Szigorított szárnyteszt, meghosszabbított DRS-zóna, újraaszfaltozott pálya – mi várható a Kínai Nagydíjon?

Bár az istálló nem erősítette meg ezen feltételezéseket, árulkodó lehet, hogy a csapatfőnök, Frédéric Vasseur még a Kínai Nagydíjat megelőző napokban is a pénteki eredményekbe kapaszkodott, miközben magabiztos volt azt illetően, hogy Sanghajban már jobb formába lendülhet a csapata. Az egyórás felkészülési idő ugyanakkor fájó lehet a számára, főleg, ha igaz volt az értesülés, és valóban a szimulátorból megszerzett adatok vezettek tévútra. A sprinthétvégén ugyanis felértékelődik a pályán kívül, így a szimulátorban elvégzett munka is, és meghatározó a hétvége további alakulása szempontjából, ki kezd a legjobb formában az egyetlen edzésen.

Ez nehezítheti Hamilton dolgát is, aki továbbra is tanulási fázisban van: ismerkedik az autóval, a különböző beállításokkal és a teljes csapattal, így fontos lenne a számára, hogy minél több időt tudjon eltölteni a volán mögött. Mindezeket figyelembe véve, merész lenne győzelmi esélyekről beszélni Sanghajban, de mindenképpen van tér az előrelépésre, így a dobogó elérhető lehet a maranellóiak számára.

A hétvége után is mosolygós lesz a hangulat a Ferrarinál? (Fotó: AFP)

A Williams és a Racing Bulls újra beleszól a nagyok csatájába?

Az már az idény előtti teszten is kirajzolódni látszott, hogy a mezőny összességében jóval szorosabbá vált, és Norris már a holtszezonban azt pedzegette, szerinte lesz idén olyan győztes, aki nem a négy élcsapat soraiból kerül ki. Noha egyelőre nincs szó arról, hogy egy középcsapat hajszolná a pódium felső fokát, de az idénynyitón a Racing Bull és a Williams is remek teljesítménnyel került középpontba, ráadásul bele is tudott szólni a négy topcsapat küzdelmébe.

A grove-i istálló már az idényt megelőző bahreini teszten is felkeltette több rivális figyelmét, amit Ausztráliában remek eredménnyel fejelt meg. Alexander Albon az ötödik rajtkockából indulhatott, és végül ebben a pozícióban is látta meg a kockás zászlót, miközben szombaton és vasárnap is sikerült mindkét Ferrari előtt végeznie.

Noha a faenzaiak végül nem szereztek pontot, Cunoda Juki az időmérőn a hatodik helyre kvalifikálta magát, és a verseny folyamán sokáig Albon előtt is állt, ám csapata túl későn hívta ki kereket cserélni, amikor a futam kései szakaszában leszakadt az ég. Az említett két istálló mellett ráadásul a tavaly utolsó Sauber is remekelt: Nico Hülkenberg egyedül több pontot szerzett, mint a maranellóiak kettőse.

Hogy a „kicsik” mennyire tudnak hosszútávon beleszólni a nagy négyes küzdelmébe, még nagy kérdés, de Kínában valamivel tisztább képet kaphatunk, hiszen a sanghaji pálya elég eltérő pályakarakterisztikával bír, mint az Albert Park-i, amelyiken egyébként sem számít olyan kiugrónak a boruló papírforma.

Milyen teljesítményt nyújtanak a fiatalok?

Az idei évet csak két csapat, a McLaren és az Aston Martin kezdte azzal a pilótapárossal, amellyel az előzőt befejezte, így a mezőny nagy része számára a bemutatkozásról szólt a nyitó hétvége. Összesen hat versenyző ráadásul az első teljes idényének vágott neki, így ők különösen nehéz helyzetben találták magukat a szeszélyes időt hozó melbourne-i vasárnap.

Nem is volt meglepő, hogy az összesen hat kieső közül négyen közülük kerültek ki, a két kivételt Carlos Sainz Jr. és Fernando Alonso jelentette. A fiatalok közül Isack Hadjar járt a legrosszabbul, a francia már a felvezető körön összetörte az autót, így versenye már azelőtt véget ért, hogy valójában elkezdődött volna. A hivatalos bemutatkozására így Sanghajban készülő versenyzőt mélyen is érintették a történtek, s bukósisakjában bandukolt visszafelé a csapathoz, amivel a könnyeit leplezte.

Ami ezután következett, sokak szerint a hétvége legemberibb és legérzelmesebb pillanata volt, hiszen az láthatóan elkeseredett Hadjart gyerekkori kedvence, Hamilton édesapja, Anthony Hamilton próbálta vigasztalni, ám a kiesés után történtek nem igazán nyerték el a Red Bull tanácsadójának, Helmut Markónak a tetszését, aki kínosnak találta a védence által rendezett „könnyekkel áztatott show-műsort”.