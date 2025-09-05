Leclerc hisz benne, hogy harcba szállhat a pole pozícióért a Ferrari hazai nagydíján

A Ferrari álomszerűen kezdett a 76. Olasz Nagydíjnak otthont adó Monzában, majd a folytatásban is versenyképesnek tűnt, hiszen azt követően, hogy Lewis Hamilton vezérletével elfoglalta az első két helyet, a második szabadedzésen a második és az ötödik pozícióban zárt, miközben Charles Leclerc lemaradása 83, míg a csapattársáé 192 ezred volt, aki a mutatott tempót látva igazán sajnálhatja a múlt hétvégi holland futamról magával hozott 5 helyes rajtbüntetést.

„Egészen hihetetlen, ami itt van. Csodálatos érzés kerít a hatalmába, amikor elhagyod a garázst. Már csütörtökön is fantasztikus élmény volt a tifosi előtt Milánóban, aztán megérkeztem ide, és a vörös autóval hajtok ki a pályára... Ez felülmúlja minden várakozásomat. Az első edzés jó volt, aztán végrehajtottunk néhány módosítást, és valamivel rosszabb lett a kocsi. Szóval vissza kell térnünk a korábbi beállításokhoz. Mindenesetre határozottunk jó napunk volt, mint ahogyan már említettem is, a nyitányon rendkívül erősek voltunk, aztán a másodikon szenvedtünk, de ez volt a jobbik eset” – magyarázta Hamilton.

„Tanulunk belőle, jobb, mintha a harmadik gyakorláson történt volna ez. Szóval sok pozitívumot vihetünk magunkkal, elvégezzük a munkát az éjszaka folyamán, és remélhetőleg szombaton előrébb lépünk. A McLaren nyilvánvalóan még mindig nagyon-nagyon gyors, és mindenki elég szorosan követi egymást az első ötösben, valamint a top 10-ben is. Szóval nagy kihívás lesz, és itt nem könnyű előzni, miközben nekem ott van a rajtbüntetésem is, ami eléggé sajnálatos, de úgy vélem, jobb most, mint egy évvel később.”

„Bárhová kvalifikálom magam, öt hellyel hátrébbról rajtolok, ami nem túl jó, és szerintem nagyon nehéz lesz előzni, mert rendkívül szoros a mezőny, de így is optimistán tekintek előre. Úgy érzem, előrébb verekedhetem magam. Most sokkal elégedettebb voltam az autóval, és bízom benne, hogy ez szombaton sem lesz másként. Végrehajtjuk a módosításokat, és friss fejjel vágunk neki a napnak.”

„Egy körön és a versenyszimuláció alatt is nehezen kezelhető, de gyors volt az autó, és én inkább vagyok ebben a helyzetben, mintsem abban, hogy legyen egy kiszámítható, lassú kocsim. De igen, kissé dolgoznunk kell a következetességen. Úgy vélem, a rövid etapokon sikerült többé-kevésbé kihoznunk azt, ami a gépben van, szombatra viszont valamivel kiegyensúlyozottabbá kell vállalnunk, és ez az, amin dolgozunk. A két autónál más-más dolgokkal próbálkoztunk, főleg a nyitó edzésen, és úgy fest, nagyjából tudjuk az irányt. Remélem, hogy ez a megfelelő, én úgy hiszem, igen” – jelentette ki Leclerc, aki egy évvel ezelőtt diadalmaskodott Olaszországban.

„Beszéltem Alexszel (Albon) és Carlosszal (Sainz) is, és mindketten azt mondták nekem, számítottak rá, hogy gyorsak lesznek, és figyelembe véve, hogy az év korábbi részében hol voltak azok, én is számoltam ezzel. Most valójában a legjobb pozíciókért harcoltak, ami elég szép. Szerintem elég kiélezett küzdelem lesz a kvalifikáción, tavaly is ez volt a helyzet, és biztos vagyok benne, hogy most sem lesz másként. Eléggé nehéz megmondani, hogy harcba szállhatok-e a pole pozícióért. Most azt mondanám, hogy benne van a pakliban, de nem tudom, a McLaren és a Red Bull mennyire nyomta meg ma. Úgy gondolom, ők többet tudnak még előhúzni, mint amennyit mi tudunk. Még javítanunk kell a kocsin, és ha ez sikerül, akkor lehet esélyünk rá.”

