Lindblad már az első körén kicsúszott a Racing Bullsszal – képek

2026.01.20. 18:50
A Racing Bulls mindössze egyetlen kört tett meg a 2026-os autójával (Fotó: X/visacashapprb)
A Formula–1-es Racing Bulls újonca, Arvid Lindblad már az első körén kicsúszott a kavicságyba az imolai bejáratáson.

A Racing Bulls kedden járatta be a 2026-os versenygépét, a VCARB03-ast az Autodromo Enzo e Dino Ferrari-versenypályán, amely mindösszesen 15 kilométerre fekszik a csapat faenzai központjától. A shakedown-eseményen az alakulat a múlt pénteken bemutatott fényezést használta az autóján, amellyel legfeljebb 15 kilométert teljesíthetett volna az eső áztatta, csúszós nyomvonalon, de végül a második körnél véget ért a program az istálló számára.

Az első, installációs kört Liam Lawson teljesítette a kocsi volánja mögött, amit követően a 2026-os szezon egyetlen újonca, Arvid Lidblad kapott lehetőséget. A fiatal brit versenyző aztán rontott a Villeneuve-kanyarban, és elásta a kavicságyban a Racing Bullst. A Motorsport információi szerint a gépen nem keletkezett komolyabb kár. A csapat az értesülések szerint szerdán filmforgatási napot is tart a helyszínen, a Red Bull és a Ford által közösen gyártott erőforrással hajtott kocsi akkor már 200 kilométert tehet meg.

 

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
Ferrarijanuár 23.
Red BullA Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
Mercedesjanuár 22.
Aston Martinfebruár 9.
Alpinejanuár 23.
HaasA Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
Williamsfebruár 3.
Audijanuár 20.
Cadillacfebruár 8.

 

 

