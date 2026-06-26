A Mercedest aggasztja a McLaren tempója az Osztrák Nagydíjon
Mercedes jó formában kezdett a forró spielbergi futamhétvégén: az első szabadedzésen Andrea Kimi Antonelli vezérletével megszerezte az első két helyet, és bár George Russell a folytatásban kiszorult a top 5-ből, a csapattársát senki sem tudta letaszítani az élről. Az egyéni vb-összetettet 41 pontos előnnyel vezető olasz 237 ezreddel előzte meg Oscar Piastrit, akit további 88 ezredes hátránnyal követett Lando Norris. A különbség ugyanakkor ennél is kisebb lehetett volna: a regnáló bajnok ugyanis hibázott a lágy gumis körén, és a megcsúszásáig jobban állt Antonellinél.
A Mercedes nem is számít egyszerű menetre az Osztrák Nagydíjon, úgy érzi, a McLaren igazi kihívóvá léphet elő. „Az első edzésen nagyon erősek voltunk. Aztán amint elkezdődött a második gyakorlás, a McLaren szárnyra kapott. Az egykörös és a hosszú etapon mutatott tempója is meglehetősen erős volt. Leginkább a McLaren tempója aggasztó, de a Ferrari is ott van. A nyitány még viszonylag könnyűnek tűnt, a folytatás viszont már sokkal nagyobb kihívást jelentett” – kezdte az értékelést a bajnokságban 50 pont hátránnyal harmadikként érkező Russell.
Bár a brit a második edzésen csak a hatodik helyen zárt, ez nem tükrözte a tempóját, mivel rontott a gyors körén. Russellt inkább a McLaren előretörése aggasztja, úgy véli, a címvédő csapat valódi fenyegetést jelenthet rájuk a hétvégén. „Egyértelmű tendencia látszik, meleg körülmények között különösen erősek. Már tavaly is megtapasztalhattuk, és igazából évek óta megfigyelhető a jelenség.”
„Miami volt az első igazán meleg hétvége az idén, és ott akár nyerhettek is volna. Lando tempója Barcelonában is nagyon hasonló volt a miénkhez és Lewiséhoz (Hamilton). Itt ismét nagyon erősnek tűnnek, szóval egyértelmű mintázat rajzolódik ki: a nagy melegben rendre szintet lépnek, miközben mi talán valamelyest visszaesünk. Az viszont őszintén meglepett, hogy már az első körtől kezdve ott voltak az élen a második edzésen, és a versenytempójuk – különösen Lando oldalán – valamivel jobbnak tűnt a miénknél.”
Russell szerint a nyitányon különösen azért tűntek erősnek, mert több riválisnál is gondok adódtak. „A többieknek eléggé problémásan alakult az edzésük. Valahányszor ránéztem a képernyőkre, mindig azt láttam, hogy versenyzők ülnek a garázsban valamilyen gond miatt. Lando például csak a végén tudott pályára hajtani. Úgy tudom, Lewisnak és Maxnak is voltak problémái, szóval szerintem ez egy kicsit kedvezőbb színben tüntette fel a tempónkat az első edzésen. Ettől függetlenül az autó jól működött, és jó érzéseink voltak.”
Piastri került a legközelebb a Mercedeshez pénteken: az ausztrál a nyitányon harmadikként végzett, míg a folytatásban a második helyet foglalta el Antonelli mögött. Hiába azonban a remek kezdés, a versenyző nem tudja, hogy valóban harcba szállhatnak-e Mercedesszel. „Egész jó nap volt, de egy lépéssel a Mercedes, vagy legalábbis Kimi mögött járunk, és ez az, amire előzetesen is számítottunk.”
„Elég produktív napunk volt, sok mindent kipróbáltunk. Volt elvégzendő házi feladatom a spanyolországi hétvége után, és úgy gondolom, ebből a szempontból is jó napot zártunk. Elég lenyűgöző volt, hogy Kimi a második körében ilyen időt tudott futni a lágy gumin, szóval majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Egy éjszaka alatt nem tudunk csodát tenni, de biztosan vannak olyan területek, ahol mind a ketten tanulhatunk egymástól. Megpróbáljuk hasznosítani ezeket a tanulságokat, aztán meglátjuk, hogy ez végül mire lesz elég.”
„Nem tudom, hogy fel tudjuk-e venni a harcot a Mercedesszel. Úgy tűnik, jelenleg inkább az üldözők között vagyunk a legjobbak De Kimi és a Mercedes mindig rengeteg tempót talál péntekről szombatra, szóval azt várom, hogy nagyon-nagyon gyorsak lesznek.”
OSZTRÁK NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:07.796
|átlag: 229.712 km/ó
|29 kör
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:07.836
|0.040 mp h.
|30
|3.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:07.913
|0.117
|26
|4.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:08.077
|0.281
|17
|5.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:08.461
|0.665
|25
|6.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:08.726
|0.930
|18
|7.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:08.873
|1.077
|9
|8.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:08.962
|1.166
|27
|9.
|Dino Beganovic
|svéd
|Ferrari
|1:09.054
|1.258
|26
|10.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:09.071
|1.275
|26
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:09.165
|1.369
|30
|12.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:09.481
|1.685
|11
|13.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:09.521
|1.725
|21
|14.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:09.546
|1.750
|28
|15.
|Ivasza Ajumu
|japán
|Red Bull-Ford
|1:09.637
|1.841
|19
|16.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:09.644
|1.848
|31
|17.
|Paul Aron
|észt
|Alpine-Mercedes
|1:09.646
|1.850
|20
|18.
|Luke Browning
|brit
|Williams-Mercedes
|1:09.979
|2.183
|29
|19.
|Hirakava Rjó
|japán
|Haas-Ferrari
|1:10.493
|2.697
|23
|20.
|Jak Crawford
|amerikai
|Aston Martin-Honda
|1:11.202
|3.406
|22
|21.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:11.283
|3.487
|14
|22.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1:11.333
|3.537
|21
OSZTRÁK NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:07.014
|átlag: 232.393 km/ó
|31 kör
|2.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:07.251
|0.237 mp h.
|31
|3.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:07.339
|0.325
|31
|4.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:07.564
|0.550
|28
|5.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:07.611
|0.597
|32
|6.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:07.637
|0.623
|24
|7.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:07.758
|0.744
|27
|8.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:07.855
|0.841
|34
|9.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:08.235
|1.221
|33
|10.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1:08.300
|1.286
|30
|11.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:08.376
|1.362
|32
|12.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:08.378
|1.364
|29
|13.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:08.532
|1.518
|33
|14.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:08.559
|1.545
|31
|15.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:08.830
|1.816
|32
|16.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:08.831
|1.817
|29
|17.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:08.838
|1.824
|33
|18.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:09.131
|2.117
|29
|19.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1:10.544
|3.530
|26
|20.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1:10.698
|3.684
|31
|21.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:11.307
|4.293
|6
|22.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|-
|2
|39. OSZTRÁK NAGYDÍJ
|JÚNIUS 26, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Antonelli 1:07.796
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:07.014
|JÚNIUS 27., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚNIUS 28., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 307.018 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00