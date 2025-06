„Igen, egyértelműen frusztrált voltam” – Stroll először beszélt arról, miért nem állt rajthoz Spanyolországban

Mint ismert, az Aston Martin a Spanyol Nagydíj kvalifikációját követően erősítette meg, hogy kanadai versenyzője, Lance Stroll orvosi tanácsra nem vesz részt a vasárnapi futamon. Mint kiderült, a pilóta már hosszú hetek óta szenvedett kéz- és csukló fájdalomtól, amit a 2023-as kerékpáros balesetére vezettek vissza.

Stroll már a montmelói futamot követő hétfőn átesett egy beavatkozáson, majd a hét elején néhány kört megtett egy korábbi versenygép volánja mögött a Paul Ricard-versenypályán, és ott lesz a kocsiban a 19 óra 30 perckor rajtoló első szabadedzésen is. Bár a történet így is kerek, a két futamhétvége között több olyan híresztelés is napvilágot látott, hogy a pilóta talán saját magának okozta a sérülését.

Stroll egyes források szerint tört-zúzott a garázsban, és egy bukósisakot is a falhoz vágott nagy erővel, miközben a csapattársait szidalmazta. Noha az Aston Martin szóvivője elismerte, hogy a kanadai dühös volt az időmérő után, az alakulat tagadta azon vádakat, hogy a pilóta dührohamot kapott, és hogy a bokszban történteknek bármi köze lett volna a sérüléshez.