„Miért ne akarnák szerződtetni Verstappent?" – Russell reagált a pletykákra

„Ami engem illet, egyáltalán nem idegeskedem vagy aggódom emiatt. Mindenki olyan izgatottá válik, amikor szerződésekről van szó, de valójában hiába van érvényes kontraktusod, ha nem teljesítesz, akkor ki fognak rúgni. Versenyzőként a teljesítményed a valutád, ez van nekünk. Ha jól teljesítesz, minden rendben van. Szóval izgatottan várom, hogy a hétvégén versenyezhessek. Csak a teljesítményemre összpontosítok, és akkor a jövőm is magától értetődő lesz."

Ami Russellt illeti, a formájára egyelőre nem lehet panasz, a házon belül vezérpilótává előrelépő pilóta négy nagydíj alatt három dobogós helyezést ért el már, miközben valamennyi időmérőn és versenyen (beleértve a kínai sprinteseményeket is) kivétel nélkül az első ötösben zárt. Noha a remek kezdés után egyes sajtóértesülések arról szólnak, hogy a brit közeledett az idei év végén lejáró szerződése meghosszabbításához, többen, köztük korábbi versenyzők, szakértők is úgy vélik, a Mercedes hezitálás nélkül válna meg tőle, ha esélye lenne megszerezni Verstappent. A britet megkérdezték arról is, valóban egyeztetett-e már a csapattal.

„A pletykák sosem valósak, nem? Amikor pletykákról van szó, nem igazán hallgatok rájuk. Némelyik talán egészen közel áll a valósághoz, de végső soron sosem tárgyaltunk szerződésekről május vagy június előtt – magyarázta, majd megosztotta, furcsának véli a tendenciát a hosszú távú kontraktusokkal, mert a kilépési záradékokkal értelmét veszíti. – Szokatlan, hogy ilyen sok pilótának van hosszú távú szerződése, de mindenkinek vannak kilépési záradékai és teljesítménnyel kapcsolatos kikötései. Így hiába van egy versenyzőnek három évre szóló szerződése, nem igazán jelent semmit, hiszen neki és a csapatnak is lehet kilépési záradéka."

„Nem feltétlenül jelent semmit, ha van kontraktusod, hiszen ha az istálló azt akarja, hogy menj, akkor találni fog módot is rá, hogy távozz. Ez a sport így működik, és ennek így is kell lennie, mivel a világ húsz legjobbjáról van szó, és ez könyörtelen. Itt nem lehet szórakozni. Csak annyit tehetsz, hogy arra fókuszálsz, hogy gyorsan vezess – mutatott rá, majd arra is kitért, szerinte teljesen érhető, ha a Mercedes le szeretne csapni Verstappenre. – Miért ne akarnák leigazolni Maxot? Teljes mértékben megérthető. Jelenleg ő a legjobb, négyszeres világbajnok. Ezzel most nem magam vagy Kimi (Andrea Kimi Antonelli) ellen beszélek, de minden csapatban két versenyző van, és ő egy személy."

„De mindez nem aggaszt, mivel a teljesítményem a valutám, és én jelenleg ugyanolyan jól teljesítek, mint bárki más a mezőnyben. Úgy érzem, azok, akik túlságosan is aggódnak amiatt, hogy nincs érvényes szerződésük, vagy hogy nem tiszta a jövőjük, valójában nem igazán hisznek magukban. Nekem hatalmas az önbizalmam. Három éven keresztül voltam egy világbajnok csapattársa, a világ legjobbja (Lewis Hamilton) ült mellettem. És magabiztosan állíthatom, hogy bárkit le tudok győzni, ha van rá lehetőségem.”