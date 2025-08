Alonso autóba ül a második edzésen a Hungaroringen

Mint ismert, Fernando Alonso hátprobléma miatt nem tudott részt venni a Magyar Nagydíj első szabadedzésén, helyét a teszt- és tartalék pilóta Felipe Drugovich vette át, aki a tizenhatodik pozícióban zárt. Noha délelőtt még nem lehetett tudni, hogy a spanyol versenyző mikor térhet vissza a volán mögé, az Aston Martin kevesebb mint egy órával a második gyakorlás előtt megerősítette, hogy a pályafutása első győzelmét a helyszínen szerző kétszeres világbajnok újra autóba ül.

A csapat közlése szerint délelőtt maga Alonso határozott úgy, hogy kihagyja a hatvanperces tréninget, hogy ezzel is limitálja az autóban eltöltött időt, ráadásul újabb kezelésen is átesett. A spanyol pilóta részvételét a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) is jóváhagyta, és már az Aston Martinra is visszaragasztották a 14-es rajtszámot a 17 órakor kezdődő tréning előtt.