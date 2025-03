Norris és Piastri összecsapna a győzelemért; Hamilton örül, hogy ilyen közel került Leclerc-hez az időmérőn

Noha a McLaren egyértelmű célként jelölte ki maga elé mindkét világbajnoki cím megszerzését 2025-re, nagy volt a fogadkozás a részéről, amikor már az idény előtti bahreini tesztet követően azt prognosztizálták, egyértelmű fölényben kezdi meg az idényt, és főként a tavalyi második helyezett Lando Norris igyekezett hűteni a kedélyeket. A brit pilóta ugyan elismerte, hogy erős formában vágnak neki az évnek, azt viszont kifogásolta, hogy nagy előnyt emlegetnek a csapata kapcsán, és még a csütörtöki sajtónapon is arról beszélt, hogy közel azonos szinten vannak az élcsapatok, miközben meglátása szerint a Ferrari meglepetést okozhat a sebességével.

Nos, a McLaren-pilóta szavai nagyrészt beigazolódtak, igaz, nem pont úgy és akkor, ahogyan azt előzetesen gondolhatta. Bár a három szabadedzés alapján valóban rendkívül szoros csata alakult ki az élmezőnyben, ahová ráadásul megérkezett a Williams és a Racing Bulls is, a wokingi csapat nem jelentős, de nem is elbagatellizálható előnyben volt az időmérő teljes egésze során, miközben a Ferrari végül nem pozitív, hanem inkább kissé negatív értelemben okozott meglepetést a tempójával, hiszen csak a negyedik sort foglalta el úgy, hogy a grove-iak és a faenzaiak is megelőzték egy-egy autóval.

„Ez tökéletes módja az idénykezdésnek – kezdte az értékelést a pályafutása során a tizedik, míg Melbourne-ben az első pole pozícióját jegyző Norris. – Nagy gratuláció a csapatnak. Ez csodálatos folytatása annak, ahol befejeztük az előző évet. De ez még csak az időmérő, várjuk meg, mit tartogat a vasárnap. Eléggé nehéz futamra van kilátás, a mai nap azonban tökéletes alap. Az autó rendkívül gyors, és ha összeáll a kör, az hihetetlen, de eléggé nehéz összerakni."

„Kisebb csata alakult ki ma Oscar (Piastri) és közöttem, elég kemény volt, különösen úgy, hogy elég nehéz helyzetben találtam magam a pályakiszélesítés miatt, hiszen tudtam, minden a második körön múlik. Ilyenkor kockáztatnod kell, de egyúttal tiszta körre is van szükséged. Fejben nehéz ilyenkor, de sikerült kezelnem, szóval elégedett vagyok."

Norris nem akart jóslatokba bocsátkozni a vasárnapi esélyeket illetően, amikor a várakozások szerint teljesen más arcát fogja mutatni Melbourne, hiszen óriási esőzésekre van kilátás. „Nem fogom elragadtatni magam, én sosem voltam az a fickó. Magabiztos vagyok azt illetően, hogy nagyszerű kocsi áll a rendelkezésemre, de még egyszer sem mentünk vele vizes pályakörülmények mellett. Azt viszont tudjuk, hogy Max (Verstappen) és a Red Bull milyen gyors tud lenni az esőben. Meglátjuk. Ez remek lehetőséget kínál sokak számára, de közben sok lesz a tanulnivaló is az út során."

A két McLaren egymás mellől rajtol, ami önmagában is kockázatforrás, főleg nehéz körülmények között, Norris ugyanakkor jelezte, nem lesz csapatutasítás náluk. „Nyilván zajlottak megbeszélések ennek kapcsán, és felkészültünk, hiszen tisztában voltunk vele, hogy sok ehhez hasonló helyzet lehet a bajnokság folyamán. Természetesen vannak szabályok, amiket nem sérthetünk meg, minthogy mindkét autónak versenyben kell maradnia, és ehhez hasonló dolgok. Mindketten versengő alkatok vagyunk, efelől nincs semmi kétség, és mindketten győzelmekért akarunk harcolni."

„Az előző évben nagy mértékben hozzájárult a konstruktőri bajnoki cím megszerzéséhez az, hogy kölcsönösen segítettük egymást, tisztán versenyeztünk, és csapatsorrendet alkalmaztunk, amikor szükségszerű volt. De az is inkább a szezon kései szakaszára volt igaz, amikor külső dolgok is történtek. Most semmi ilyesmiről nincs egyelőre szó, ami jó. Mindketten nagyon izgatottak vagyunk, és természetesen reggel megejtjük a szokásos megbeszélést is. Kiderül, mi lesz."

