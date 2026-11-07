Verstappen átvette a vezetést, vasárnap azonban a mezőny végére sorolják Brazíliában
A McLaren biztatóan kezdett Sao Paulóban, és úgy tűnik, a fejlesztési csomagja egyelőre a várt előrelépést hozza. A wokingiak szempontjából ez azért fontos, mert az új első szárnnyal már a 2027-es idényre készülnek elő. A két versenyző, Lando Norris és Oscar Piastri is elég pozitívan értékelt a nyitó nap végén: a brit pilóta az első edzésen leggyorsabbnak bizonyult, majd második lett, míg az ausztrál az egyetlen gyakorlásán ötödikként végzett.
A wokingiak bizakodva várták a folytatást, mint ahogyan a Mercedes is, igaz, még Andrea Kimi Antonelli a pénteki nap leggyorsabbja volt, George Russell kevésbé találta a tempót, ráadásul 5 rajthelyes büntetéssel is számolnia kell motorelemcsere miatt. Nemcsak a britet fogják hátrébb sorolni vasárnap: nem sokkal az utolsó tréning előtt vált hivatalossá, hogy az elmúlt négy versenyből hármat megnyerő Max Verstappen, valamint Sergio Pérez csak a mezőny végéről rajtolhat, míg a két Ferrari-versenyző, Charles Leclerc és Lewis Hamilton tíz-tíz rajthelyes büntetést kapott. Ezzel több esélyes már helyi idő szerint szombat délelőtt kiesett a pole pozícióért vívott csatából.
Hivatalossá vált az is, hogy Brazília hosszabbít. A Formula–1 vezetősége az utolsó tréning kezdetén erősítette meg, hogy Sao Paulo 2035-ig biztosan szerepel a versenynaptárban. A mezőnyt száraz, meleg idő fogadta Interlagosaban, de már az egyórás gyakorlás idején volt némi esély a csapadék megérkezésére. Bár az edzésen végül elmaradt az égi áldás, az előrejelzések szerint időmérőn komolyabb esőzés is sújthatja a térséget, ami alapjaiban határozhatja meg a hétvége további alakulását.
Az első mért körök után Antonelli nevével kezdődött az időlista, az olasz 75 ezreddel előzte meg Verstappent, akit Leclerc, Russell és Lawson követett a top 5-ben, míg a két McLaren a hatodik-hetedik helyet foglalta el. Hamilton nyolcadikként kezdett, de esetleges motorgond miatt eltűnt egy időre a garázsban. Noha a brit visszatért a pályára, sokáig nem körözhetett, füstölgő autóval tért vissza a bokszutcába, ami az edzés végét jelentette a számára. Megbízhatósági hiba ütötte fel a fejét Lance Strollnál is, a kanadai mindössze hét kör után volt kénytelen kiállni, és a fennmaradó időben már nem is tudott visszatérni a pályára, így az utolsó helyen zárt.
A leggyorsabbnak eközben Verstappen bizonyult, a holland pilóta 25 ezreddel zárt Antonelli előtt, aki rontott a gyors körén. A kettőst Norris követte további 106 ezred hátránnyal, majd Russell és Leclerc egészítette ki az első ötöst. A hatodik Piastsri lett, aztán Arvid Lindblad, Liam Lawson sorrendben a két Racing Bulls, Isack Hadjar és Gabriel Bortoleto zárta a top 10-et. Az első F1-es hétvégéjét teljesítő Rafael Camara tizenötödik lett, 128 ezreddel előzte meg Oliver Bearmant.
Folytatás 19 órakor az időmérővel.
SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:11.622
|átlag: 216.587 km/ó
|2.
|Antonelli
|Mercedes
|1:11.647
|0.025 mp h.
|3.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:11.753
|0.131
|4.
|Russell
|Mercedes
|1:11.806
|0.184
|5.
|Leclerc
|Ferrari
|1:11.896
|0.274
|6.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:11.935
|0.313
|7.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:12.060
|0.438
|8.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:12.171
|0.549
|9.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:12.213
|0.591
|10.
|Bortoleto
|Audi
|1:12.644
|1.022
|11.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:12.644
|1.022
|12.
|Hamilton
|Ferrari
|1:12.833
|1.211
|13.
|Hülkenberg
|Audi
|1:12.865
|1.243
|14.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:12.925
|1.303
|15.
|Camara
|Haas-Ferrari
|1:12.981
|1.359
|16.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:13.109
|1.487
|17.
|Albon
|Williams-Mercedes
|1:13.147
|1.525
|18.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:13.171
|1.549
|19.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:13.303
|1.681
|20.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:13.573
|1.951
|21.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:13.722
|2.100
|6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 6., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Norris 1:11.717
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:10.763
|NOVEMBER 7., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Verstappen 1:11.622
|Időmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 8., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.879 km) rajtja
|18.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00