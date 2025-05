„Remélem, jó alvó lesz" – a versenyzőtársak beszéltek Verstappen apaságáról

Mint ismert, Max Verstappen első gyermeke várható születése miatt nem vett részt a Miami Nagydíj sajtónapján, bár arról egyelőre még nem érkezett információ, hogy a holland azért indult el a tervezettnél később a versenyhelyszínre, mert már világra jött a Kelly Piquet-vel első közös gyermek, de az biztos, hogy helyi idő szerint csütörtök este 8 órakor landolt a magánrepülőgépe Miamiban. A mezőnyben jelenleg egyetlen édesapa van, Nico Hülkenberg, így a holland szűk klubhoz csatlakozik.

A Sauber német versenyzőjét a hivatalos sajtótájékoztatóan kérdezték meg arról, valamilyen tanáccsal ellátná-e a Red Bull-ost. „Mióta Checo (Sergio Pérez) és K-Mag (Kevin Magnussen) távozott, én voltam az egyetlen apuka, de most ő is csatlakozik a klubhoz. Remélem, jó alvó lesz. Mi egészen szerencsések voltunk. Sok mindent fog felfedezni, sok gyönyörű és kedves dolog jár együtt ezzel. Szóval biztos vagyok benne, hogy élvezni fogja” – magyarázta, majd arra is felelt, szerinte igaz-e az a mítosz, hogy a gyermekáldás lelassítja a versenyzőket.

„Ezt ítéljétek meg ti! Nézzék meg a statisztikákat, hogy mik történtek. Nyilvánvalóan mindenki más, de személy szerint nem érzem, hogy így lenne. Amint beülök az autóba, és lehajtom a sisakrostélyt, teljesen megfeledkezem a külvilágról, hiszen kizárólag a versenyzésre összpontosítunk, és arra, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki az autóból. Én úgy érzem, inkább előnyösen érintett, mert sok feladatot ad a Formula–1-en kívül is. Szóval azt mondanám, nekem inkább még segített is.”

A sajtótájékoztatón résztvevő versenyzőtársakat, Lewis Hamiltont és George Russellt is megkérdezték, mit gondolnak a témáról, igaz, nekik még nincsenek ilyenféle tapasztalataik. „Minden jót kívánok neki! Ez csodálatos és különleges dolog. Váltottunk néhány szót Szaúd-Arábiában, láttam, mennyire izgatott. Nagyon gratulálok neki!” – osztotta meg a gondolatait a Ferrari hétszeres bajnoka.

„Mindannyian profik vagyunk, de ez az életed személyes oldalához tartozik. Szerintem mindenkinek különleges pillanat, amikor gyereke lesz, szóval a legjobbakat kívánom neki! Mint ahogyan Nico is mondta, ez talán új dolgokat hoz az életedbe. Én is tudom, milyen ez, amikor az unokahúgaimat és az unokaöcséimet látom. Ők nem az én gyermekeim, de így is nagyon boldoggá tesz, amikor időt tölthetek velük. És a múltban is láthattunk már pilótákat versenyeket és világbajnokságot nyerni gyerekkel, így nem gondolom, hogy szakmai téren bármi változást hozna” – tette hozzá a mercedeses.