Piastri (balra) és Norris (jobbra) vasárnap az idén először, de valószínűleg nem utoljára csap össze. Melyikük kerül ki győztesen? Vagy esetleg lesz egy nevető harmadik Melbourne-ben? (Fotó: AFP)

Az idénynyitó előtt szerződést hosszabbító Piastri már a nyitó nap után kijelentette, nem egyszerűen a dobogót, hanem azonnal annak a felső fokát veszi célba hazai közönség előtt. Az ausztrál az első ütközetben ugyanakkor 84 ezreddel alulmaradt, így a második helyről lesz kénytelen nekivágni az 58 körös hajszának. „Egészen boldog vagyok. Nyilvánvalóan nagyszerű, hogy az első rajtsorból kezdhetem a szezont, igaz, szívesebben lennék egy hellyel előrébb, de így is remek évkezdés ez, és fantasztikus, hogy a csapatnak sikerült kisajátítania az első két helyet. Most újraindul minden, meglátjuk, mit tartogat a vasárnap."

Az ausztrál számára az első és a második köre sem sikerült tökéletesen a kvalifikáció utolsó szakaszában. „Sajnos nem volt elég a végén, de ez egy igencsak hosszú bajnokság első állomása, szóval örülök az erős kezdésnek. Az utolsó szektorban vesztettem időt az előző köreimhez viszonyítva, míg a Q3-as első próbálkozásom során elfékeztem, és kissé le is csúsztam. Ezt nem akartam megismételni a következő körben, ami miatt talán otthagytam némi időt a pályán."

Norris mellett Piastri is kitért az esetleges csapatutasításokra. „Nyilvánvalóan legalább annyira meg szeretném én is nyerni ezt a futamot, mint amennyire Lando, és szerintem ő jól összefoglalta a helyzetet. Nemcsak a McLarennél, hanem valamennyi gárdánál az az első számú szabály, hogy ne ütközz a csapattársaddal, és hagyjatok egymásnak helyet. Szóval nincs ebben semmi. Persze ha bármelyikünknek lehetősége adódik, hogy kihasználjon egy helyzetet, akkor meg fogja ragadni, és ezt szabadon megtehetjük."

„De végső soron a csapatért hajtunk, ami nagyon fontos számunkra. Az előző évben számtalan alkalommal hangoztattuk, hogy a csapatmunka, amit versenyzőként és csapatként mutattunk, tette lehetővé, hogy megnyerjük a konstruktőri bajnokságot. Szóval szerintem fontos, hogy felismerjük ezt a tényt, hiszen a gép nyilvánvalóan elég gyors jelenleg, de emellett a csapatunk is rendkívül erős" – tette hozzá.

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella sem álmodhatott volna jobb kezdésről. „Tökéletes idényrajt. Már-már meglepő, tekintve, hogy az autó olyan pályán mutatott erősségeket, amelyről nem gondoltam volna, hogy az egyik kedvence lesz idén. De szeretném most megragadni a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak a teljes csapatnak egy olyan kocsi továbbfejlesztéséért, ami már egyébként is versenyképes volt, a világbajnoki autó. Tudjuk, hogy nem lehetünk önelégültek, hiszen a valaha volt egyik legversenyképesebb időszakát éli a Formula–1."

„Az erősorrendet illetően a mostani eredmény az eddigi legtényszerűbb, ugyanakkor a Ferrari teljesítményét nem fogom tényként kezelni, hiszen úgy gondolom, sokkal közelebb van, mint azt a Q3-as különbségek sugallják. Verstappen is erős kört tett össze, és (George) Russell is ott volt. Nem akarom alábecsülni az autónk versenyképességét, de Oscar és Lando is nagyon jó munkát végzett, miközben némi stressz nehezedett rájuk az első próbálkozásuk után."

A McLaren csapatfőnöke mellett a Mercedest irányító Toto Wolff is kitért a Ferrari váratlanul rossz szereplésére. „Versenyben vagyunk, de reálisan nézve két tizeddel vagyunk a McLarenhez képest, amit el kell ismernünk. Kimi (Andrea Kimi Antonelli) számára balszerencsésen alakult az időmérő. Szélesre futott, és bár nem sokkal, mint korábban, de sérült a kocsi eleje. Viszont legalább szórakoztató verseny vár rá vasárnap, amiből sokat tanulhat. Látni, milyen szoros az élmezőny, Verstappen és a két Ferrari közé, amely ezúttal nem volt gyors itt, hat autó is beférhet, ami remek küzdelmet hozhat. Úgy vélem, a versenytempó tekintetében nagyjából egy szinten vagyunk, talán a McLaren rendelkezik némi előnnyel. De nem gondolom, hogy a mostani eredmény tükrözné, hogy hol van a Ferrari, előrébb kellene lennie."

