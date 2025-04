„Sok hátránya van Verstappennek" – az Aston Martinnál és a Mercedesnél sincs hely a holland számára?

Hogy mennyi alapja van annak, hogy a négyszeres bajnok a csapatváltást fontolgatja, házon belül is megoszlanak a vélemények, a csapatfőnök, Christian Horner nem osztja Marko aggályát, szerinte a versenyző marad a helyén. „Úgy gondolom, a zaj a tökéletes kifejezés ennek a leírására. Nagyon sok a zaj csapaton kívül és belül is, de Max csütörtökön újfent megerősítette az elköteleződését. Mi arra összpontosítunk, hogy gyorsabbá tegyük a gépet. Max is része ennek, elkötelezett tagja a csapatunknak, minden más csak puszta találgatás – jelentette ki, majd egyértelmű választ adott arra a kérdésre is, magabiztos-e azt illetően, hogy Verstappen 2026-ban is Red Bull-színekben áll rajthoz. – Igen, teljesen mértékben. Csapatként arra fókuszálunk, hogy rendbe hozzuk ezt az autót. Ha ez sikerül, akkor Max potenciális kilépési záradéka még csak nem is lesz vita tárgya.”

Míg a tanácsadó arról beszélt Szahírban, hogy a riasztó verseny után válságmegbeszélést tartottak, Horner igyekezett tompítani a jelentőségét a meetingnek. „Nem, ez nem válságmegbeszélés volt. Amikor a futamot követően összeülsz a mérnökeiddel, azt nem nevezném krízistalálkozónak. Mindig vannak mérnöki megoldások a mérnöki problémákra. Nincs krízis. Nem ott tartunk, ahol lenni szeretnénk, vannak bizonyos gondjaink a kocsival, amiken dolgozunk, és az egész csapat hihetetlenül keményen nyomja. Szerintem megértettük a problémákat, és egy sor fejlesztést fogunk vinni az elkövetkezendő nagydíjakra, hogy orvosoljuk ezeket a hiányosságokat.”

Horner reagált arra is, hogy Marko komolyan aggódik Verstappen maradását illetően. „Igen, de az embereknek mindig megvannak a maguk aggályaik.”

A Red Bull csapatfőnöke tehát nem fél attól, hogy négyszeres világbajnoka a távozik, s egyre inkább úgy tűnik – legalábbis az érintettek nyilatkozatai alapján –, hogy nem is igazán lenne hová mennie. Noha egyes sajtóhírek szerint az Aston Martin kész 300 millió dolláros ajánlatot tenni a hollandnak, a silverstone-iakat irányító Andy Cowell gyorsan igyekezett elejét venni a további találgatásoknak.

„Hihetetlenül szerencsések vagyunk, hogy két ilyen tapasztalt versenyzőnk van a következő két évre – jelentette ki, majd amikor arról faggatták, ez azt jelenti-e, hogy nincs hely Verstappen számára, újra megerősítette, hogy biztosított a pilótafelállásuk. – Ezzel azt mondom, hogy jelenleg kizárólag az jár a gondolataimban, miként fejleszthetnénk a céget, hogy gyors autókat tudjunk építeni Lance-nak és Fernandónak.”

A korábban a Mercedesnél dolgozó, míg most a Williamsnél a csapatfőnöki posztot betöltő James Vowles is megszólalt az ügyben, és óva intette az előző csapatát Verstappen szerződtetésétől. „Úgy gondolom, Max révén több teljesítményt lehet elérni. Nem hiszem, hogy ebben a teremben bárki is tagadná azt, hogy rendkívüli, amire képes, és a Japánban aratott győzelme láttán leesett az állam. De sok hátránya is van, amit el kell ismernünk, és úgy gondolom, a Mercedesnél nagyszerű kultúra alakult ki két olyan pilótával, akik közel vannak az autó maximumához, és közülük az egyikük feltörekvő versenyző. Szóval személy szerint úgy vélem, ez a hely nem neki való.”