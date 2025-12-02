Nemzeti Sportrádió

A McLaren szerződtette a Formula-2 idei bajnokát

2025.12.02. 10:39
Fotó: Getty Images
A Formula-1-es világbajnok McLaren szerződtette a friss F2-es bajnok Leonardo Fornarolit, akit jövőre teszt- és fejlesztőversenyzőként alkalmaz – jelentette be a wokingi istálló.

A húszéves olasz pilóta a múlt héten, Katarban biztosította be végső győzelmét, egy körrel a zárás előtt. Az idény során eddig négy győzelmet aratott.

Fornaroli mellett a F2-ben harmadik holland Richard Verschoor is bekerült a McLaren fejlesztő programjába.

Az istálló pilótái, a brit Lando Norris és az ausztrál Oscar Piastri a hétvégén, Abu-Dzabiban az F1-es világbajnoki címért küzdenek, a harmadik ellenfelük a Red Bull holland címvédője, Max Verstappen.

 

