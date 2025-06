A McLaren a legrosszabb péntekjén van túl – a Mercedes meglepetést okoz Kanadában?

Kissé szokatlan eredményeket hoztak a Kanadai Nagydíj pénteki szabadedzései, hiszen míg az elsőn a Red Bull-lal a nyitó napon rendre szenvedő Max Verstappen végzett az élen, a másodikon a közepes gumin futó George Russell bizonyult a leggyorsabbnak, miközben a McLaren különösen szenvedett azzal, hogy felvegye a tempót a lágy abroncsokon. Lando Norris többszöri nekifutás után tudta megközelíteni a mercedeses honfitársát, míg a vb-éllovas Oscar Piastri bő négy tized hátránnyal „csak” hatodik lett.

A Pirelli az idén a harmadik alkalommal választotta ki a C6-os keveréket, ami Imolában már okozott fejtörést a csapatoknak, és néhányan, köztük Russell is inkább a sárga oldalfestésű gumin teljesítette az utolsó kvalifikációs körét a mindent eldöntő harmadik szakaszban. Az eddig tapasztaltak alapján nem kizárt, hogy megint lesz olyan pilóta, aki hasonló stratégiát fog választani szombat este.

A második gyakorláson az első hármasból az idén először Montrealban kiszoruló Piastri egyelőre nem kongatja a vészharangot, de tisztában van vele, hogy még van hova javulniuk. „Határozottan jobban zárult, mint ahogyan kezdődött, de úgy gondolom, hogy még fejlődnünk kell. Kissé nehéz napot tudhatunk magunk mögött, csak próbáltuk a megfelelő működési tartományba hozni az autót. Már egészen ott vagyunk, de még találnunk kell némi időt.”

„Szorosnak tűnik, és egyelőre érdekes vitatémát jelent, melyik gumit érdemes használni. Magabiztos vagyok azt illetően, hogy sikerül előrelépnünk szombatra – jelentette ki, majd kitért arra is, hogyan vizsgáztak a McLaren fejlesztései, a csapat ugyanis többek között változtatott az első szárnyon és az első felfüggesztésen is. – A frissítések úgy működtek, ahogyan azt vártuk, de remélhetőleg még tudunk emelni a tempón. Szerintem remek előrelépést tettünk meg a két szabadedzés között, és most meg kellene ismételnünk ezt. Nem konganak a vészharangok, egyszerűen igyekszem jobb működési tartományba hozni az autót, illetve magamat is.”

AZ FIA FELFÜGGESZTETTE DEREK WARWICKOT A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalos közleményben erősítette meg, hogy felmentette hétvégi szolgálatai alól a korábbi F1-es pilótát, Derek Warwickot, aki Kanadában a bírói testületet erősítette. A szövetség azzal magyarázta a döntését, hogy a brit nem jóváhagyott nyilatkozatokat tett a médiában a közelmúltban, és megnyilvánulásai összeegyeztethetetlenek a pozíciójával. Warwickot Enrique Bernoldi váltja, aki távolról lesz kénytelen ellátni a feladatát, hiszen nem tartózkodik a helyszínen. Az elnézést kérő Warwick az FIA tájékoztatása szerint az Osztrák Nagydíjon már ott lesz.

Noha az ausztrál elmondása szerint az újdonságokkal nem volt gond, a Sky Sports F1 arról számolt be, hogy a McLaren a két tréning között levette az új első szárnyat mindkét gépről, és a frissített első felfüggesztés is csak Norris autóján maradt fenn. A wokingiak részben pont a britnek is próbálnak segíteni a fejlesztésekkel, azonban a pilóta egyelőre nem tudott nagy különbségről beszámolni.

„Elég hasonlónak érződik, de azt hiszem, elég nehéz megmondani egyetlen pálya alapján, különösen úgy, hogy eléggé sajátos a hepehupákkal, a kerékvetőkkel és a kevés tapadással. Szóval korai még kijelentéseket tenni, de mindennel próbáljuk a megfelelő irányba vinni a kocsit, hogy jobban érezzem, ami jó. Ugyanakkor nehéz napunk volt, talán az idén a mostani volt az eddigi legnehezebb napunk. Kissé lemaradásban vagyunk a többiekhez viszonyítva, és bár a vége talán nem ezt mutatta, de nehéz volt összerakni a kört, és következetesnek lenni. Az egész edzésen egyetlen jó kört futottam, szóval lesz bőven tennivaló.”

„Jobb tartományba kell hoznunk a gépet. Ez elég nehéz ezen a pályán, de mindannyian egy csónakban evezünk ezen a téren. Azt mondanám, a mostani volt az idei évünk legnehezebb péntekje. Nem rossz a tempó, de nem könnyű összerakni. Nem vagyunk mérföldekre, de valamivel könnyebben vezethetővé kell tennünk az autót” – magyarázta, majd kitért az esélyekre is.

„Még mindig jó helyzetben vagyunk, csak szoros. A Mercedes nagyon-nagyon gyorsnak tűnik, mint ahogyan az előző évben is ez volt a helyzet. Akkor simán legjobb volt itt. Úgy számoltunk, hogy gyors lesz most is, és ezt be is bizonyította. De most arról panaszkodom, hogy nem vagyok első? Tényleg? Nagyjából ott vagyunk most is, csak le kell egyszerűsíteni a dolgokat, és kicsit könnyebben vezethetővé tenni a kocsit. Ott vagyunk, de egyelőre nem mondanám, hogy mi vagyunk a leggyorsabbnak.”

