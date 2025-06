Bottas sokat sejtető videót tett közzé – hamarosan érkezik a Cadillac bejelentése?

Valtteri Bottas az előző év végén szorult ki a Formula–1-es mezőnyből, miután a Sauber úgy határozott, hogy teljesen új pilótapárossal vág neki a 2025-ös idénynek, valamint az azt követő Audi-korszaknak is, amikor a csapat a német márka gyári alakulatává lép elő. A finn versenyző ugyanakkor a tűz közelében maradt, hiszen korábbi munkaadója, a Mercedes dobott neki mentőövet, és harmadik számú pilótaként a németekkel utazik valamennyi helyszínre, miközben nem titkolt célja, hogy visszatérjen a rajtrácsra.

A tízszeres futamgyőztesnek remek lehetőség lehet a királykategóriához jövőre csatlakozó Cadillac, amelyik bár egyelőre nem tett hivatalos bejelentést arról, hogy kik foglalhatják el az üléseit, egyre több jel mutat arra, hogy két rutinos versenyzőre eshet a választása, miután kevés esély mutatkozik rá, hogy sikerül megfelelő amerikai pilótát találnia. A legfrissebb híresztelések szerint az erős szponzori háttérrel rendelkező Sergio Pérez lehet az első számú befutó, de többször előkerült Bottas neve is. A finn most ezeket a találgatásokat erősítette fel a közösségi oldalain megosztott bejegyzésével, amelyben épp egy Cadillac SUV üléseit dicséri a kamera előtt.

Bottas a sokat sejtető videóban afelől érdeklődik, hogy mindkét ülés szabad-e, mire azt a választ kapja, hogy igen, majd amikor arról kérdezik, hogy be szeretne-e ülni, azt feleli, hogy „még nem”, amivel azt sugallhatja, hogy hamarosan érkezik a bejelentés a Cadillac részéről. Az amerikai csapat a hírek szerint több pilóta közül is válogathat, és a listán Bottas, valamint Pérez neve mellett Csou Kun-jüé és Mick Schumacheré is szerepel, hogy végül melyikükre esik a tizenegyedik istálló választása, talán rövidesen kiderül.