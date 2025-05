„Szerencsére eltölthettem velük néhány napot" – Verstappen a gyermeke születéséről beszélt

Eseménydús napokon van túl a Formula–1 címvédő versenyzője, Max Verstappen: a napokban született meg Kelly Piquet-vel az első közös gyermeke, és pénteken már a Miami Nagydíj sprintidőmérőjén vett részt a Red Bull-lal, amit követően a sportfelügyelőknél is volt jelenése. Bár kislánya, Lily születésének hírét pénteken hozta nyilvánosságra a család, a Miamiba késve, helyi idő szerint csütörtök este megérkező holland megosztotta, már eltölthetett néhány napot a kisbabájukkal.

„Szerencsére eltölthettem velük néhány napot, miután megszületett. Nagyszerű volt, sosem tudhatod igazán, hogy mire számíts, de nagyon élvezetes és különleges volt – mesélte az ESPN-nek adott interjújában, majd kitért arra, hogy nem teljesen idegen tőle a szülői szerep, hiszen párjával együtt nevelik Kelly Piquet első gyermekét Penelopét, akinek a korábbi Formula–1-es versenyző, Danyiil Kvjat az édesapja. – Már most is amolyan bónuszapa vagyok, hiszen a barátnőmnek már van egy lánya, akit egyéves kora óta látok cseperedni."

Verstappen a F1-en kívül is sok időt tölt a versenyzéssel a virtuális világban, a holland korábban már megosztotta, hogy a gyermekáldás várhatóan hoz bizonyos változásokat az életében, így most arról kérdezték, háttérbe fog-e szorulni a szimulátorozás. „Majd ki fog alakulni. Ki tudja, talán a jövőben együtt is csinálhatjuk! Mindenki a maga módján látja el a szülői feladatokat, majd kiforrja magát."