A McLaren magához visszafogottabb formát mutatott pénteken annak ellenére is, hogy Lando Norris futotta meg a nap leggyorsabb körét. A brit az első tréningen csak hatodik lett, míg az első hatvanperces gyakorlást kihagyó Oscar Piastri negyedik hellyel hangol folytatásra, ráadásul este még jelenése volt a sportfelügyelőknél is, miután az Andrea Kimi Antonelli által előidézett piros zászlós szakasz után a hivatalos jelzést megelőzően hajtott ki a gyors sávba.

Noha korábban hasonló vétség miatt a Mercedes párosa egy-egy rajthelyes hátrasorolást kapott, George Russellék időmérőn vétettek a szabályok ellen, így ezúttal másfajta a büntetést szabott ki a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA), és ez esetben a csapatot, vagyis a McLarent sújtotta megrovással.

„A leszorítóerő szempontjából Monza totálisan Zandvoort ellentettje. Ott egyértelműen a leggyorsabbak voltunk, és csodálatos érzés volt, most itt ennek az ellenkezője van – kezdte az értékelést a nap leggyorsabbja, Norris. – Nem ért minket meglepetésként, és számítottunk ilyesmire. Azt kétség kívül gondolom, hogy nem teljesítünk alacsony leszorítóerős körülmények mellett azon a szinten, mint amikor magasabb leszorítóerő van. Szóval az ellenfeleink közelebb kerülnek hozzánk. Jelenleg eléggé szorosnak tűnik, ami megnehezíti az életünket.”

„Ugyanakkor rendben van a tempónk, és van néhány terület, amiben még javulhatunk, és valamivel jobbak lehetünk. Úgy gondolom, elég jó, hogy még így is elsőként zártunk. Szerintem előreléptünk a két szabadedzés között, de kissé szoros, szóval megpróbálom növelni a különbséget, hogy valamivel kényelmesebb helyzetbe kerüljek” – tette hozzá az egyéni vb-összetettben 34 pont lemaradással a második helyet elfoglaló versenyző.

„Jó napom volt, nyilván nem vettem részt az első tréningen, szóval kissé fel kellett zárkóznom, de szerintem azonnal elkaptam a fonalat, és a kocsi is jónak érződött. A beállítások talán nem teljesen megfelelőek a lágy gumikhoz, de a második köröm elég jó volt, és figyelembe véve, hogy akkor már volt egy kör az abroncsokban, egészen jól érzem magam. Végre kell hajtanunk néhány változtatást, és valamivel több tempót kell találnunk” – mondta a vb-éllovas Piastri.

„Kissé meglepett, hogy ilyen szoros, és az is, hogy kik voltak ott az elejében. A Williams mindkét tréningen erősnek tűnt, meglátjuk, szombaton is versenyben lesznek-e. Úgy gondolom, nagyon kiélezett lesz a küzdelem a hétvégén.”

BORTOLETO IS JÁRT A SPORTFELÜGYELŐKNÉL A Sauber brazil versenyzője, Gabriel Bortoleto a második edzésen sárga zászlós jelzés alatt előzte meg Liam Lawsont, ami bár szabálysértésnek minősül, a sportfelügyelők úgy látták, a pilóta már túl közel volt a vetélytársához, aminek következtében részben nem is láthatta a jelzést, és nem volt elég ideje reagálni rá, így nem szabtak ki büntetést.

