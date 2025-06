„Nagyon kicsinyes és kisstílű volt” – Wolff odaszúrt a Red Bullnak az óvás miatt

„Először is, a Red Bullnak két órájába telt benyújtani az óvás, ez csakis tőlük függött. Őszintén szólva, nagyon kicsinyes és kisstílű volt. Miamiban is ezt tették. Ezúttal két óvást nyújtottak be. Az egyiket visszavonták, mert nevetséges volt” – nyilatkozta a Sky Sportsnak az F1 című film hivatalos premierje előtt New Yorkban, ahol a mezőny nagy része tiszteletét tette a montreali versenyhétvége után.

„Furcsa szabálypontokkal és záradékokkal álltak elő. Szerintem az FIA-nak ezt meg kellene vizsgálnia, mert annyira mondvacsinált volt. A szövetség elutasította. Versenyzel, és nyersz vagy veszítesz a pályán. Igazságos győzelmet arattunk, mint ahogyan ők is tették már oly sokszor a múltban. Egyszerűen kínos volt.”

„Az egyiket tulajdonképpen vissza is vonták, nem vitték végig, mert akkora marhaság volt. A másodikra öt órát kellett várnunk, mert… nem is tudom, mire is utaltak a sportszerűtlen viselkedéssel. Mi ez az egész? Miért tették ezt? Ki dönt ezekről? Én száz százalékosan biztos vagyok benne, hogy nem Max. Ő igazi versenyző, és nem vetemedne óvásra ilyen jelentéktelen dolog miatt” – tette hozzá.