarúgó Európa-bajnokság – a magyar válogatott részvételével. A futballünnep valamennyi mérkőzését élőben közvetíti a közmédia az ingyenesen fogható, országos lefedettségű televízióban, az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon. Az Európa-bajnokság startjával egy időben kezdi el működését a Nemzeti Sportrádió. A kontinenstorna eseményeit Budapesten és vételkörzetében az FM 105.9 frekvencián, valamint mobilalkalmazáson keresztül, továbbá a nemzetisport.hu-n is követhetik. Érdemes az M1 aktuális csatornát is nézni, hiszen helyszíni stábja rendszeresen tudósít a kontinenstornáról. Az M4 Sport elemzőműsorokkal is várja a nézőket, közvetlenül a nap utolsó meccse után a Góóól!-lal és a másnap délelőtt jelentkező Góóól!2-vel. Az eseményekről hírekkel, interjúkkal, percről perce tudósításokkal, fotókkal és videókkal számol be a 121 éves Nemzeti Sport nyomtatott és internetes kiadása, valamint több közösségi felülete.

Összeállt a szakmai stáb is, a közmédia népszerű kommentátorai és műsorvezetői várják napról napra a nézőket, hallgatókat. A magyar vonatkozású mérkőzések műsorvezetője Petrovics-Mérei Andrea lesz, rajta kívül Berkesi Judit, Székely Dávid és Mohay Bence várja a nézőket. Az Eb valamennyi összecsapását a helyszínről kommentálja Hajdú B. István, Ujvári Máté, Varga Ákos, Varga Péter és Tóth Attila. A riporter Molnár Mátyás és Péter Ágoston lesz. A Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban Tóth Bélát és Cseszregi Balázst, továbbá a Nemzeti Sport munkatársait is hallhatják a helyszínről. A Nemzeti Sport helyszíni stábjának tagjaként Bodnár Zalán, Borsos László, Gyenge Balázs, Pór Károly, Szöllősi György (újságíró), Nagy-Pál Tamás (videóriporter), Koncz Márton és Szabó Miklós (fotóriporter) tudósítja a szurkolókat az Európa-bajnokságról.

A magyar vonatkozású mérkőzéseknél a közmédia több mint 50 kollégája dolgozik azért a helyszínen, hogy a szurkolók mindenről értesülhessenek, ami a pályán és azon kívül történik. Az elsőtől az utolsó percig a helyszíneken készül az adás, saját stúdióval és olyan kamerákkal, amiket a közmédia kollégái irányítanak, így láthatják a nézőket, azokat a játékosokat, akikről éppen szó van, és a mérkőzések végén is több kamera mutatja majd, amint a magyar válogatott tagjai a szurkolókkal közösen eléneklik a Himnuszt. Ezen kívül a stáb egyik része folyamatosan a válogatottat kíséri, betekintést engedve az edzőtáborba, megmutatva a felkészülést, a másik részének köszönhetően pedig láthatják a soron következő összecsapás helyszínét, átélhetik a hangulatot. A magyar válogatott június 15-én kezdi el 2024-es Eb-menetelését: az első mérkőzés előtti sajtótájékoztatót élőben követhetik, majd minden meccsnap előtt a találkozó helyszínéről láthatják a következő összecsapás felvezetőjét – olvasható a közleményben.

A-CSOPORT

Németország, Magyarország, Svájc, Skócia

MAGYARORSZÁG

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (SC Freiburg – Németország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (Sunderland – Anglia)

Támadók: Ádám Martin (Ulszan HD – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (SC Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Tartalékok: Lisztes Krisztián (Ferencvárosi TC), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Tóth Balázs (Fehérvár FC), Vancsa Zalán (Lommel – Belgium), Vécsei Bálint (Paksi FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz-magyar)

SKÓCIA

Kapusok: 21 – Zander Clark (Hearts), 1 – Angus Gunn (Norwich City – Anglia), 12 – Liam Kelly (Motherwell)

