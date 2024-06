Ausztria a második félidőben darálta be a lengyeleket, akik így a kiesés szélére sodródtak

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

D-CSOPORT

Lengyelország–Ausztria 1–3 (1–1)

Berlin, Olimpiai Stadion, 69 455 néző. Vezette: Umut Meler (Emre Eyisoy, Kerem Ersoy) – törökök

Lengyelország: Szczesny – Bednarek, Dawidowicz, Kiwior – Frankowski, Piotrowski (Moder, a szünetben), Slisz (Grosicki, 76.), Zalewski – Buksa (Lewandowski, 60.), Zielinski (Urbanski, 87.), Piatek (Swiderski, 60.). Szövetségi kapitány: Michal Probierz

Ausztria: Pentz – Posch, Trauner (Danso, 59.), Lienhart, Mwene (Prass, 63.) – Seiwald, Grillitsch (Wimmer, a szünetben) – Baumgartner (Schmid, 81.), Laimer, Sabitzer – Arnautovic (Gregoritsch, 81.). Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick

Gólszerző: Piatek (30.), ill. Trauner (9.), Baumgartner (67.), Arnautovic (78. – 11-esből)

Sárga lap: Slisz (53.), Moder (62.), Lewandowski (64.), Szczesny (77.), ill. Wimmer (56.), Arnautovic (70.)

NEM VOLT KEZDŐ Robert Lewandowski. Bár az Ausztria előtti mérkőzést megelőző napokban a lengyel sajtóban azt lehetett olvasni, hogy a Barcelona csatára felépült az izomsérüléséből, s kezdőként kap lehetőséget a péntek esti találkozón, a jelek szerint azonban mégsem volt százszázalékos állapotban. Michal Probierz szövetségi kapitány úgy döntött, csak a kispadra nevezi a keret sztárját, pedig tudta, mennyire fontos mérkőzés vár a csapatára. Mindkét csapat vereséggel kezdett, és tekintve, hogy Franciaország és Hollandia szerepel még a csoportban, így nyilvánvaló volt, hogy csak győzelem esetén lehet esély a továbbjutásra. A döntetlen egyik válogatottnak sem volt jó, így izgalmas összecsapásra lehetett számítani.

Az osztrákok kezdtek jobban, olyannyira, hogy tíz perc sem telt el, és megszerezték a vezetést. Gernot Trauner, a Feyenoord védője a tizenharmadik válogatott fellépésén a második gólját szerezte, ezt megelőzően 2020 márciusában, a Luxemburg elleni, idegenbeli, 3–0-ra megnyert felkészülési mérkőzésen volt eredményes, és akkor is fejjel talált a kapuba. Mondani sem kell azonban, hogy a mostani mennyivel fontosabb gól volt.

Kicsit több mint negyedóra elteltével éledezni kezdtek a lengyelek, és fél óra elteltével Krzysztof Piatek révén ki is egyenlítettek (a játékos korábban a Herthában futballozott, úgyhogy Berlinben hazai pályán érezhette magát). A lengyelek a gól után egyre jobban és veszélyesebben futballoztak, a félidő végén Piotr Zielinski szabadrúgásánál kellett nagyot védenie az osztrák kapusnak.

Mindkét kapitány tudta, kockáztatni, támadni kell, mert az egy pont ezúttal vajmi keveset ér. A lengyelek az utolsó bő fél órában pályára küldték Robert Lewandowskit, aki a 2012-es, a 2016-os és a 2020-as Eb-n is betalált. Nem sokkal a becserélése után sárga lapot kapott, majd ismét vezetést szerzett Ausztria, így az volt a kérdés, van-e még annyi a lengyelekben, hogy a hátralévő húsz percben megfordítsák a mérkőzést. Ehhez képest a 75. percben Wojciech Szczesny bravúrja kellett ahhoz, hogy ne szerezzen újabb gólt Ausztria, végképp eldöntve az összecsapást, nem sokkal később Marcel Sabitzer ziccerénél azonban már a kapus is csak szabálytalanul, tizenegyest érő módon tudott közbeavatkozni. Marko Arnautovic belőtte a jogosan megítélt büntetőből a labdát a bal sarokba, végképp eldöntve a csoport egyik legfontosabb találkozóját. A végén kinyíltak a lengyelek, így arra is volt esély, hogy még nagyobb különbséggel nyernek az osztrákok.

