Verstappen átvette a vezetést, vasárnap azonban a mezőny végére sorolják Brazíliában

A McLaren biztatóan kezdett Sao Paulóban, és úgy tűnik, a fejlesztési csomagja egyelőre a várt előrelépést hozza. A wokingiak szempontjából ez azért fontos, mert az új első szárnnyal már a 2027-es idényre készülnek elő. A két versenyző, Lando Norris és Oscar Piastri is elég pozitívan értékelt a nyitó nap végén: a brit pilóta az első edzésen leggyorsabbnak bizonyult, majd második lett, míg az ausztrál az egyetlen gyakorlásán ötödikként végzett.

A wokingiak bizakodva várták a folytatást, mint ahogyan a Mercedes is, igaz, még Andrea Kimi Antonelli a pénteki nap leggyorsabbja volt, George Russell kevésbé találta a tempót, ráadásul 5 rajthelyes büntetéssel is számolnia kell motorelemcsere miatt. Nemcsak a britet fogják hátrébb sorolni vasárnap: nem sokkal az utolsó tréning előtt vált hivatalossá, hogy az elmúlt négy versenyből hármat megnyerő Max Verstappen, valamint Sergio Pérez csak a mezőny végéről rajtolhat, míg a két Ferrari-versenyző, Charles Leclerc és Lewis Hamilton tíz-tíz rajthelyes büntetést kapott. Ezzel több esélyes már helyi idő szerint szombat délelőtt kiesett a pole pozícióért vívott csatából.

Hivatalossá vált az is, hogy Brazília hosszabbít. A Formula–1 vezetősége az utolsó tréning kezdetén erősítette meg, hogy Sao Paulo 2035-ig biztosan szerepel a versenynaptárban. A mezőnyt száraz, meleg idő fogadta Interlagosaban, de már az egyórás gyakorlás idején volt némi esély a csapadék megérkezésére. Bár az edzésen végül elmaradt az égi áldás, az előrejelzések szerint időmérőn komolyabb esőzés is sújthatja a térséget, ami alapjaiban határozhatja meg a hétvége további alakulását.

Az első mért körök után Antonelli nevével kezdődött az időlista, az olasz 75 ezreddel előzte meg Verstappent, akit Leclerc, Russell és Lawson követett a top 5-ben, míg a két McLaren a hatodik-hetedik helyet foglalta el. Hamilton nyolcadikként kezdett, de esetleges motorgond miatt eltűnt egy időre a garázsban. Noha a brit visszatért a pályára, sokáig nem körözhetett, füstölgő autóval tért vissza a bokszutcába, ami az edzés végét jelentette a számára. Megbízhatósági hiba ütötte fel a fejét Lance Strollnál is, a kanadai mindössze hét kör után volt kénytelen kiállni, és a fennmaradó időben már nem is tudott visszatérni a pályára, így az utolsó helyen zárt.

A leggyorsabbnak eközben Verstappen bizonyult, a holland pilóta 25 ezreddel zárt Antonelli előtt, aki rontott a gyors körén. A kettőst Norris követte további 106 ezred hátránnyal, majd Russell és Leclerc egészítette ki az első ötöst. A hatodik Piastsri lett, aztán Arvid Lindblad, Liam Lawson sorrendben a két Racing Bulls, Isack Hadjar és Gabriel Bortoleto zárta a top 10-et. Az első F1-es hétvégéjét teljesítő Rafael Camara tizenötödik lett, 128 ezreddel előzte meg Oliver Bearmant.

Folytatás 19 órakor az időmérővel.

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Verstappen Red Bull-Ford 1:11.622 átlag: 216.587 km/ó 2. Antonelli Mercedes 1:11.647 0.025 mp h. 3. Norris McLaren-Mercedes 1:11.753 0.131 4. Russell Mercedes 1:11.806 0.184 5. Leclerc Ferrari 1:11.896 0.274 6. Piastri McLaren-Mercedes 1:11.935 0.313 7. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:12.060 0.438 8. Lawson Racing Bulls-Ford 1:12.171 0.549 9. Hadjar Red Bull-Ford 1:12.213 0.591 10. Bortoleto Audi 1:12.644 1.022 11. Gasly Alpine-Mercedes 1:12.644 1.022 12. Hamilton Ferrari 1:12.833 1.211 13. Hülkenberg Audi 1:12.865 1.243 14. Colapinto Alpine-Mercedes 1:12.925 1.303 15. Camara Haas-Ferrari 1:12.981 1.359 16. Bearman Haas-Ferrari 1:13.109 1.487 17. Albon Williams-Mercedes 1:13.147 1.525 18. Alonso Aston Martin-Honda 1:13.171 1.549 19. Sainz Williams-Mercedes 1:13.303 1.681 20. Pérez Cadillac-Ferrari 1:13.573 1.951 21. Bottas Cadillac-Ferrari 1:13.722 2.100