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Verstappen átvette a vezetést, vasárnap azonban a mezőny végére sorolják Brazíliában

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.11.07. 16:35
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Verstappen vette át a vezetést az időmérő előtt (Fotó: AFP)
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szabadedzés F1 Formula–1 Sao Pauló-i Nagydíj
Max Verstappen (Red Bull) volt a leggyorsabb a Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj harmadik szabadedzésén. A holland mögött Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és Lando Norris (McLaren) következett, míg az első ötöst George Russell (Mercedes) és Charles Leclerc (Ferrari) egészítette ki.

A McLaren biztatóan kezdett Sao Paulóban, és úgy tűnik, a fejlesztési csomagja egyelőre a várt előrelépést hozza. A wokingiak szempontjából ez azért fontos, mert az új első szárnnyal már a 2027-es idényre készülnek elő. A két versenyző, Lando Norris és Oscar Piastri is elég pozitívan értékelt a nyitó nap végén: a brit pilóta az első edzésen leggyorsabbnak bizonyult, majd második lett, míg az ausztrál az egyetlen gyakorlásán ötödikként végzett.

A wokingiak bizakodva várták a folytatást, mint ahogyan a Mercedes is, igaz, még Andrea Kimi Antonelli a pénteki nap leggyorsabbja volt, George Russell kevésbé találta a tempót, ráadásul 5 rajthelyes büntetéssel is számolnia kell motorelemcsere miatt. Nemcsak a britet fogják hátrébb sorolni vasárnap: nem sokkal az utolsó tréning előtt vált hivatalossá, hogy az elmúlt négy versenyből hármat megnyerő Max Verstappen, valamint Sergio Pérez csak a mezőny végéről rajtolhat, míg a két Ferrari-versenyző, Charles Leclerc és Lewis Hamilton tíz-tíz rajthelyes büntetést kapott. Ezzel több esélyes már helyi idő szerint szombat délelőtt kiesett a pole pozícióért vívott csatából.

Hivatalossá vált az is, hogy Brazília hosszabbít. A Formula–1 vezetősége az utolsó tréning kezdetén erősítette meg, hogy Sao Paulo 2035-ig biztosan szerepel a versenynaptárban. A mezőnyt száraz, meleg idő fogadta Interlagosaban, de már az egyórás gyakorlás idején volt némi esély a csapadék megérkezésére. Bár az edzésen végül elmaradt az égi áldás, az előrejelzések szerint időmérőn komolyabb esőzés is sújthatja a térséget, ami alapjaiban határozhatja meg a hétvége további alakulását.

Az első mért körök után Antonelli nevével kezdődött az időlista, az olasz 75 ezreddel előzte meg Verstappent, akit  Leclerc, Russell és Lawson követett a top 5-ben, míg a két McLaren a hatodik-hetedik helyet foglalta el. Hamilton nyolcadikként kezdett, de esetleges motorgond miatt eltűnt egy időre a garázsban. Noha a brit visszatért a pályára, sokáig nem körözhetett, füstölgő autóval tért vissza a bokszutcába, ami az edzés végét jelentette a számára. Megbízhatósági hiba ütötte fel a fejét Lance Strollnál is, a kanadai mindössze hét kör után volt kénytelen kiállni, és a fennmaradó időben már nem is tudott visszatérni a pályára, így az utolsó helyen zárt.

A leggyorsabbnak eközben Verstappen bizonyult, a holland pilóta 25 ezreddel zárt Antonelli előtt, aki rontott a gyors körén. A kettőst Norris követte további 106 ezred hátránnyal, majd Russell és Leclerc egészítette ki az első ötöst. A hatodik Piastsri lett, aztán Arvid Lindblad, Liam Lawson sorrendben a két Racing Bulls, Isack Hadjar és Gabriel Bortoleto zárta a top 10-et. Az első F1-es hétvégéjét teljesítő Rafael Camara tizenötödik lett, 128 ezreddel előzte meg Oliver Bearmant.

Folytatás 19 órakor az időmérővel.

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.VerstappenRed Bull-Ford1:11.622átlag: 216.587 km/ó
2.AntonelliMercedes1:11.6470.025 mp h.
3.NorrisMcLaren-Mercedes1:11.7530.131
4.RussellMercedes1:11.8060.184
5.LeclercFerrari1:11.8960.274
6.PiastriMcLaren-Mercedes1:11.9350.313
7.LindbladRacing Bulls-Ford1:12.0600.438
8.LawsonRacing Bulls-Ford1:12.1710.549
9.HadjarRed Bull-Ford1:12.2130.591
10.BortoletoAudi1:12.6441.022
11.GaslyAlpine-Mercedes1:12.6441.022
12.HamiltonFerrari1:12.8331.211
13.HülkenbergAudi1:12.8651.243
14.ColapintoAlpine-Mercedes1:12.9251.303
15.CamaraHaas-Ferrari1:12.9811.359
16.BearmanHaas-Ferrari1:13.1091.487
17.AlbonWilliams-Mercedes1:13.1471.525
18.AlonsoAston Martin-Honda1:13.1711.549
19.SainzWilliams-Mercedes1:13.3031.681
20.PérezCadillac-Ferrari1:13.5731.951
21.BottasCadillac-Ferrari1:13.7222.100

 

6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 6., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:11.717
2. szabadedzés1. Antonelli 1:10.763
NOVEMBER 7., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Verstappen 1:11.622
Időmérő19.00–20.00
NOVEMBER 8., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.879 km) rajtja18.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 6., 14.00

 

 

szabadedzés F1 Formula–1 Sao Pauló-i Nagydíj
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