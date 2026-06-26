Nemzeti Sportrádió

A Mercedest aggasztja a McLaren tempója az Osztrák Nagydíjon

H. L.H. L.
2026.06.26. 22:45
A McLaren elkaphatja a Mercedest Spielbergben? (Fotó: AFP)
Címkék
F1 McLaren George Russell Formula–1 Mercedes Osztrák Nagydíj Oscar Piastri
Andrea Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Formula–1-es Osztrák Nagydíj mindkét pénteki szabadedzésén, míg csapattársa, George Russell a második helyről a hatodikra szorult vissza délután. A Mercedeshez mind a kétszer Oscar Piastri került a legközelebb, ráadásul Lando Norris is remek tempót diktált a kezdeti nehézségek után. Az „ezüstnyilak" úgy vélik, a McLaren komoly fenyegetést jelenthet rá a forró Spielbergben, de a wokingiak már óvatosabbak az esélyeiket illetően.

Mercedes jó formában kezdett a forró spielbergi futamhétvégén: az első szabadedzésen Andrea Kimi Antonelli vezérletével megszerezte az első két helyet, és bár George Russell a folytatásban kiszorult a top 5-ből, a csapattársát senki sem tudta letaszítani az élről. Az egyéni vb-összetettet 41 pontos előnnyel vezető olasz 237 ezreddel előzte meg Oscar Piastrit, akit további 88 ezredes hátránnyal követett Lando Norris. A különbség ugyanakkor ennél is kisebb lehetett volna: a regnáló bajnok ugyanis hibázott a lágy gumis körén, és a megcsúszásáig jobban állt Antonellinél.

A Mercedes nem is számít egyszerű menetre az Osztrák Nagydíjon, úgy érzi, a McLaren igazi kihívóvá léphet elő. „Az első edzésen nagyon erősek voltunk. Aztán amint elkezdődött a második gyakorlás, a McLaren szárnyra kapott. Az egykörös és a hosszú etapon mutatott tempója is meglehetősen erős volt. Leginkább a McLaren tempója aggasztó, de a Ferrari is ott van. A nyitány még viszonylag könnyűnek tűnt, a folytatás viszont már sokkal nagyobb kihívást jelentett” – kezdte az értékelést a bajnokságban 50 pont hátránnyal harmadikként érkező Russell. 

Bár a brit a második edzésen csak a hatodik helyen zárt, ez nem tükrözte a tempóját, mivel rontott a gyors körén. Russellt inkább a McLaren előretörése aggasztja, úgy véli, a címvédő csapat valódi fenyegetést jelenthet rájuk a hétvégén. „Egyértelmű tendencia látszik, meleg körülmények között különösen erősek. Már tavaly is megtapasztalhattuk, és igazából évek óta megfigyelhető a jelenség.”

„Miami volt az első igazán meleg hétvége az idén, és ott akár nyerhettek is volna. Lando tempója Barcelonában is nagyon hasonló volt a miénkhez és Lewiséhoz (Hamilton). Itt ismét nagyon erősnek tűnnek, szóval egyértelmű mintázat rajzolódik ki: a nagy melegben rendre szintet lépnek, miközben mi talán valamelyest visszaesünk. Az viszont őszintén meglepett, hogy már az első körtől kezdve ott voltak az élen a második edzésen, és a versenytempójuk – különösen Lando oldalán – valamivel jobbnak tűnt a miénknél.”

Russell szerint a nyitányon különösen azért tűntek erősnek, mert több riválisnál is gondok adódtak. „A többieknek eléggé problémásan alakult az edzésük. Valahányszor ránéztem a képernyőkre, mindig azt láttam, hogy versenyzők ülnek a garázsban valamilyen gond miatt. Lando például csak a végén tudott pályára hajtani. Úgy tudom, Lewisnak és Maxnak is voltak problémái, szóval szerintem ez egy kicsit kedvezőbb színben tüntette fel a tempónkat az első edzésen. Ettől függetlenül az autó jól működött, és jó érzéseink voltak.”