Minden jel arra mutat, hogy Montrealban a Mercedes is beleszólhat a McLaren és a Red Bull csatájába, ám a nyitó nap leggyorsabbja, Russell egyelőre nem szeretné elragadtatni magát. „Talán az idén először zártam az időlista élén! Már a tizedik nagydíjnál tartunk… Nyilván nagyon pozitív napon vagyunk túl. Magasabb elvárásokkal érkeztünk meg ide a hűvösebb időjárási körülmények miatt. A pálya egészen sima, így az abroncsok alapvetően alacsonyabb hőmérsékleten működnek, ami kedvez nekünk. Tisztában vagyunk a gyenge pontunkkal, ha meleg van, akkor küszködünk, míg amikor hűvös van és a gumik is hidegebbek, akkor egészen versenyképesek vagyunk. Ezt a pénteki nap is megerősítette.”

„Mindenesetre megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni ebből a hétvégéből. Úgy gondolom, rendkívül erős kört futottam, valószínűleg sikerült optimalizálnom. Nem maradt semmi a tankban. Mindent megmutattunk: teljes gázon, motorerővel és minden mással mentünk, szóval meglátjuk, hogyan alakul. Valamennyire reálisnak kell lennünk, érdekes lesz látni, mit tartogat a szombat. Nyilvánvaló, hogy számos csapat gondolkozik a közepes keverék használatán, és kérdés, hogy az időmérőn azon vagy a lágyon lesz-e érdemes menni. Mióta bemutatkozott a C6-os keverék, ez jelenti az egyik kihívást.”

RUSSELLNEK JELENÉSE VOLT A SPORTFELÜGYELŐKNÉL A Mercedes brit pilótájának a második szabadedzés után volt jelenése a sportfelügyelőknél, miután nem követte a 14-es kanyarnál a versenyigazgatói jegyzet által kijelölt menekülőutat. Russell az incidens nyomán figyelmeztetést kapott.

A tripla hétvégéről üres kézzel távozó, és több technikai meghibásodást is elszenvedő Andrea Kimi Antonelli a harmadik helyen zárt a második gyakorláson, ami jól jelezte, hogy a Mercedes valóban erős formában nyitott Kanadában. „Őszintén szólva, remek napot zártunk. Elég szórakoztató ezen a nyomvonalon vezetni, nem könnyű, de egyelőre nagyon élvezem. Egészen elégedett vagyok, hiszen egyre jobban sikerül megértenem a C6-os keveréket, ami a nehéz imolai és monacói hétvége után a fő szempontot jelentette a számomra. Sikerült előrelépnem, nyilvánvalóan még sok munka vár rám, de egy körön egész rendben volt, és a hosszú etapom is jónak érződött.”

„Az autó erős volt, és határozottan megvolt a tempó. A körülmények mindenkinek segítenek kicsit, de a kocsink igazán egyben van. Mindent megteszek, hogy ott legyek, és harcba szállhassak, egyértelműen ez a cél. Meglátjuk, de most igyekszem felépíteni megfelelően az önbizalmamat, hogy készen álljak a kvalifikáción.”

KANADAI NAGYDÍJ, AZ ELSŐ SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:13.193 átlag: 214.495 km/ó 28 kör 2. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:13.232 0.039 mp h. 28 3. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:13.275 0.082 31 4. George Russell brit Mercedes 1:13.535 0.342 29 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:13.620 0.427 30 6. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:13.631 0.438 31 7. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:13.651 0.458 30 8. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:13.737 0.544 30 9. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:13.817 0.624 29 10. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:13.885 0.692 9 11. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:13.927 0.734 27 12. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:13.972 0.779 25 13. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:14.002 0.809 30 14. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:14.198 1.005 28 15. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:14.203 1.010 25 16. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:14.324 1.131 30 17. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:14.520 1.327 30 18. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:14.605 1.412 23 19. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:14.645 1.452 29 20. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:14.821 1.628 28

KANADAI NAGYDÍJ, A MÁSODIK SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. George Russell brit Mercedes 1:12.123 átlag: 217.678 km/ó 33 kör 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:12.151 0.028 mp h. 32 3. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:12.411 0.288 33 4. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:12.445 0.322 36 5. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:12.458 0.335 31 6. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:12.562 0.439 32 7. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:12.631 0.508 37 8. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:12.653 0.530 34 9. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:12.666 0.543 31 10. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:12.751 0.628 30 11. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:12.799 0.676 31 12. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:12.874 0.751 34 13. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:12.896 0.773 32 14. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:12.914 0.791 33 15. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:12.939 0.816 35 16. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:13.080 0.957 36 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:13.175 1.052 33 18. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:13.898 1.775 33 19. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes - 2

54. KANADAI NAGYDÍJ JÚNIUS 13., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Verstappen 1:13.193 2. szabadedzés 1. Russell 1:12.123 JÚNIUS 14., SZOMBAT 3. szabadedzés 18.30–19.30 Időmérő 22.00–23.00 JÚNIUS 15., VASÁRNAP A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja 20.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Osztrák Nagydíj, Spielberg június 29., 15.00 Brit Nagydíj, Silverstone július 6., 16.00 Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps július 27., 15.00