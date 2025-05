„Minden hétvégén ez van. Gyanítom, egyszerűen nem vagyok elég gyors” – Norris újabb időmérős kudarcon van túl

Hosszúra nyúlt az időmérő Imolában: már az első szakaszban kétszer lendült a piros zászló, először Cunoda Juki bukott óriásit a Red Bull-lal, majd az Alpine-nal az első versenyhétvégéjét teljesítő Franco Colapinto szállt a falba, utóbbi ráadásul kisebb zavart is okozott, hiszen sokáig kérdéses volt, hogy Gabriel Bortoleto vagy Oliver Bearman juthat-e tovább. Ilyen előzmények után a több mint húsz perc csúszással kezdődő második szakasz igazi csillaghullást hozott a tifosi bánatára, hiszen a Ferrari kettőse, Charles Leclerc és Lewis Hamilton mellett a hazai versenyző, Andrea Kimi Antonelli is búcsúzni kényszerült, a hármas a 11–13. helyekről várhatja a vasárnapi folytatást.

A hazai hősök bukását a remeklő középcsapatok hozták el, s közülük különösen a remekül taktikázó, és a Q2 mellett a Q3 végén is közepes gumikon támadó, valamint a fejlesztéseknek köszönhetően látszólag előrelépő Aston Martin okozta a legnagyobb meglepetést, hiszen mindkét versenyzőjével ott volt a mindent eldöntő szakaszban. Noha a McLaren Oscar Piastri révén behúzta végül a pole pozíciót, s a lehető legjobb helyzetbe hozta magát ahhoz, hogy vasárnap megszerezze sorozatban a negyedik sikerét, és még tovább növelje az előnyét a vb-összetettben, izgalomból a végjátékban sem volt hiány.

A silverstone-iak mellett ugyanis George Russell is közepes abroncsokon próbálkozott, és röpítette a top 3-ba az egyetlen állva maradt Mercedest, aminek következtében a végén hibázó, s nem javító Lando Norris visszaszorult a negyedik helyre. A második pozíciót eközben a címvédő Max Verstappen szerezte meg, aki mindösszesen 34 ezreddel maradt le a rajtelsőségről azon a pályán, amelyen az elmúlt három alkalommal kivétel nélkül győzedelmeskedett, ráadásul egyszer, 2021-ben nem is a pole-ból rajtolva.

Az imolai időmérő első három helyezettje (Fotó: AFP)

„Nagyon kemény időmérőnk volt a sok csúszás és a piros zászlók miatt, ráadásul a gumikkal is nehéz volt boldogulni – kezdte az értékelést az idei, s egyben pályafutása harmadik pole pozícióját szerző Piastri. – Szerintem a pénteki nap után még mindenki úgy volt vele, hogy nem is rossz ez a C6-os keverék, ma viszont teljes rejtély volt. A csapat nagyszerű munkát végzett, és az autó is jó működési tartományba került. A hétvége során több különböző dolgot is kipróbáltunk, és a kvalifikációra jó helyzetbe hoztuk magunkat. A köröm jól sikerült, igaz, az utolsó kanyarban négy autót is ki kellett kerülnöm, ami nyilvánvalóan nem segített, de így is elég volt.”

„Nagyon boldog vagyok az elvégezett munkával, és már izgatottan várom a folytatást. Nem voltam elragadtatva, hogy én voltam az első kocsi a pályán, de már az előző köröm alkalmával is elég nagy volt a lemaradásom, így nem jelentett olyan nagy különbséget. Azzal, hogy elsőként mész, elveszíted a szélárnyékot, de egyúttal nem is kell piszkos levegőben menned, és úgy gondolom, ez valamelyest a segítségemre is volt. Szerintem volt elég előnyünk ahhoz, hogy kitartsunk az elképzeléseink mellett, és így is tettünk. Szóval a csapat nagyszerűen dolgozott, hogy a megvalósíthassuk” – utalt arra, hogy egyes vetélytársakkal szemben maradtak a lágy gumikon a végén is.

Verstappen ezúttal nem tudott meglepetést okozni egy körön, de így is rendkívül közel került a McLarenhez, és vasárnap az első sorból rajtolhat. „Minden nagyon jól alakult, egyszerűen rendkívül nehéz életben tartani ezt a leglágyabb keveréket már egy körön is. Az első szektor remek volt, aztán visszaesett a gumi teljesítménye. Oké volt, de láthattuk, hogy Russell is a közepesen érte el a legjobb idejét, szóval ez a C6-os abroncs talán túl puha volt ehhez a pályához, vagy legalábbis nekünk elég nehéz feladat volt kihozni belőle a maximumot. Jobban éreztem magam a közepes gumin. De a verseny vasárnap lesz, és ott osztják a pontokat, szóval ez az, amire összpontosítanunk kell. Mindenesetre úgy gondolom, hogy elég jó napot tudhatunk magunk mögött.”

A Red Bull-os arra a kérdésre is felelt, hogy lát-e esélyt a sikerre. „Miamiban nem igazán voltunk harcban. Remélem, valamivel jobb lesz a tempó, stabilabb az autó, és jobban vigyázunk a gumikra is.”

