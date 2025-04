Norris csalódott, hogy miatta maradt el a kettős McLaren-siker; Russell bízik benne, hogy nem kap büntetést

Oscar Piastri közel tökéletes versenyt telesített a Bahreini Nagydíjon: a pole pozícióból rajtolva magabiztos győzelmet aratott, miközben megfutotta a leggyorsabb kört is, így mesterhármast jegyezhetett, és csak azért nem szerezte meg pályafutása első Grand slamjét, mert a Ferrari az eltérő stratégiájának köszönhetően átmenetileg átvette tőle a vezetést az első kerékcseréknél. Az ausztrál lett az első versenyző, akinek sikerült dupláznia a 2025-ös idényben, míg pályafutását tekintve negyedszer állhatott fel a dobogó felső fokára, amivel három pontra csökkentette a lemaradását az egyéni vb-összetett továbbra is vezető csapattársa, Lando Norris mögött.

„Nagyszerű, hogy sikerült elérni ezt az eredményt, hihetetlen hétvégém volt kezdve a szombati időmérőtől, míg ma a versennyel stílusosan fejeztem be a munkát. Nem tudok elégszer köszönetet mondani a csapatnak azért, hogy ilyen autót bocsátott a rendelkezésemre. Eléggé kezes volt ezen a pályán, nagyszerű volt, és nagyon büszke vagyok rá, hogy pont itt, Bahreinben sikerült mindezt véghez vinni. Ez nagyon fontos a tulajdonosaink szempontjából. A múltban nem igazán volt kedves hozzánk ez a nyomvonal, szóval jó érzés, hogy megszereztük az első győzelmünket ezen a helyszínen is. Biztos vagyok benne, hogy őrült buli lesz este, de én nem fogok részt venni rajta, hiszen jövő hétvégén már Szaúd-Arábiában versenyzünk."

Az ötvenedik nagydíját teljesítő ausztrálnak zavartalan versenye volt, és noha nem igazán forgott veszélyben a győzelme, bevallása szerint jobban örült volna, ha nincs biztonsági autós szakasz. „Jobb lett volna, ha nincs safety car, de végig elég magabiztos voltam. Remek volt a tempó, és tudtam, hogy nekem és Landónak is van közepes gumija még, ami a legjobb volt azon a ponton. Nyilván megpróbálod jól elkapni az újraindítást, de egyébként sem engedtem volna el magam mellett senkit."

Noha a kettős siker elmaradt, a dupla dobogó összejött a McLaren számára: a hatodik rajtkockából induló, a verseny elején 5 másodperces időbüntetést kapó és több kemény csatában is résztvevő Norris egészen a harmadik pozícióig zárkózott fel, és a végén még a második helyért is támadta George Russellt. „Nem észleltem, hogy ennyivel előrébb vagyok a rajtnál – utalt a büntetésért érő hibájára. – Kemény futam volt, én túl sokat rontottam az előzéseknél is, eléggé zűrös volt, és csalódott vagyok, hogy a McLarennek nem jött össze a kettős győzelem, hiszen nagyon szép lett volna hazai pályán elérni. Nehéz volt, de vannak pozitívumok is."

A vb-éllovas az újraindítást követő csatázás hevében úgy előzte meg Lewis Hamiltont, hogy négy kerékkel elhagyta a pályát, így kénytelen volt visszaadni a pozíciót a honfitársnak. „Rádión szóltak rám. Elég szoros volt, jót versenyeztünk. Nem panaszkodom, mert összességében jó volt, élveztem, bemutattam néhány jó előzést is, de mindenki nagyon kemény volt és a határon autózott, ahogy annak lennie is kell. George is remek munkát végzett, azt hittem, el tudom kapni. De talán csak vigyázott a gumikra a vége előtt. Jól ment. Mint ahogyan Oscar is, jól dolgozott, és ez igaz a teljes csapatra is. A következő versenyre igyekszek szintet lépni."

Russell küzdött az elemekkel, de kitartott (Fotó: AFP)

Noha Russell sokáig magabiztosan tartotta a második helyét, a futam hajrájában több probléma is hátráltatta: a mercedesesnél meghibásodott a brake-by-wire, és baj volt a kormánykijelzőjével is, miközben az elektronikai gond nyomán az eredményjelzőn többször is fel- és leugrált neve, és ő maga, valamint az ellenfelei sem látták, hogy mikor nyitható a DRS. A mercedeses azonban így is kitartott, és az idei harmadik dobogós helyezését szerezte meg, ráadásul úgy, hogy az egyik McLarent maga mögött tudta tartani.

