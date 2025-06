„Így nem lehet bajnokságot nyerni” – Vasseur kifakadt az olasz sajtóra

Leclerc szempontjából a váz sérülése volt a végzetes, hiszen annak az elemnek át kell mennie a gépátvételen, amire egy nap egyszer van lehetőség, így minden tervezett programot a szombaton 18 óra 30 perckor kezdődő gyakorlásba kell belesűrítenie. „Ahogyan a kerék a vázat érte, gyakorlatilag egyből eltörte, és nem lehet két vázat használni egy adott napon belül, így lényegében az egész napot az autón kívül töltöttem. Ez fájó, hiszen jó sok kört vesztettem, de mindenképpen pozitívum az, hogy nagyon magabiztosan éreztem magam a kocsiban. Akkor nagyon versenyképesnek tűntünk, jelentsen az bármit is, hiszen csak a harmadik gyors körömet futottam.”

„Mindez nem árt az önbizalmamnak, és biztosra veszem, hogy a hétvégémet sem fogja hátráltatni. Nincs kétségem afelől, hogy a kvalifikáción már gyors leszek. Az, hogy mennyire leszünk versenyképesek, már más kérdés, majd meglátjuk. De abban biztos vagyok, hogy én százszázalékos leszek.”

Leclerc önbizalmát nem törte meg az autótörés (Fotó: AFP)

Míg Leclerc tehát a kihagyott szabadedzések után is magabiztos, a mindkét gyakorláson résztvevő Hamilton abban is kételkedik, hogy sikerül-e bejutnia az időmérő harmadik szakaszába. „Nem volt túl nagyszerű. Imádok ezen a pályán vezetni, a közönség most is elképesztő volt, de az autó nagyon eltér attól, amit a múltban tapasztaltam itt. Úgy gondolom, az első tréning rendben volt, aztán változtattunk néhány dolgon. Őszintén szólva azt hittem, hogy az autó gyorsabb lett, de valójában lassult, vagy a többiek gyorsultak jobban.”

„Jó érzés volt vezetni a kocsit, de összességében hiányzik némi tempó, és a hosszú etapon volt kopás is. Tovább dolgozunk, hogy jobb működési tartományba hozzuk a gépet. Nem tudom, mi lehetséges. Szerintem ezzel a tempóval kihívást fog jelenteni a Q3-ba jutás, de nem lehetetlen. Aztán próbálok bekerülni a legjobb ötbe, de nehéz lesz.”