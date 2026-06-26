A Mercedest aggasztja a McLaren tempója az Osztrák Nagydíjon

Mercedes jó formában kezdett a forró spielbergi futamhétvégén: az első szabadedzésen Andrea Kimi Antonelli vezérletével megszerezte az első két helyet, és bár George Russell a folytatásban kiszorult a top 5-ből, a csapattársát senki sem tudta letaszítani az élről. Az egyéni vb-összetettet 41 pontos előnnyel vezető olasz 237 ezreddel előzte meg Oscar Piastrit, akit további 88 ezredes hátránnyal követett Lando Norris. A különbség ugyanakkor ennél is kisebb lehetett volna: a regnáló bajnok ugyanis hibázott a lágy gumis körén, és a megcsúszásáig jobban állt Antonellinél.

A Mercedes nem is számít egyszerű menetre az Osztrák Nagydíjon, úgy érzi, a McLaren igazi kihívóvá léphet elő. „Az első edzésen nagyon erősek voltunk. Aztán amint elkezdődött a második gyakorlás, a McLaren szárnyra kapott. Az egykörös és a hosszú etapon mutatott tempója is meglehetősen erős volt. Leginkább a McLaren tempója aggasztó, de a Ferrari is ott van. A nyitány még viszonylag könnyűnek tűnt, a folytatás viszont már sokkal nagyobb kihívást jelentett” – kezdte az értékelést a bajnokságban 50 pont hátránnyal harmadikként érkező Russell.

Bár a brit a második edzésen csak a hatodik helyen zárt, ez nem tükrözte a tempóját, mivel rontott a gyors körén. Russellt inkább a McLaren előretörése aggasztja, úgy véli, a címvédő csapat valódi fenyegetést jelenthet rájuk a hétvégén. „Egyértelmű tendencia látszik, meleg körülmények között különösen erősek. Már tavaly is megtapasztalhattuk, és igazából évek óta megfigyelhető a jelenség.”

„Miami volt az első igazán meleg hétvége az idén, és ott akár nyerhettek is volna. Lando tempója Barcelonában is nagyon hasonló volt a miénkhez és Lewiséhoz (Hamilton). Itt ismét nagyon erősnek tűnnek, szóval egyértelmű mintázat rajzolódik ki: a nagy melegben rendre szintet lépnek, miközben mi talán valamelyest visszaesünk. Az viszont őszintén meglepett, hogy már az első körtől kezdve ott voltak az élen a második edzésen, és a versenytempójuk – különösen Lando oldalán – valamivel jobbnak tűnt a miénknél.”

Russell szerint a nyitányon különösen azért tűntek erősnek, mert több riválisnál is gondok adódtak. „A többieknek eléggé problémásan alakult az edzésük. Valahányszor ránéztem a képernyőkre, mindig azt láttam, hogy versenyzők ülnek a garázsban valamilyen gond miatt. Lando például csak a végén tudott pályára hajtani. Úgy tudom, Lewisnak és Maxnak is voltak problémái, szóval szerintem ez egy kicsit kedvezőbb színben tüntette fel a tempónkat az első edzésen. Ettől függetlenül az autó jól működött, és jó érzéseink voltak.”

Piastri került a legközelebb a Mercedeshez pénteken: az ausztrál a nyitányon harmadikként végzett, míg a folytatásban a második helyet foglalta el Antonelli mögött. Hiába azonban a remek kezdés, a versenyző nem tudja, hogy valóban harcba szállhatnak-e Mercedesszel. „Egész jó nap volt, de egy lépéssel a Mercedes, vagy legalábbis Kimi mögött járunk, és ez az, amire előzetesen is számítottunk.”

„Elég produktív napunk volt, sok mindent kipróbáltunk. Volt elvégzendő házi feladatom a spanyolországi hétvége után, és úgy gondolom, ebből a szempontból is jó napot zártunk. Elég lenyűgöző volt, hogy Kimi a második körében ilyen időt tudott futni a lágy gumin, szóval majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Egy éjszaka alatt nem tudunk csodát tenni, de biztosan vannak olyan területek, ahol mind a ketten tanulhatunk egymástól. Megpróbáljuk hasznosítani ezeket a tanulságokat, aztán meglátjuk, hogy ez végül mire lesz elég.”

„Nem tudom, hogy fel tudjuk-e venni a harcot a Mercedesszel. Úgy tűnik, jelenleg inkább az üldözők között vagyunk a legjobbak De Kimi és a Mercedes mindig rengeteg tempót talál péntekről szombatra, szóval azt várom, hogy nagyon-nagyon gyorsak lesznek.”

OSZTRÁK NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:07.796 átlag: 229.712 km/ó 29 kör 2. George Russell brit Mercedes 1:07.836 0.040 mp h. 30 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:07.913 0.117 26 4. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:08.077 0.281 17 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:08.461 0.665 25 6. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:08.726 0.930 18 7. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:08.873 1.077 9 8. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:08.962 1.166 27 9. Dino Beganovic svéd Ferrari 1:09.054 1.258 26 10. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:09.071 1.275 26 11. Nico Hülkenberg német Audi 1:09.165 1.369 30 12. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:09.481 1.685 11 13. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:09.521 1.725 21 14. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:09.546 1.750 28 15. Ivasza Ajumu japán Red Bull-Ford 1:09.637 1.841 19 16. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:09.644 1.848 31 17. Paul Aron észt Alpine-Mercedes 1:09.646 1.850 20 18. Luke Browning brit Williams-Mercedes 1:09.979 2.183 29 19. Hirakava Rjó japán Haas-Ferrari 1:10.493 2.697 23 20. Jak Crawford amerikai Aston Martin-Honda 1:11.202 3.406 22 21. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:11.283 3.487 14 22. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:11.333 3.537 21

OSZTRÁK NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:07.014 átlag: 232.393 km/ó 31 kör 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:07.251 0.237 mp h. 31 3. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:07.339 0.325 31 4. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:07.564 0.550 28 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:07.611 0.597 32 6. George Russell brit Mercedes 1:07.637 0.623 24 7. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:07.758 0.744 27 8. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:07.855 0.841 34 9. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:08.235 1.221 33 10. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:08.300 1.286 30 11. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:08.376 1.362 32 12. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:08.378 1.364 29 13. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:08.532 1.518 33 14. Nico Hülkenberg német Audi 1:08.559 1.545 31 15. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:08.830 1.816 32 16. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:08.831 1.817 29 17. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:08.838 1.824 33 18. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:09.131 2.117 29 19. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:10.544 3.530 26 20. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:10.698 3.684 31 21. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:11.307 4.293 6 22. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari - 2

39. OSZTRÁK NAGYDÍJ JÚNIUS 26, PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Antonelli 1:07.796 2. szabadedzés 1. Antonelli 1:07.014 JÚNIUS 27., SZOMBAT 3. szabadedzés 12.30–13.30 Időmérő 16.00–17.00 JÚNIUS 28., VASÁRNAP A verseny (71 kör, 307.018 km) rajtja 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Brit Nagydíj, Silverstone július 5., 16.00 Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps július 19., 15.00 Magyar Nagydíj, Mogyoród július 26., 15.00