A „vörös bikák” csapatfőnöke, Christian Horner magyarázatot arra, hogy csapata miért nem használta a gyorsabbnak tűnő, közepes Pirelliket. „Úgy voltunk vele, hogy megnézzük, miként alakulnak az első körök a lágyon. Úgy véltük, a közepes gyorsabb lenne, és ez így is volt, mert kitartott végig a körön. Egy szett állt a rendelkezésünkre, egyedül az Aston Martin határozott úgy, hogy kettőt visz a kvalifikációra. Amit ma használsz, azért másnap megfizethetsz. Ez jelentette a vita tárgyát. Az első próbálkozásokat követően ott voltunk az élen, és Max egészen elégedett volt a kocsival.”

„Úgy döntöttünk, nem égetjük el a gumit, és inkább a versenyre tartogatjuk. Szerintem minden teljesítményt ki kell sajtolnunk a gépből ahhoz, hogy egyáltalán megpróbálhassuk felvenni a versenyt a McLarennel. Nagyszerű lehetőség áll előttünk, és rendkívül fontos lesz, hogy jó rajtot vegyünk. Lehet előzni itt, megtapasztalhattuk, hogy milyen nagy a DRS hatékonysága az egyes kanyarba menet. Szóval le kell szegned a fejed, és meg kell próbálnod előzni.”

Verstappennek lesz esélye harcba szállni a győzelemért (Fotó: AFP)

Russellre nagy figyelem hárult az utolsó percekben, mert a brit az első próbálkozása alkalmával hibázott, de úgy sem volt óriási a hátránya, majd közepesre váltott, ami ezúttal jobb guminak tűnt egy körön is. Noha a mercedeses az élen záró kettőst nem tudta veszélyeztetni, a harmadik helye így is adott okot az örömre. „Megpróbáltuk. Úgy gondoltuk, talán a közepes lehet a gyorsabb keverék, és végül jó döntésnek bizonyult, hogy feltettük. Bár ez kisebb kompromisszumot jelent a futamra, mindenképpen megérte, hogy visszatértünk az első hármasba. Nagyon elégedett vagyok a teljesítménnyel, rendkívül közel kerültünk Oscarhoz. Mindig meglepő, amikor ilyen közel tudsz férkőzni a McLarenhez, mivel pillanatnyilag olyan gyors.”

„Eléggé küzdelmes volt, majdnem lekéstem a körömről, amit első sebességfokozatban voltam kénytelen megkezdeni, és egy tizedmásodpercet buktam, mert olyan közel kerültem (Carlos) Sainzhoz. Ugyanakkor rendkívül elégedett vagyok a harmadik hellyel. Úgy gondolom, ennél jobbat nem igazán érhettünk volna el. Most már a versenyre kell fókuszálnunk, és meg kell próbálnunk visszatérni a dobogóra” – jelentette ki ambiciózusan az idén hat versenyből négyet dobogós helyen záró brit.

Norris ezúttal is hibázott az utolsó gyors körén, és nem is tudott javítani a korábbi idején, aminek következtében csak a negyedik helyről indulhat, míg a csapattársa pole-t szerzett. A közösségi média-használatból tudatosan visszavevő brit úgy érzi, nem volt elég gyors. „Nagyon sok hibát vétek. Sosem vagyok elég jó az utolsó gyors körömön. Mindenki gyorsul, miközben én lassulok. Gyanítom, egyszerűen nem vagyok elég gyors. Az idén egyetlen Q3-ban sem nyújtottam erős teljesítményt, szóval most sem változott a helyzet. Minden egyes hétvégén ez van. Meg kell próbálnom pozíciókat javítani, és előrébb menni. Nem lesz egyszerű dolgom, mivel elég nehéz ezen a pályán előzni, de ez van. Ugyanaz a történet, nem voltam elég jó a kvalifikáción. Igyekszem jól szórakozni legalább a versenyen.”

„Nem fogom teljes mértékben az autót hibáztatni, nem ilyen vagyok. Egész hétvégén jól éreztem magam, remekül alakult a Q1 és a Q2 is, és úgy gondoltam, hogy tudok még gyorsulni. De amikor megpróbálom elérni, akkor nem megy. Régebben az egyik legnagyobb erősségemet jelentette a kvalifikáció, most egyszerűen nem áll össze. Már értjük, milyen okok állhatnak mögötte. Nyilván nem leszek túl boldog, mert a pole pozícióért szeretnék küzdeni, de a dolgok egyszerűen nem úgy alakulnak, ahogyan kellene. Most abban bízom, hogy a gumik nem fogják sokáig bírni. Ezen a területen jobbak vagyunk, mint a többiek, és talán ez lehetőséget nyithatna előttem elé vágással, vagy épp későbbi kiállással kapjam el az előttem állókat.”

Az időmérő után változott a rajtsorrend, az eredetileg a 15. helyre kvalifikáló, de a Q2-ben az autótörése miatt részt sem vevő Franco Colapinto egy rajthelyes hátrasorolást kapott, mivel az első piros zászló megszakítás után túl hamar ment ki a bokszutcai gyors sávba. Az argentin helyét Liam Lawson örökölte meg, míg az Alpine-nal bemutatkozó pilóta a 16. rajtkockából vághat neki a futamnak.