Piastri került a legközelebb a Mercedeshez pénteken: az ausztrál a nyitányon harmadikként végzett, míg a folytatásban a második helyet foglalta el Antonelli mögött. Hiába azonban a remek kezdés, a versenyző nem tudja, hogy valóban harcba szállhatnak-e Mercedesszel. „Egész jó nap volt, de egy lépéssel a Mercedes, vagy legalábbis Kimi mögött járunk, és ez az, amire előzetesen is számítottunk.”

„Elég produktív napunk volt, sok mindent kipróbáltunk. Volt elvégzendő házi feladatom a spanyolországi hétvége után, és úgy gondolom, ebből a szempontból is jó napot zártunk. Elég lenyűgöző volt, hogy Kimi a második körében ilyen időt tudott futni a lágy gumin, szóval majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Egy éjszaka alatt nem tudunk csodát tenni, de biztosan vannak olyan területek, ahol mind a ketten tanulhatunk egymástól. Megpróbáljuk hasznosítani ezeket a tanulságokat, aztán meglátjuk, hogy ez végül mire lesz elég.” 

„Nem tudom, hogy fel tudjuk-e venni a harcot a Mercedesszel. Úgy tűnik, jelenleg inkább az üldözők között vagyunk a legjobbak  De Kimi és a Mercedes mindig rengeteg tempót talál péntekről szombatra, szóval azt várom, hogy nagyon-nagyon gyorsak lesznek.”

OSZTRÁK NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

  1.Kimi AntonelliolaszMercedes1:07.796átlag: 229.712 km/ó29 kör
  2.George RussellbritMercedes1:07.8360.040 mp h.30
  3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:07.9130.11726
  4.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:08.0770.28117
  5.Lewis HamiltonbritFerrari1:08.4610.66525
  6.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:08.7260.93018
  7.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:08.8731.0779
  8.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:08.9621.16627
  9.Dino BeganovicsvédFerrari1:09.0541.25826
10.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:09.0711.27526
11.Nico HülkenbergnémetAudi1:09.1651.36930
12.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:09.4811.68511
13.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:09.5211.72521
14.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:09.5461.75028
15.Ivasza AjumujapánRed Bull-Ford1:09.6371.84119
16.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:09.6441.84831
17.Paul AronésztAlpine-Mercedes1:09.6461.85020
18.Luke BrowningbritWilliams-Mercedes1:09.9792.18329
19.Hirakava RjójapánHaas-Ferrari1:10.4932.69723
20.Jak CrawfordamerikaiAston Martin-Honda1:11.2023.40622
21.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:11.2833.48714
22.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:11.3333.53721

OSZTRÁK NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

  1.Kimi AntonelliolaszMercedes1:07.014átlag: 232.393 km/ó31 kör
  2.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:07.2510.237 mp h.31
  3.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:07.3390.32531
  4.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:07.5640.55028
  5.Lewis HamiltonbritFerrari1:07.6110.59732
  6.George RussellbritMercedes1:07.6370.62324
  7.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:07.7580.74427
  8.Charles LeclercmonacóiFerrari1:07.8550.84134
  9.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:08.2351.22133
10.Gabriel BortoletobrazilAudi1:08.3001.28630
11.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:08.3761.36232
12.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:08.3781.36429
13.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:08.5321.51833
14.Nico HülkenbergnémetAudi1:08.5591.54531
15.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:08.8301.81632
16.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:08.8311.81729
17.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:08.8381.82433
18.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:09.1312.11729
19.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:10.5443.53026
20.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:10.6983.68431
21.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:11.3074.2936
22.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari- 2

 

39. OSZTRÁK NAGYDÍJ
JÚNIUS 26, PÉNTEK
1. szabadedzés1. Antonelli 1:07.796
2. szabadedzés1. Antonelli 1:07.014
JÚNIUS 27., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚNIUS 28., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 307.018 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00


 

 

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