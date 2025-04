„Mintha még sosem vezettem volna F1-es autót. Cserben hagytam a csapatot” – Norris rendkívül csalódott

Noha a Bahreini Nagydíj három szabadedzése alapján egyértelműen Oscar Piastri vágott neki fő esélyesként az időmérőnek, és az ausztrálnak sikerült is megszereznie pályafutása második pole pozícióját, így sem volt hiány meglepetésből és váratlan fordulatból a szahíri éjszakában. Egyrészről az ausztrál versenyző mögött nem a csapattársa, Lando Norris következett, másrészről az előnye sem volt számottevő az első számú kihívójává előrelépő George Russell előtt. A vb-éllovas a hibája nyomán a csalódást keltő hatodik helyen találta magát, az élen záró mclarenestől mindössze 168 ezreddel elmaradó Mercedes-pilóta mellett Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli és az Alpine-nal fantasztikus teljesítményt nyújtó Pierre Gasly is befért elé.

„Egész hétvégén nagyon magabiztosan éreztem magam – kezdte az értékelést a második és a harmadik gyakorláson is leggyorsabb Piastri. – Az első tréning a tapasztalatszerzésről szólt mindenki számára, úgy érződött, mintha nem is Formula–1-es kocsit vezetnénk, hanem ralliznánk. Azonban ezt követően nagyon kényelmesen éreztem magam az autóban, és a harmadik tréningen elég jó tempót mutattunk. Az időmérőn aztán a többiek valamivel közelebb kerültek hozzánk, mint azt szerettem volna, de így is sikerült összetennem a kört, amikor igazán számított, és végső soron ez a legfontosabb. Szóval nagyon-nagyon boldog vagyok!"

„Meglátjuk, mit tartogat a verseny. Először elsőként kel elfordulnom az egyes kanyarban. Egész hétvégén nagyon jól éreztem magam a volán mögött, és nem is rajtolhatnék jobb helyről, mint a pole pozícióból. Hálás vagyok a csapatnak, hogy ilyen gépet adott nekem, és már alig várom a futamot."

Mosolygós arcok a top 3-ban a bahreini időmérő után (Fotó: AFP)

Norris rendkívül csalódottan nyilatkozott a Sky Sports F1 kamerái előtt: „Egy tizedmásodpercet sem tudtam javulni. Egyszerűen nem voltam elég gyors. Őszintén szólva fogalmam sincs, hol vesztettem időt. Utána fogunk nézni annak, mi történt, kiderítjük, miért szenvedtem ennyire szombaton, és vasárnap újra próbálkozunk. Csak alvásra van szükségem."

A vb-éllovas az F1 hivatalos csatornájának nyilatkozva már kissé bőbeszédűbb volt, és kemény önkritikát fogalmazott meg. „Lassú voltam, mint ahogyan az egész hétvégén. Szóval nincs ebben semmi meglepő, végig hátrányban voltam. Olyan érzés, mintha még sosem vezettem volna Formula–1-es autót, sokat szenvedek, nem tudom, miért. Meg kell próbálnom válaszokat találni. Az autó csodálatos, nem panaszkodhatok semmire. A csapat fantasztikus munkát végez, Oscar ott van a pole pozícióban, méghozzá szép előnnyel. Hálás vagyok a csapatnak, mert nagyszerű, cserben hagytam őket. Próbálom megnyerni a futamot, de szerintem nem fog sikerülni. Talán a dobogó lehet a legjobb elérhető eredmény. Szerintem Oscar mindenkinek kört fog adni. Szóval megcélzom a második helyet."

A brit pilóta hatodik helyével kapcsolatban a McLaren ügyvezető igazgatója, Zak Brown is megosztotta a gondolatait: „Vasárnap új napra virradunk. Nagyszerű versenyautója van, és ő maga is nagyszerű versenyző, vezeti az egyéni bajnokságot, szóval csak egy jó alvásra, és friss kezdésre van szüksége. Egyszerűen kicsit rontott az első szektorban, és ez megmutatja, milyen versenyképes az F1. Ezen a pályán lehet versenyezni, szóval csak jó rajtot kell vennie. Számos kiállásra számítok vasárnap, talán lesznek biztonsági autós szakaszok is. Dolgozni fogunk a stratégián, és mindenben segíteni fogjuk őt, de gyors autó áll a rendelkezésére."