A Ralf Rangnick vezette Ausztria a 3–1-es győzelemnek köszönhetően okkal reménykedhet abban, hogy legrosszabb esetben csoportharmadikként továbbjut, a lengyelek viszont már csak a csodában reménykedhetnek.

1. Ausztria 2 1 – 1 3–2 +1 3 2. Hollandia 1 1 – – 2–1 +1 3 3. Franciaország 1 1 – – 1–0 +1 3 4. Lengyelország 2 – – 2 2–5 –3 0 A D-CSOPORT ÁLÁSA

LENGYELORSZÁG

Kapusok: 22 – Marcin Bulka (Nice – Franciaország), 12 – Lukasz Skorupski (Bologna – Olaszország), 1 – Wojciech Szczesny (Juventus – Olaszország)

Védők: 5 – Jan Bednarek (Southampton – Anglia), 18 – Bartosz Bereszynski (Empoli – Olaszország), 3 – Pawel Dawidowicz (Hellas Verona – Olaszország), 14 – Jakub Kiwior (Arsenal – Anglia), 2 – Bartosz Salamon (Lech Poznan), 15 – Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern – Németország), 4 – Sebastian Walukiewicz (Empoli – Olaszország)

Középpályások: 19 – Przemyslaw Frankowski (Lens – Franciaország), 11 – Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), 8 – Jakub Moder (Brighton – Anglia), 6 – Jakub Piotrowski (Ludogorec Razgrad – Bulgária), 13 – Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok), 25 – Michal Skoras (FC Bruges – Belgium), 24 – Bartosz Slisz (Atlanta United – Egyesült Államok), 17 – Damian Szymanski (AEK Athén – Görögország), 20 – Sebastian Szymanski (Fenerbahce – Törökország), 26 – Kacper Urbanski (Bologna – Olaszország), 21 – Nicola Zalewski (Roma – Olaszország), 10 – Piotr Zielinski (Napoli – Olaszország)

Támadók: 16 – Adam Buksa (Antalyaspor – Törökország), 9 – Robert Lewandowski (FC Barcelona – Spanyolország), 23 – Krzysztof Piatek (Istanbul Basaksehir – Törökország), 7 – Karol Swiderski (Hellas Verona – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Michal Probierz

AUSZTRIA

Kapusok: 12 – Niklas Hedl (Rapid Wien), 1 – Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise – Belgium), 13 – Patrick Pentz (Bröndby – Dánia)

Védők: 21 – Flavius Daniliuc (Red Bull Salzburg), 4 – Kevin Danso (Lens – Franciaország), 15 – Philipp Lienhart (Freiburg – Németország), 16 – Phillipp Mwene (Mainz – Németország), 5 – Stefan Posch (Bologna – Olaszország), 14 – Leopold Querfeld (Rapid Wien), 3 – Gernot Trauner (Feyenoord – Hollandia), 2 – Maximilian Wöber (Mönchengladbach – Németország)

Középpályások: 19 – Christoph Baumgartner (RB Leipzig – Németország), 10 – Florian Grillitsch (Hoffenheim – Németország), 26 – Marco Grüll (Rapid Wien), 17 – Florian Kainz (Köln – Németország), 20 – Konrad Laimer (Bayern München – Németország), 8 – Alexander Prass (Sturm Graz), 9 – Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund – Németország), 18 – Romano Schmid (Werder Bremen – Németország), 22 – Matthias Seidl (Rapid Wien), 6 – Nicolas Seiwald (RB Leipzig – Németország), 23 – Patrick Wimmer (Wolfsburg – Németország)

Támadók: 7 – Marko Arnautovic (Internazionale – Olaszország), 25 – Maximilian Entrup (Hartberg), 11 – Michael Gregoritsch (Freiburg – Németország), 24 – Andreas Weimann (West Bromwich Albion – Anglia)

Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)

D-CSOPORT

JÚNIUS 16., VASÁRNAP

Hamburg: Lengyelország–Hollandia 1–2

JÚNIUS 17., HÉTFŐ

Düsseldorf: Ausztria–Franciaország 0–1

JÚNIUS 21., PÉNTEK

Berlin: Lengyelország–Ausztria 1–3

21.00, Lipcse: Hollandia–Franciaország

JÚNIUS 25., KEDD

18.00, Berlin: Hollandia–Ausztria

18.00, Dortmund: Franciaország–Lengyelország