A nyitó nap meglepetését a Williams remek tempója szolgáltatta: a grove-iak Carlos Sainz Jr. révén mindkét alkalommal ott voltak a top 3-ban, míg Alexander Albon két hetedik hellyel zárta a pénteket. „A köridők és a teljesítmény tekintetében lelkesítő napot zárhatunk magunk mögött – jelentette ki a spanyol. – Úgy gondolom, remek beállításokkal és egyensúllyal kezdtünk, aminek köszönhetően erős köridőket futottunk. Ami viszont a magabiztosságomat illeti, még nem tartok ott, ahol szeretnék. Kissé szenvedtem a 11-es, valamint a 7-es kanyarnál.”

„Elég másnak érződik ezt az autót vezetni itt, mint korábban a Ferrarit, vannak nagyon jó, és rossz tulajdonságai is. Igyekszem alkalmazkodni ehhez a kocsihoz, és megtanulni, hogyan kell vezetni itt. Mindenesetre ígéretes a tempó, most csak el kell érnem, hogy kényelmesebben érezzem magam a volán mögött, amikor az első kört futod a lágy gumin, és azokban a kanyarokban, ahol egyelőre vesztek némi időt.”

A Williams mellett egészen jó tempót mutatott a Red Bull is az elmúlt évben látott teljesítményéhez képest. Max Verstappen a nyitányon közel 6 tized hátránnyal a negyedik, míg a második edzésen két tized lemaradással a hatodik pozíciót foglalta el. „Eddig egészen jó. Tavaly eléggé kemény hétvégénk volt itt, és úgy vélem, most sokkal versenyképesebbnek tűnünk, és elégedett voltam a géppel is. Az edzések elég nehezek voltak, sokan csúsznak le a pályáról, és hordanak fel sok kavicsot a nyomvonalra, de összességében jó napot zártunk. Ha az időmérőn kerül fel ennyi kavics a pályára, szerintem meg fogják szakítani, a versenyen már nehezebb a helyzet.”

„Volt köröm a versenyszimuláció során, amikor én érkeztem meg elsőként arra a részre, ahol valaki felhordta a kavicsot, és őszintén szóval olyan volt, mint száraz pályára alkalmas gumikon vezetni esőben. Majdnem kisodródtam én is, mert olyan sok kavics volt. Ez nem olyasmi, amit könnyen lehetne kontrollálni, ha valaki lecsúszik, majd visszajön, akkor azzal a többiek padlólemezében is kárt tesz, mert elég durvák ezek a kavicsok, szóval meglátjuk, mit tehetünk ilyen esetben.”

OLASZ NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:20.117 átlag: 260.304 km/ó 20 kör 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:20.286 0169 mp h. 24 3. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:20.650 0.533 25 4. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:20.692 0.575 22 5. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:20.940 0.823 25 6. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:21.021 0.904 28 7. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:21.073 0.956 25 8. George Russell brit Mercedes 1:21.110 0.993 20 9. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:21.114 0.997 20 10. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:21.158 1.041 25 11. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:21.172 1.055 24 12. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:21.179 1.062 26 13. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:21.201 1.084 27 14. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:21.292 1.175 24 15. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:21.295 1.178 26 16. Alex Dunne ír McLaren-Mercedes 1:21.606 1.489 26 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:21.642 1.525 22 18. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:21.653 1.536 26 19. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:22.058 1.941 23 20. Paul Aron észt Alpine-Renault 1:22.153 2.036 23

OLASZ NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:19.878 átlag: 261.083 km/ó 28 kör 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:19.961 0.083 mp h. 29 3. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:19.974 0.096 30 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:20.059 0.181 29 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:20.070 0.192 26 6. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:20.077 0.199 27 7. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:20.179 0.301 28 8. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:20.241 0.363 27 9. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:20.269 0.391 28 10. George Russell brit Mercedes 1:20.276 0.398 29 11. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:20.383 0.505 24 12. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:20.475 0.597 25 13. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:20.528 0.650 28 14. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:20.607 0.729 29 15. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:20.645 0.767 26 16. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:20.654 0.776 29 17. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:20.811 0.933 25 18. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:21.102 1.224 30 19. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:21.367 1.489 4 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:21.564 1.686 30