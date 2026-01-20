Lindblad már az első körén kicsúszott a Racing Bullsszal – képek

A Racing Bulls kedden járatta be a 2026-os versenygépét, a VCARB03-ast az Autodromo Enzo e Dino Ferrari-versenypályán, amely mindösszesen 15 kilométerre fekszik a csapat faenzai központjától. A shakedown-eseményen az alakulat a múlt pénteken bemutatott fényezést használta az autóján, amellyel legfeljebb 15 kilométert teljesíthetett volna az eső áztatta, csúszós nyomvonalon, de végül a második körnél véget ért a program az istálló számára.

Az első, installációs kört Liam Lawson teljesítette a kocsi volánja mögött, amit követően a 2026-os szezon egyetlen újonca, Arvid Lidblad kapott lehetőséget. A fiatal brit versenyző aztán rontott a Villeneuve-kanyarban, és elásta a kavicságyban a Racing Bullst. A Motorsport információi szerint a gépen nem keletkezett komolyabb kár. A csapat az értesülések szerint szerdán filmforgatási napot is tart a helyszínen, a Red Bull és a Ford által közösen gyártott erőforrással hajtott kocsi akkor már 200 kilométert tehet meg.