„Úgy tűnt, mindent az irányításom alatt tartok, aztán hirtelen meghibásodott a brake-by-wire, a pedál beesett, aztán túl rövid volt, nem igazán tudtam, mi történik. Ráadásul a kormánykijelző sem működött megfelelően, szóval nagyon nehéz volt magam mögött tartani Landót. Ha lett volna még egy kör, akkor szerintem elég kényelmesen elment volna mellettem, de mindezek ellenére nagyon elégedett vagyok a második hellyel. Oscar külön ligában volt, gratulálok neki, valamint a McLarennek is. Ami minket illet, ez már a harmadik pódiumunk négy nagydíj leforgása alatt, ráadásul különböző pályákon, ami magabiztossággal tölt el a folytatást illetően."

Russell még nem lehet teljesen nyugodt, ugyanis jelenése lesz a sportfelügyelőknél, miután a gyanú szerint akkor nyitotta ki a DRS-t, amikor erre nem lett volna lehetősége. „Mindenféle meghibásodásunk volt, és egy ponton újra kellet indítani a teljes DRS-rendszert. Az egyik körben rányomtam a rádióra, mire kinyílt az állítható hátsó szárnyam. Azonnal visszazártam, és egy kicsit vissza is vettem, szóval nem tettem szert semmilyen előnyre. Többet vesztettem vele, mint amennyit nyertem. Csak a másodperc tört részéig volt nyitva."

„Technikai gond volt, lassítottam is. Nem tudom, hogyan nyitódott ki, de rengeteg problémánk volt egyszerre. Minden eltűnt a kormánykijelzőn, nem volt semmilyen adatunk. Szóval ez eléggé kompromittálta az utolsó etapomat. Nem tudom, mi fog történni, de rendkívül durva lenne, ha ezért büntetést kapnék."

Ami a precendest illeti, a Mercedes-pilóta nagy valószínűség szerint megússza pénzbüntetéssel, és ebben bízik a német alakulat csapatfőnöke, Toto Wolff is. „Kinyitódott, majd becsuktuk, nem nyerünk semmit vele. A rendszer hibásodott meg, és bízunk benne, hogy nem lesz semmi belőle. George végig kontrollálta a problémákat, miközben maga mögött tartotta Landót, hihetetlen vezetés volt ez tőle, és megmentette a dobogós helyünket. Emellett azzal is nagyszerű munkát végzett, hogy ilyen jól és sokáig menedzselte a lágy gumikat a végén, és akkor nyomta meg jobban, amikor kellett" – illette dicsérettel a pilótáját, aki 14 pontos hátránnyal foglalja el a negyedik helyet az egyéni bajnokságban.

A Nemzetközi Automobil-szövetség végül úgy határozott, nem szab ki semmilyen büntetést Russellre, így a mercedeses megtarthatja a második helyét.

KIZÁRTÁK NICO HÜLKENBERGET A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) technikai delegátusa a leintés után jelentette, hogy a tizenharmadik helyen célba érő német versenyző Sauberjén a padlólemez túlzott mértékű kopást mutatott. Az ilyen kihágás minden esetben, így most is kizárást von maga után, legutóbb egyébként Lewis Hamiltont diszkvalifikálták a kínai versenyről azonos szabálysértés okán.

BAHREINI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:35:39.435 2. George Russell brit Mercedes 15.499 mp h. 3. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 16.273 mp h. 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 19.679 mp h. 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 27.993 mp h. 6. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 34.395 mp h. 7. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 36.002 mp h. 8. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 44.244 mp h. 9. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 45.061 mp h. 10. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 47.594 mp h. 11. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 48.016 mp h. 12. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 48.839 mp h. 13. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 56.314 mp h. 14. Jack Doohan ausztrál Alpine-Renault 57.806 mp h. 15. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:00.340 p h. 16. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:04.435 p h. 17. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:05.489 p h. 18. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:06.872 p h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 45 feladta Nico Hülkenberget (Sauber) utólag kizárták a padlólemeze túlzott kopása miatt.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Lando Norris 1 4 5 77 2. Oscar Piastri 2 3 5 74 3. Max Verstappen 1 2 5 69 4. George Russell – 3 5 63 5. Charles Leclerc – – 4 32 6. Andrea Kimi Antonelli – – 4 30 7. Lewis Hamilton – – 4 25 8. Alexander Albon – – 3 18 9. Esteban Ocon – – 2 14 10. Lance Stroll – – 2 10 11. Pierre Gasly – – 1 6 12. Nico Hülkenberg – – 1 6 13. Oliver Bearman – – 3 6 14. Cunoda Juki – – 2 5 15. Isack Hadjar – – 1 4 16. Carlos Sainz – – 1 1