HÜLKENBERGET A 16. HELYRE SOROLTÁK VISSZA A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) utólag törölte Nico Hülkenberg Q1-ben futott 1:31.998-as idejét, aminek következményeként elvesztette a Q2-ben elért köreit is, és a tizenhatodik helyre sorolták vissza. Ennek megfelelően Fernando Alonso Esteban Ocon és Alexander Albon fejenként egy helyet lépett előre.

Russell már pénteken is a McLaren első számú üldözője volt, de úgy számolt, a harmadik hely jelenti a maximumot, ehhez képest az első sorból várhatja a rajtot vasárnap. A britet sokkolta az eredmény. „Ha bárki azt mondta volna nekem, hogy fél másodpercen belül leszünk a McLarenhez képest, örömmel elfogadtuk volna, hiszen úgy számoltunk, az a harmadik helyet jelenti a rajtrácson. Szóval az, hogy a második pozícióból indulhatok, grátisz. Gratulálok Oscarnak, nagyszerű kört futott, és már izgatottan várom a futamot."

„Úgy gondolom, az éjszaka végrehajtott változtatásoknak és a hűvösebb pályahőmérsékleteknek köszönhetjük az előrelépést. Láttuk, hogy amikor nagy volt a forróság, a McLaren messze elöl járt, de most az időmérő előrehaladtával folyamatosan gyorsultunk. Az, hogy a második helyről rugaszkodhatok el, nagyszerű lehetőséget jelent, de ha reálisan nézem, elég nagy kihívás lesz harcba szállni Oscarral."

Nemcsak a mercedesest, hanem Leclerc-t is meglepte a helyezése: a monacói a harmadik rajtkockát sajátította ki a továbbfejlesztett Ferrarival, miközben a lemaradása „csak" 334 ezred volt. „Őszintén szólva egyáltalán nem számítottam arra, hogy harmadik leszek. Azzal tisztában voltam, hogy a harmadik edzésen futott körömben maradt idő, és ugyanez volt a helyzet a kvalifikáció első és második szakaszában is, szóval egyszerűen türelmesnek kellett maradnom, és meg kellett várnom, hogy a pálya jobb legyen. Kissé zűrös volt, mert a Q3 elején minden nagyon borzasztónak tűnt a használt gumikon, de amint felkerültek a friss abroncsok, sokkal jobb volt a helyzet."

„Örülök, egyáltalán nem számoltam ilyen eredménnyel. Az elmúlt hétvégéken elég extrém beállításokkal is kísérleteztünk, és úgy érzem, megtaláltam az irányt. Remélem, hogy apránként még több teljesítményt tudunk kihozni a gépből a soron következő nagydíjakon. A csapat őrülten nyomta, hogy el tudjuk hozni ide a fejlesztéseket. Úgy gondolom, nem ez a legjobb pálya az újdonságok bevetése szempontjából, de mindig jó, ha vannak frissítések. Kis előrelépést jelent, nem túl nagy a javulás, de bízom benne, hogy jövő hétvégén újabb lépést teszünk meg előre. Az, hogy meglett a harmadik hely és ilyen kis különbségek vannak a top 3-ban, azt mutatja, segítettek a fejlesztések."

MEGBÜNTETTÉK A MERCEDEST Mint ismert, a Mercedes a második szakaszban azelőtt küldte ki a két autóját a bokszutcába, hogy a versenyirányítás közölte volna, pontosan mikor indítja újra a piros zászlóval megszakított második szakaszt. Az FIA ezért egy-egy rajthelyes büntetést osztott ki Russellnek és Andrea Kimi Antonellinek, előbbi a harmadik, utóbbi az ötödik helyre szorult vissza. A második pozíciót Leclerc, míg a negyediket Pierre Gasly örökölte meg.

BAHREINI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:29.841 átlag: 216.863 km/ó 2. George Russell* brit Mercedes 1:30.009 0.168 mp h. 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:30.175 0.334 4. Andrea Kimi Antonelli* olasz Mercedes 1:30.213 0.372 5. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:30.216 0.375 6. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:30.267 0.426 7. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:30.423 0.582 8. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:30.680 0.839 9. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:30.772 0.931 10. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:31.303 1.462 11. Jack Doohan ausztrál Alpine-Renault 1:31.245 0.791 12. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:31.271 0.817 13. Nico Hülkenberg** német Sauber-Ferrari 1:31.783 1.329 14. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:31.886 1.432 15. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari - 16. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:32.040 0.933 17. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:32.165 1.058 18. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:32.186 1.079 19. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:32.283 1.176 20. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:32.373 1.266 *: egy-egy rajthelyes büntetést kapott **: utólag törölték a Q1-es körét, aminek eredményeként a 16. helyre esett vissza