„Újjá fogjuk építeni a Ferrarit” – Hamilton édesapja hisz benne, hogy sikerre vezetik a maranellóiakat

Ezt a csapatfőnök is megerősítette a Kínai Nagydíjat megelőző felvezetőjében. „Jó, hogy alig néhány nappal az ausztráliai futam után visszatérünk a versenypályára, hiszen Sanghaj lehetőséget teremt rá, hogy azonnal lapozzunk és továbblépjünk. A sanghaji aszfaltcsík teljesen más karakterisztikájú, mint az Albert Park-i, és mivel ez az idény első sprinthétvégéje, több pontot is lehet szerezni. Technikai szempontból még nagyobb jelentőséget kap az a munka, amit a maranellói szimulátorban végzünk el, hiszen mindössze egyetlen egyórás szabadedzésünk van, amely során az egyik feladatunk az lesz, hogy kezdetleges képet kapjunk az idei évre teljes egészében megújuló pályafelületről. Charles és Lewis is nagyon kedveli a kínai nyomvonalat, és nekünk gondoskodnunk kell arról, hogy a lehető legtöbbet hozhassák ki az SF25-ösből."

Hogy mit hoz a jövő, egyelőre kérdéses, de Hamilton édesapja, Anthony Hamilton biztos benne, hogy fia sikerre vezetheti a Ferrarit, és elhozhatja a hosszú ideje várt világbajnoki trófeát is Maranellóba. „Ami minket illeti, harcosok vagyunk, akárcsak a Ferrari, amely világbajnok csapat. Újjá fogjuk építeni ezt az istállót, és nemcsak magunkért, valamint a Ferrariért, hanem Olaszországért, és minden szurkolóért is" – jelentette ki az idősebbik Hamilton a Canal+-nak adott interjújában, míg a Sky Sports kamerái előtt arról beszélt, hogy pozitívumokat is tudnak magukkal vinni az ausztráliai hétvégéből.

„Nagyon örülünk neki, hogy túl vagyunk ezen a versenyen, és befejeztük. Ez volt a legfontosabb. Ilyen kevés megtett kör és autóban eltöltött idő után egyértelmű volt, hogy nehéz lesz, de egészen elégedettek vagyunk. Ez egy tanulási folyamat, sok tudásra tettünk már szert a kocsiról, arról, hogy mit kell tennünk, min kell változtatnunk, és merre kell továbbmennünk. Nagyszerű lett volna, ha idejövünk és azonnal megvan a tempó és az élre állunk, de az túl könnyű lett volna. Szeretjük a nehéz dolgokat, és keményen fogunk dolgozni" – tette hozzá Anthony Hamilton, aki a vasárnapi verseny közben arra hívta fel magára a figyelmet, hogy odament vigasztalni a már a felvezető körben kieső és ezt nehezen viselő Isack Hadjart.