„Egyáltalán nem kellett változtatnunk" – Norris nem tart attól, hogy visszaveti a McLarent az FIA szigorítása

Mint ismert, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) az előszezoni teszt után határozott úgy, hogy már az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon jobban szemügyre veszi a hátsó szárnyak viselkedését, miután felvetődött a gyanú, hogy az idei évre bevezetett szigorítások ellenére a csapatok továbbra is alkalmazzák a mini-DRS-t, és feszegetik a határokat az elemek hajlékonyságával.

A szövetség már hétfőn délelőtt jelezte, egyáltalán nem volt elégedett a Melbourne-ben látottakkal, és új technikai direktívát küldött ki a résztvevők számára, melyben beszámolt róla, hogy már a soron következő Kínai Grand Prix-tól szigorítja a hátsó szárnyakat érintő terheléses teszteket.

A Red Bull technikai igazgatója, Pierre Waché Bahreinben arról beszélt, hogy meglátása szerint a McLaren és a Ferarri is használja a mini-DRS-t, de arról is lehetett hallani, hogy a Mercedes is kísérletezik a megoldással, és több más istálló is feszegeti a határokat az elem rugalmasságát illetően.