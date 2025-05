„Immunis vagyok rá" – Doohan reagált a Colapintóval kapcsolatos találgatásokra

Az Alpine esetleges év közbeni pilótacseréje már az idény előtt is az egyik legforróbb témát jelentette, s már akkor arról lehetett hallani, hogy Jack Doohan szerződése mindössze öt-hat nagydíjat ölel fel, amit követően a Williamstől megszerzett Franco Colapinto válthatja. A találgatások hol alábbhagytak, hol felerősödtek, de az ausztrál helyzetét egyértelműen nem segíti, hogy többször is rontott, és nemegyszer autót tört. Emlékezetes volt a Kínai Nagydíjon történt balesete, amit követően olyan hírek is szárnyra kaptak, hogy Doohan már a következő futamon sem áll rajthoz, de azóta elcsendesedtek a pletykák – egészen mostanáig.

Szerdán ugyanis Colapinto egyik szponzora, az YPF ügyvezető igazgatója, Horacio Marín – nem feltétlenül szándékosan – világgá kürtölte, hogy pilótája már Imolában debütálhat, vagyis Doohan már a soron következő Miami Nagydíj után elveszítheti a helyét. Bár a támogató az esetet követően magyarázkodni kezdett, és azt mondta, csak tippelgetés volt a részéről, és legfeljebb reménykedik benne, hogy az argentin már az Emilia-romagnai GP-n lehetőséghez jut.