Védők: 16 – Liam Cooper (Leeds United – Anglia), 5 – Grant Hanley (Norwich City – Anglia), 13 – Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), 22 – Ross McCrorie (Bristol City – Anglia), 26 – Scott McKenna (FC Köbenhavn – Dánia), 15 – Ryan Porteous (Watford – Anglia), 2 – Anthony Ralston (Celtic), 3 – Andrew Robertson (Liverpool – Anglia), 24 – Greg Taylor (Celtic), 6 – Kieran Tierney (Real Sociedad – Spanyolország)

Középpályások: 17 – Stuart Armstrong (Southampton – Anglia), 11 – Ryan Christie (AFC Bournemouth – Anglia), 14 – Billy Gilmour (Brighton – Anglia), 20 – Ryan Jack (Rangers), 7 – John McGinn (Aston Villa – Anglia), 8 – Callum McGregor (Celtic), 23 – Kenny McLean (Norwich City – Anglia), 4 – Scott McTominay (Manchester United – Anglia),

Támadók: 10 – Ché Adams (Southampton – Anglia), 19 – Tommy Conway (Bristol City – Anglia), 25 – James Forrest (Celtic), 18 – Lewis Morgan (New York Red Bulls – Egyesült Államok), 9 – Lawrence Shankland (Hearts)

Szövetségi kapitány: Steve Clarke

NÉMETORSZÁG

Kapusok: 12 – Oliver Baumann (Hoffenheim), 1 – Manuel Neuer (Bayern München), 22 – Marc-André ter Stegen (FC Barcelona – Spanyolország),

Védők: 16 – Waldemar Anton (VfB Stuttgart), 20 – Benjamin Henrichs (RB Leipzig), 6 – Joshua Kimmich (Bayern München), 24 – Robin Koch (Eintracht Frankfurt), 18 – Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), 3 – David Raum (RB Leipzig), 2 – Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), 15 – Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), 4 – Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Középpályások: 23 – Robert Andrich (Bayer Leverkusen), 11 – Chris Führich (VfB Stuttgart), 5 – Pascal Gross (Brighton – Anglia), 21 – Ilkay Gündogan (FC Barcelona – Spanyolország), 8 – Toni Kroos (Real Madrid – Spanyolország), 10 – Jamal Musiala (Bayern München), 25 – Aleksandar Pavlovic (Bayern München), 19 – Leroy Sané (Bayern München), 17 – Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Támadók: 14 – Maximilian Beier (Hoffenheim), 9 – Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), 7 – Kai Havertz (Arsenal – Anglia), 13 – Thomas Müller (Bayern München), 26 – Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

SVÁJC

Kapusok: Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország), Yann Sommer (Internazionale – Olaszország)

Védők: Manuel Akanji (Manchester City – Anglia), Nico Elvedi (Mönchengladbach – Németország), Ricardo Rodríguez (Torino – Olaszország), Fabian Schär (Newcastle – Anglia), Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart – Németország), Silvan Widmer (Mainz – Németország), Cedric Zesiger (Wolfsburg – Németország)

Középpályások: Michel Aebischer (Bologna – Olaszország), Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), Remo Freuler (Bologna – Olaszország), Ardon Jashari (Luzern), Fabian Rieder (Rennes – Franciaország), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire – Egyesült Államok), Vincent Sierro (Toulouse – Franciaország), Renato Steffen (Lugano), Rubén Vargas (Augsburg – Németország), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen – Németország), Denis Zakaria (Monaco – Franciaország)

Csatárok: Kwadwo Duah (Ludogorec – Bulgária), Breel Embolo (Monaco – Franciaország), Dan Ndoye (Bologna – Olaszország), Noah Okafor (Milan – Olaszország), Steven Zuber (AEK Athén – Görögország)

Szövetségi kapitány: Murat Yakin (svájci-török)

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt am Main: Svájc–Németország