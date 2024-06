A rekorder Jesús Navas 18 év után csaphat össze ismét Sylvinhóval

A SPANYOLOK BIZTOS CSOPORT­ELSŐKÉNT várják az Albánia elleni mérkőzést, így a hírek szerint tartalékos csapattal állnak fel. Bizonyára ott lesz a kezdőben a világbajnok és Európa-bajnok Jesús Navas is, aki ha pályára lép, rekordot dönt: ő lesz minden idők legidősebb spanyol futballistája, aki világversenyen szerepel. A mérkőzés napján lesz 38 éves és 216 napos, amivel megelőzi Aritz Adurizt, aki a 2016-os Európa-bajnokságon 35 évesen és 137 naposan játszott Olaszország ellen.

Hogy nem fiatal, azt az is jól mutatja, hogy 18 évvel ezelőtt, a 2006-os európai Szuperkupa-mérkőzésen az albánok jelenlegi szövetségi kapitánya, Sylvinho ellen is futballozott. A brazil védő akkor az FC Barcelona játékosa volt, Navas a Sevilláé, és utóbbi örülhetett, a sevillaiak ugyanis 3–0-ra győztek.

„Azt a mérkőzést szívesen elfelejteném – idézte az As az albánok kapitányát, Sylvinhót. – Jobb volt a Sevilla, az pedig őrület, hogy Jesús Navas még tizennyolc év elteltével is játszik, és még mindig le-föl fut a jobb oldalon. Nagyon intelligens futballista, és bár már nem olyan gyors, mint korábban, sokkal jobban kiveszi a részét a védekezésből. Mindent elmond róla, hogy ennyi idősen is ott van a spanyol keretben. A válogatottban és a klubcsapatában is bizonyítja, hogy a futballban nem számít a kor. Remélem, nem okoz annyi bosszúságot, mint kétezerhatban.”

Érdekesség, hogy Jesús Navas csapattársa, a válogatott nagy reménysége, a 16 éves Lamine Yamal alig néhány évvel idősebb a veterán szélső 11 éves fiánál.

„Tény, elég furcsa helyzet, de élvezem, hogy még ennyi idősen is futballozhatok – idézte az As Jesús Navast. – Amikor én voltam tizenhat éves, még a Sevilla utánpótlásában játszottam. A fiatalok természetesen megkérdezik, honnan van még mindig ennyi energiám, én pedig igyekszem nekik nap mint nap példát mutatni. A kulcs az alázat és az, hogy ugyanolyan sikeréhesnek kell maradni, hiába nyertem már meg a világbajnokságot. A mostani is egy újabb lehetőség, hogy nagy trófeát nyerjek. Örülök, hogy én leszek minden idők legidősebb spanyol futballistája, aki pályára lép egy világversenyen, de egyelőre nem foglalkozom sokat ezzel a mérföldkővel. Ha egyszer befejezem, jó lesz visszatekinteni arra, hogy mit értem el. Minden perc ajándék, amit a válogatottal tölthetek. Kivételes időszak volt az, amikor egymás után három nagy tornát nyertünk, az akkori generáció különleges volt. De most is nagyon erős csapatunk van, és szép futballt játszunk, úgyhogy bizakodó vagyok. Egyelőre mi nyújtjuk a legjobb teljesítményt, de két lábbal a földön kell maradnunk, mert hosszú még a torna.”

Jesús Navas eddig 53 alkalommal szerepelt a spanyol válogatottban, és legutóbb június 8-án, az Észak-Írország elleni felkészülési mérkőzésen (5–1) lépett pályára, s gólpasszt adott Álvaro Moratának. Érdekesség, hogy korábban 2014 és 2019 között öt évig nem volt válogatott, Luis Enrique azonban ismét lehetőséget adott neki. Ám akkor még talán ő sem gondolta volna, hogy az öt évvel későbbi Európa-bajnokságon is szerepet kaphat.

Király Gábor is az Eb-veteránok között Korábban mi is megírtuk már, hogy a jelenlegi Eb-n is játszó Pepe minden idők legidősebb futballistája, aki pályára lépett a kontinenstornán: a portugál válogatott védője 41 éves és 117 napos volt a törökök elleni mérkőzésen. Az ugyanazon az összecsapáson 39 éves és 138 napos Cristiano Ronaldo is veteránnak tekinthető, és ő a második a képzeletbeli rangsorban, a harmadik pedig Luka Modric, aki 38 éves és 288 napos volt az albánok elleni találkozón. De rajtuk kívül is csak Király Gábor, Lothar Matthäus, Morten Olsen, Maarten Stekelenburg, Peter Shilton, Ivica Vastic és Jens Lehmann előzi meg Jesús Navast.

B-CSOPORT

JÚNIUS 15., SZOMBAT

Berlin: Spanyolország–Horvátország 3–0

Dortmund: Olaszország–Albánia 2–1

JÚNIUS 19., SZERDA

Hamburg: Horvátország–Albánia 2–2

JÚNIUS 20., CSÜTÖRTÖK

Gelsenkirchen: Spanyolország–Olaszország 1–0

JÚNIUS 24., HÉTFŐ

21.00, Düsseldorf: Albánia–Spanyolország

21.00: Lipcse: Horvátország–Olaszország

A B-CSOPORT ÁLLÁSA M GY D V L–K GK P 1. Spanyolország 2 2 – – 4–0 +4 6 2. Olaszország 2 1 – 1 2–2 0 3 3. Albánia 2 – 1 1 3–4 –1 1 4. Horvátország 2 – 1 1 2–5 –3 1