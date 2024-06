Emre Can: Nem tudtam, hogy kikaptunk a magyaroktól a Nemzetek Ligájában...

IGAZI TÜNDÉRMESE az övé. Emre Can némi meglepetésre nem kapott meghívót a német válogatott Európa-bajnokságra nevezett 26 tagú keretébe, ám a felkészülés utolsó hetében Aleksandar Pavlovic megbetegedett, eldőlt, hogy ki kell hagynia a tornát, Julian Nagelsmann szövetségi kapitány pedig a Dortmund csapatkapitányával helyettesítette a Bayern München tehetségét. A középpályás a Skócia elleni nyitómeccsen a hajrában lehetőséget kapott, a 81. percben becserélték, majd a találkozó végén rá amúgy nem jellemző módon villant: a 93. percben ő állította be az 5–1-es végeredményt – ez volt a második gólja a válogatottban.

A német válogatott sajtóosztálya jó érzékkel Emre Can részvételével tartotta meg vasárnap délutáni sajtótájékoztatóját, a játékos az Eb-tudósítóknak készségesen beszélt arról is, milyen érzelmi hullámvasutazást élt át az utóbbi hetekben.

„Nehéz leírni, mit éreztem múlt szerdán, amikor Dortmundban a feleségemmel a reggelizésnek nekiállva megláttam, hogy Julian Nagelsmann telefonon keres. Felvettem, megkérdezte, mi lenne, ha csatlakoznék a válogatotthoz. Egy másodperc erejéig sem haboztam, rögtön igent mondtam a megtisztelő felkérésre. A feleségem is nagyon örült, hogy utólag meghívást kaptam, pedig tizenötödikén ünnepelte a születésnapját és a jeles alkalomból spanyolországi nyaralást terveztünk – az élet azonban közbeszólt. A Bajnokok Ligája londoni döntőjének elveszítését nem volt könnyű megemészteni, semmit sem készültem tíz napon keresztül, teljesen kizártam a futballt az életemből, de nem volt fizikai lemaradásom, a kemény idény megedzett. Őszintén, nem tudtam, hogy játéklehetőséget kapok, hihetetlen, hogy a nyolcvanegyedik percben beállhattam, de azzal lett teljes a történet, hogy gólt szereztem... Nem történik meg velem gyakran, hogy betalálok. Tényleg leírhatatlan, ami történt velem. U14-esként lettem először válogatott, ha jól emlékszem, az összes korosztályos csapatban pályára léptem legalább egyszer, s kétezertizenöt óta a felnőtteknél is számításba vesznek. Voltak hullámvölgyek a válogatottal való kapcsolatomban, de ha egészséges voltam, általában kalkuláltak velem. Tudom, hogy a nyilvánosságtól sok kritikát kapok, de bízom magamban, mindig hittem abban, hogy legközelebb is meghívást kapok a válogatottba, és most itt vagyok az Európa-bajnokságon. Nem jelenteném ki, hogy szerdán a kezdő tizenegy tagja leszek, de olyan mentalitással készülök, hogy játszani akarok és mindent megteszek a csapatért – ezért jutottam el idáig.”

Újságírói kérdésre elmondta, nem beszélt még Aleksandar Pavloviccsal, de a torna után biztosan felveszi vele a kapcsolatot. A beugró középpályás arról is mesélt, milyen a hangulat a német válogatottnál.

„Rengeteg energia szabadult fel bennünk, ami a sikerélménynek tulajdonítható. A társaság már két hete együtt készül, jó a hangulat, amit a skótok elleni győzelem tetézett. Úgy éljük a mindennapjainkat, hogy a csapat számunkra az első, mindegy, hogy ki kezd és ki csere, mindannyian tenni akarunk a válogatottért.”

A Nemzeti Sport arról kérdezte Emre Cant, presztízsmeccsnek tekintenek-e a német válogatottnál a Magyarország elleni csoportmérkőzésre, amiért a legutóbbi Európa-bajnokságon 2–2-es döntetlent játszott, a Nemzetek Ligájában pedig két meccsen egy pontot gyűjtött ellenük, úgy, hogy Lipcsében Szalai Ádám „okszizós” gólja után 1–0-ra kikaptak.

„Nem is tudtam, hogy vereséget szenvedtünk Magyarországtól a Nemzetek Ligájában... – kezdte meglepő válaszát a 44-szeres német válogatott labdarúgó, aki minden bizonnyal azért nem tartja nyilván azt a meccset, mert arra a találkozóra nem nevezte az akkori szövetségi kapitány, Hans-Dieter Flick. – Nehéz lesz Magyarország ellen játszani, mert kemény, kellemetlen ellenfél, de ellenünk is roppant nehéz érvényesülni, ha energikusak vagyunk. Bárkit le tudunk győzni, ha elkapjuk a fonalat.”

Német kollégánk arról faggatta, mit szól Magyarország szombati, Svájccal szembeni 3–1-es vereségéhez.

„Sajnos nem sokat tudok mondani a Svájc elleni csoportmérkőzéséről, mert csak fél szemmel néztem, de azért ismerjük őket a közelmúltból – a kétezerhuszonegyes Eb-meccsre még emlékszem. Este tartunk megbeszélést, amelyen elemezzük a magyarok játékát. Amúgy mindkét csapat magas szintet képvisel, nekünk viszont csak magunkra kell összpontosítanunk.”

Emre Can a Dortmunddal kapcsolatos kérdésekre nem akart válaszolni, mivel kizárólag az Európa-bajnokságra akar összpontosítani, annyit ugyanakkor elárult, Nuri Sahin vezetőedzői kinevezésének nagyon örül, egy hullámhosszon van a másodedzőből előlépő trénerrel, és nagyon köszöni a a búcsúzó Edin Terzic munkáját, már csak azért is, mert ő jelölte ki csapatkapitánynak, amiért rendkívül hálás.

AZ A-CSOPORT MŰSORA

JÚNIUS 14., PÉNTEK

Németország–Skócia 5–1

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc 1–3

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt am Main: Svájc–Németország