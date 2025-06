„Nem fogok változtatni a hozzáállásomon” – Verstappen szerint nem lenne világvége, ha eltiltanák

Max Verstappenen a Spanyol Nagydíj véghajrájában eluralkodtak az érzelmei, elvesztette a kontrollt, és a George Russell ellen elkövetett, s utólag saját maga által is helytelennek minősített megmozdulása az eltiltás szélére sodorta, hiszen ha június 30. előtt további egy büntetőpontot kap, akkor biztosan nem állhat rajthoz a soron következő versenyhétvégén. Noha a Red Bull-tanácsadó, Helmut Marko arról beszélt, hogy katasztrófa lenne, ha a holland pont csapata hazai pályáján, Spielbergben nem indulhatna, így fokozottan figyelnie kell arra, hogy ne keveredjen bele kétes szituációba, a címvédő a Kanadai Nagydíj csütörtöki sajtónapján előrebocsátotta, nem fog változtatni a vezetési stílusán.

„Nem lenne ideális kihagyni egy futamot, de nem lenne világvége. Előre tekintek, és a lehető legjobb teljesítményt nyújtom minden egyes alkalommal. Nem fogok változtatni a hozzáállásomon, de mások nevében nem beszélhetek. Semmi sem változott. Miért is kellene? Ez van. Korábban nyolc büntetőpontom volt, most tizenegy van. Egyszerűen nem hátrálhatok meg minden helyzetben. Úgy fogok versenyezni, mint ahogy mindig is szoktam. Bízom magamban! Én csak azért vagyok itt, hogy versenyezzek. Mindig is keményen fogok harcolni, úgy, ahogy szerintem versenyezni kell. Aztán megyünk a következő futamra.”