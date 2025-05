„Ha versenyló lenne, egy vagyont érne!" – Horner Verstappen gyermekéről

A témában kikérték a Red Bull-csapatfőnök, Christian Horner véleményét is, aki azt is elmondta, szerinte milyen apa lesz a versenyzője. „Biztos vagyok benne, hogy nagyon jelen lesz apaként. Neked is ki kell venned a részed a pelenkázásban, az éjszaka közepén, és minden másban. Egy új családtag üdvözlése a legcsodálatosabb dolog. Szülőként sok tekintetben eléggé más lesz az élete mostantól" – magyarázta, majd kissé viccesen azt is kiemelte, hogy a gyermek eléggé jó genetikákkal rendelkezhet, hiszen amellett, hogy négyszeres világbajnok az édesapja, Verstappen párja, Kelly Piquet a háromszoros vb-első Nelson Piquet lánya.

„Ha belegondolok, ennek a gyereknek egészen hihetetlenek a génjei. Ha Verstappenre és Piquet-re gondolsz, ha egy versenylóról beszélnénk, egy vagyont érne! De igen, kissé meg fog változni az élete – magyarázta, majd kitért arra is, hogy a versenypályán is hozhat-e változást a gyermekáldás. – Nem hiszem. Eléggé összeszedett srác. Van egy mostohalánya is, élvezi a családi életet, és számára mindez megszokott. Természetesen büszke, nagyszerű dolog a számukra, hogy megérkezett a kislányuk, ez egy másfajta eredmény a személyes életben."

Horner szerint nem kizárt, hogy Lily Verstappen lesz a következő monacói versenyző. „Miért ne lehetne egy nő? Mint ahogyan korábban is mondtam, ennek a kislánynak egészen fenomenálisak a felmenői. Kétségtelenül nagy lesz a roham, hogy előszerződést kössenek vele. Miért is ne?"