Piastri mindenkit leköröz a bahreini versenyen?

A francia tisztában van vele, hogy nincs igazán sansza az előrelépésre, de azon lesz, hogy a lehető legtovább kitartson a negyedik helyen, és bízik benne, hogy a mögüle rajtoló Norris és Max Verstappen is inkább egymással lesz elfoglalva a futam korai szakaszában, hiszen akkor talán némi levegőhöz jutna. Az imént említett brit, holland kettős azonban inkább a minél gyorsabb felzárkózásban bízik, mint ahogyan a csalódott Lewis Hamilton is előretörne a kilencedik helyről, így már az első kanyarba menet több csatára és nagy helyezkedésre lehet számítani.

Ami a várható stratégiákat illeti, a helyszínre a C3-as, a C2-es, és a C1-es, vagyis a három legkeményebb keveréket elvivő Pirelli szerint főként két kiállásra lehet számítani, igaz, az sem kizárt, hogy valamely pilóta megpróbálja egyetlen kerékcserével teljesíteni az 57 kört. Ebben segítségére lehet az esetleges virtuális vagy valódi biztonsági autós szakasz is, amire jó esély van, hiszen 2017 óta – tavaly kivételével – valamennyi Szahírban rendezett versenyen legalább egyszer érvénybe lépett valamilyen korlátozás.

A PIRELLI ÁLTAL ELŐZETESEN JÓSOLT STRATÉGIÁK Rajt a lágyon, a 10. és a 16. kör között váltás a közepesre, majd a 32. és a 38. kör között újra közepes.

Rajt a lágyon, a 10. és a 16. kör között váltás a keményre, majd a 33. és a 39. kör között csere a közepesre.

Rajt a közepesen, a 14. és a 20. kör között váltás a keményre, majd a 34. és a 40. kör között vissza a közepesre.

Rajt a közepesen, a 16. és a 22. kör között váltás a közepesre, majd a 38. és a 44. kör között csere a lágyra.

Rajt a közepesen, majd a 22. és a 28. kör között váltás a keményre.

Az első tízesből rajtolók között több eltérés is azt illetően, milyen gumikból gazdálkodhatnak vasárnap: a McLaren és a Ferrari párosa, vagyis Piastri, Norris, Leclerc és Hamilton egyenként plusz egy szett új közepes keverékkel rendelkezik, míg Verstappennek egy szettel több friss kemény abroncsa van, mint közvetlen riválisainak, ami az általuk választott taktikára is nagy hatással lehet.

Érdekesség, hogy egy évvel ezelőtt valamennyi versenyző a lágyon rajtolt, és a futamon egyáltalán nem került elő a közepes Pirelli, mindenki a keményre váltott a második etapra, míg a harmadiknál megoszlott, hogy a kemény vagy a lágy gumi került-e elő újra. Persze, mint ahogyan már korábban is szó esett róla, most melegebb időjárás fogadja a mezőnyt, miközben a különböző keverékek is módosultak 2025-re. A legnagyobb változáson például pont a tavaly mellőzött C2-es esett át.

Ami a rajt- és a pályapozíciót illeti, nem olyan meghatározó, mint múlt hétvégén Japánban, hiszen alapvetően lehet előzni a pályán, azonban a turbulens levegő ezúttal is fejtörést okozhat, és nehezítheti a gumik menedzselését. Az előzést összesen három DRS-zóna fogja segíteni, de így is kérdéses, mennyire lesz könnyű végigvinni egy-egy manővert.

Az eddig megrendezett húsz bahreini viadal felén a pole pozícióból született siker, míg az első rajtsorból összességében tizenöt alkalommal. A harmadik rajthelyet háromszor, míg a negyediket kétszer váltották a dobogó felső fokára, vagyis a második soron kívülről elrugaszkodva még senki sem tudott diadalmaskodni.

BAHREINI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE 1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 3. George Russell* brit Mercedes 4 Pierre Gasly francia Alpine-Renault 5. Andrea Kimi Antonelli* olasz Mercedes 6. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 7. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 8. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 9. Lewis Hamilton brit Ferrari 10. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 11. Jack Doohan ausztrál Alpine-Renault 12. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 13. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 14. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 15. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 16 Nico Hülkenberg** német Sauber-Ferrari 17. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 18. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 19. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 20. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari *: egy-egy rajthelyes büntetést kapott. **: utólag törölték a Q1-es körét, aminek eredményeként a 16. helyre esett vissza.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Lando Norris 1 3 4 62 2. Max Verstappen 1 2 4 61 3. Oscar Piastri 1 2 4 49 4. George Russell – 2 4 45 5. Andrea Kimi Antonelli – – 4 30 6. Charles Leclerc – – 3 20 7. Alexander Albon – – 3 18 8. Lewis Hamilton – – 3 15 9. Esteban Ocon – – 1 10 10. Lance Stroll – – 2 10 11. Nico Hülkenberg – – 1 6 12. Oliver Bearman – – 2 5 13. Isack Hadjar – – 1 4 14. Cunoda Juki – – 1 3 15. Carlos Sainz – – 1 1