Hadjar lenyűgözte Markót, Doohan Gaslyt előzte meg, míg Bearman balesettel irányította magára a figyelmet a melbourne-i pénteken

Mozgalmas és érdekes napon van túl a mezőny az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon, amelyen több újonc, illetve fiatal versenyző is bemutatkozott. A legjobb eredményt közülük kétség kívül Isack Hadjar szolgáltatta, aki mindkét szabadedzésen a top 10-ben zárt, és teljesítményével a Red Bull-tanácsadó, Helmut Marko elismerését is kivívta. Rajta kívül Jack Doohan is jó szerepléssel hívta fel magára a figyelmet, míg a valamivel rutinosabbnak számító Oliver Bearmannel autótöréssel borzolta a kedélyeket.

Az Ausztrál Nagydíj nyitó napja több versenyzőnek is mérföldkőnek számított, először ízlelhették meg, milyen éles körülmények között Formula–1-es autót vezetni egy versenyhétvége során. Noha összesen hat versenyző készül az első teljes idényére az autósportok csúcsán, közülük a szabályok értelmében (legfeljebb két futamrajt) négyen, Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Jack Doohan és Gabriel Bortoleto számít újoncnak, igaz, az Alpine ausztrálja némileg előnyben volt a pilótatársakhoz képest, hiszen ő már a tavalyi abu-dzabi finálén részt vett jelenlegi alakulatával. Doohan elmondta: ennek köszönhetően már valamivel nyugodtabban tudott készülni a 2025-ös idényrajtra, hiszen tudta, mi vár rá egy nagydíjhétvégén, és ez, úgy tűnik, az eredményekre is hatással volt. A hazai közönség előtt versenyző pilóta a második gyakorláson a rutinosabb csapattársa, Pierre Gasly előtt zárt, ami egyelőre nem jelent jó hírt az ausztrál ülésére pályázó tartalék pilóták, így köztük Franco Colapinto számára. „Nem volt túl rossz kezdés. Folyamatosan új dolgokat próbáltunk ki mindkét autón, szóval nincs igazán jelentősége annak, ki végzett előrébb. Mindketten teszteltünk, hogy szombaton kihozhassuk a maximumot a csomagból. Pierre rendkívül gyors, kényelmesen érzi magát a kocsiban, szóval nem igazán összpontosítottunk a köridőkre, helyette a megfelelő egyensúly megtalálásán volt a hangsúly, és hogy megbizonyosodjunk róla, jó helyzetben vagyunk.” „Rengeteget tanultunk a mai napon. Az autó mindkét gyakorláson remekül teljesített, és a körülményekhez képest Pierre, illetve én is kihoztam a lehető legtöbbet a programokból, és a továbbiakban is folytatódni fog a párbeszéd kettőnk között arról, mit tehetünk szombaton. Néhány apró változtatást végrehajtunk a harmadik edzésen, hogy jó pozícióba kerüljünk az időmérőre.”

Noha Doohan is remekül kezdett, az új versenyzők közül kétségkívül Hadjar szereplése volt a legkiemelkedőbb. A francia pilóta az első edzésen hat tized hátránnyal a kilencedik, míg a másodikon hasonló különbséggel a hatodik helyen végzett, miközben előbbi eseményen tapasztaltabb csapattársát, Cunoda Jukit is maga mögé utasította, utóbbin pedig mindössze két tizeddel maradt el tőle. Hadjar gyorsan a figyelem középpontjába került, a sokszor kritikus hangot megütő Red Bull-tanácsadó, Helmut Marko szavai is jól mutatták, a fiatal valóban remek teljesítményt tett le az asztalra az első napon. Az osztrák ugyanis lenyűgöző gyors és hibátlan jelzőkkel illette Hadjart, aki a Motorsport információi szerint a Racing Bulls mérnökeire is remek benyomást tett a visszajelzéseivel, illetve az érett hozzáállásával. A fiatal teljesítménye mellett Laurent Mekies csapatvezető sem ment el szó nélkül. „Jó nap volt, különösen figyelembe véve, hogy Isack újoncként van itt egy utcai pályán úgy, hogy vasárnapra esőt jósolnak… sok minden van. Valójában egyetlen napot tesztelt Christian (Horner) csapatával, mielőtt megérkezett volna Bahreinbe. Még mindig nagyon korai fázisban van, és nagyszerű munkát végzett. Juki (Cunoda) is eléggé magabiztos volt ma, ami jó kiindulópontot jelent. A köridőkből ugyanakkor egyelőre nem nagyon lehet mit kiolvasni.” „Mindent megteszünk, hogy a lehető legjobban izoláljuk a külső zajoktól. Az a fontos, hogy köröket teljesítsen, minél kényelmesebben érezze magát az autóban, és lépésről lépésre haladjon. Ez egy hosszú hétvége, és hosszú szezon áll előttünk, szóval tényleg azon vagyunk, hogy a lehető legjobban összhangba kerüljön a kocsival.” Ami a versenyzőt illeti, már az első pillanattól fogva jól érezte magát a volán mögött. „A mostani volt az első péntekem a Formula–1-ben, de jól sikerült, és már az első edzés első körétől kezdve kényelmesen éreztem magam a kocsiban, sőt, már az első körben megvolt a tempó, és a nap folyamán fokozatosan gyorsultunk, ahogyan egyre magabiztosabbá váltam a rövid és a hosszú etapok során is. Nem tudom, a többi csapat mit nyújt szombaton, de este szemügyre vesszük az adatokat, hogy a lehető legjobb eredményt szállíthassunk az időmérőn.”

Míg Doohan és Hadjar az azonnali remek tempójával, a pályafutása negyedik hétvégéjére készülő Oliver Bearman autótöréssel borzolta a kedélyeket. A Haas versenyzője még az első szabadedzésen szállt falba, amit követően a teljes második gyakorlást kénytelen volt kihagyni. Ezzel nemcsak a pilóta, hanem a csapat is sok és hasznos pályaidőt vesztett a vetélytársakhoz képest. Az előző évben összesen három nagydíjon is beugró brit elnézést kért a Haastól a balesete után. „Kissé szomorú vagyok, hogy a teljes második tréninget ki kellett hagynom. A srácok nagyszerű munkát végeztek, és megpróbáltak elkészülni az autóval, de sajnos kicsúsztunk az időből. Kisebb hibát követtem el a 10-es kanyarnál, szélesre futottam. Ott eléggé hepehupás volt, és sajnos elvesztettem az irányítást a gép felett.” „De ezzel még nincs vége. Kicsit szenvedtem, de tényleg magabiztosan éreztem magam a volán mögött, talán kicsit túlzottan is. Ugyanakkor tényleg otthon éreztem magam, és szépen építkeztem, így sajnálatos volt a hiba. A harmadik edzés azonban hosszú lesz, aztán következik az időmérő, miközben a verseny jelen állás szerint kissé szerencsejáték lesz” – utalt arra, hogy vasárnapra hatalmas felhőszakadást jósolnak Melbourne-ben.