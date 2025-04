Az FIA döntött Russell DRS-ügyében – hivatalos

Mint ismert, a második helyen sokáig zavartalanul haladó George Russell a bahreini verseny második felében több problémával is szembesült, a brake-by-wire meghibásodása hátráltatta a vezetését, miközben több elektronikai hiba is felütötte a fejét, az autója nem adott le jelet, nem működött megfelelően a kormánykijelzője, és egy ponton kinyílt az állítható hátsó szárnya is akkor, amikor erre nem lett volna lehetősége a szabályok szerint, hiszen az előtte haladó Oscar Piastri kényelmes előnyben autózott az élen, és több mint tíz másodperccel előzte meg a Mercedes brit pilótáját.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) az utóbbi okból, tiltott DRS-használat miatt indított Russell ellen vizsgálatot, s a versenyzőnek a leintést követően volt jelenése a sportfelügyelőknél. Az idei harmadik dobogóját megszerző brit már a verseny utáni interjúk során védekezni kezdett, megosztotta, hogy több probléma is hátráltatta egyszerre, és akkor nyitódott fel az állítható hátsó szárnya, amikor a rádióra nyomott rá. A versenyző jelezte, hogy azonnal észlelte a gondot, és lezárta a DRS-t, majd kissé vissza is vette a tempóját, így összességében több időt vesztett, mint nyert az eset nyomán.

Az ítélethozók a versenyző, valamint a Mercedes-képviselő meghallgatása után arra a határozatra jutottak, hogy nem szabnak ki büntetést, így Russell megtarthatja saját és csapata idei eddigi legjobb helyezését. Mint az indoklásból kiderült, maga az FIA engedélyezte a pilótának a manuális DRS-használatot, miután meghibásodott a kapcsolat az autója és a DRS-aktiváló rendszer között. A mercedeses azonban más egyéb elektronikai gondok is tapasztalt, és a csapat arra kérte, hogy használja a tartalék gombot, ami a rádió mellett az állítható hátsó szárny manuális aktiválására is szolgál. Russell a 10-es és a 11-es kanyar között próbált meg rádiózni a bokszfallal, ám a gomb használatával felnyitotta a DRS-t, ami a nagyjából 700 méteres egyenes csak kis részében, 37 méteren keresztül volt nyitva.

A versenyző a telemetriai adatok alapján két századmásodpercet nyert, majd a gázelvétellel 28 ezredet bukott, ami összhangban állt azon kijelentésvel, hogy összességében időt vesztett az eset nyomán. Noha Russell vétett a szabályok ellen, a szövetség úgy érezte, nincs szükség büntetés kiszabására, mivel a pilóta nem tett szert előnyre.