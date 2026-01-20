Lindblad már az első körén kicsúszott a Racing Bullsszal – képek
A Racing Bulls kedden járatta be a 2026-os versenygépét, a VCARB03-ast az Autodromo Enzo e Dino Ferrari-versenypályán, amely mindösszesen 15 kilométerre fekszik a csapat faenzai központjától. A shakedown-eseményen az alakulat a múlt pénteken bemutatott fényezést használta az autóján, amellyel legfeljebb 15 kilométert teljesíthetett volna az eső áztatta, csúszós nyomvonalon, de végül a második körnél véget ért a program az istálló számára.
Az első, installációs kört Liam Lawson teljesítette a kocsi volánja mögött, amit követően a 2026-os szezon egyetlen újonca, Arvid Lidblad kapott lehetőséget. A fiatal brit versenyző aztán rontott a Villeneuve-kanyarban, és elásta a kavicságyban a Racing Bullst. A Motorsport információi szerint a gépen nem keletkezett komolyabb kár. A csapat az értesülések szerint szerdán filmforgatási napot is tart a helyszínen, a Red Bull és a Ford által közösen gyártott erőforrással hajtott kocsi akkor már 200 kilométert tehet meg.
A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK
|CSAPAT
|AUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
|McLaren
|február 9.
|Ferrari
|január 23.
|Red Bull
|A Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
|Mercedes
|január 22.
|Aston Martin
|február 9.
|Alpine
|január 23.
|Haas
|A Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
|Visa Cash App Racing Bulls
|A Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
|Williams
|február 3.
|Audi
|január 20.
|Cadillac
|február 8.