Ami az olasz csapatot illeti, tényleg csalódást keltő a negyedik rajtsor ahhoz képest, hogy a pénteken leggyorsabb Charles Leclerc a pole pozíciót célozta meg. „Az első köröm egészen jól sikerült, a második már kevésbé, az eléggé zűrös volt. Összességében egyszerűen nem voltunk elég gyorsak. Próbáltam még több időt találni, de az belehajszolt néhány hibába. A gép hátulja eléggé instabil volt, szóval kicsit szenvedtünk. Kár érte. Mielőtt megérkeztünk volna ide, határozottan arra számítottunk, hogy lépéshátrányban leszünk. Aztán a pénteki szabadedzések elhitették velünk, hogy több tempó lehet a kocsiban. Végül nem így volt."

„Természetesen a hetedik és a nyolcadik sokkal rosszabb pozíció annál, mint amit a legrosszabb forgatókönyv szerint gondoltam, hogy elérhetünk. Eléggé csalódást keltő. Nem számítottam erre. De ez még mindig csak a szezon eleje, egyszerűen dolgoznunk kell, hosszú út áll még előttünk. Nem kell csodát tennünk, vasárnap elhozzuk a pontokat, és utána apránként visszatérünk az élre. Biztos vagyok azt illetően, hogy van potenciál ebben a gépben, ám ezúttal nem voltunk a megfelelő működési tartományban, amit éreztünk és meg is látszott."

„Nehéz volt vezetni most az autót, remélhetőleg vasárnapra javul a helyzet. Nagyon sok a kérdőjel a verseny előtt, meglátjuk, miként alakul. A lehető legjobbamat fogom nyújtani. Az eső mindenképpen lehetőséget kínálhat, de hogy ténylegesen segíteni fog-e minket, vagy sem, az jó kérdés. Bízom benne."

Hamilton egész hétvégén lemaradásban volt Leclerc-rel szemben, hiszen továbbra is ismerkedik az autóval, és keresi a ritmust az új környezetben. A szombati napon azonban látszólag szintet lépett, és sikerült közelebb férkőznie csapattársához: a kettőst 218 ezred választotta el egymástól a kvalifikáció végén. A hétszeres világbajnokot kellemes meglepetés és csalódás is érte az időmérőn, egyrészről nem számított rá, hogy ilyen mértékben megközelíti a monacóit, másrészről úgy gondolta, kisebb lesz a csapata hátránya.

„Összességében jól éreztem magam, igazán élveztem a mai napot. Ezen a hétvégén számomra minden első: az első szabadedzésem, az első időmérőm a Ferrarival. Nagyon sokat dolgoztam, hogy alkalmazkodni tudjak, az autó annyira különbözik attól, mint amit korábban tapasztaltam. Érdekes. Határozottan nem gondoltam, hogy nyolc tized lesz a lemaradásunk, de az biztos, hogy bőven lesz mit boncolgatni" – magyarázta, majd kitért arra is, hogy elfogadhatónak tartja Leclerc-rel szembeni hátrányát.

„Határozottan. Charles már a hetedik évét teljesíti az istállóval, kívülről-belülről ismeri már a kocsit, nem feltétlenül a mostanit, hanem általában véve az autókarakterisztikát, az eszközöket, és minden mást. Én még mindig csak tanulom ezeket, szóval egyértelműen elfogadom, hogy ilyen közel vagyok hozzá az első időmérőmön. Leszegett fejjel dolgozunk tovább, és megpróbálunk rájönni, miért nem hoztuk azt a tempót, amit az élmenők. A vasárnap nagy kihívás lesz, még sosem vezettem ezt a gépet vizes körülmények között. Azt sem tudom, melyik gombot kell keresnem, és milyenek az esős beállítások, szóval lesz mit tanulmányoznom az éjszaka során, sok tapasztalatot fogok nyerni."

„Ráadásul Brembónk van, amit már nagyon-nagyon sok ideje nem használtam. Nem tudom, miként viselkednek ezek a fékek esőben, vagy hogy milyen beállításokkal fogunk menni. Amikor a nyolcadik helyre kvalifikálod magad, reménykedsz az esőben, de maximum három kört fogok tudni futni, aztán elrajtol a verseny. Igazi sokkhatás lesz, de igyekszem sokat tanulni a felvezető körök során, és egyszerűen mindent beleadok."

„Végig hátrányban voltam Charles-hoz képest. Ő már az első körtől fogva gyors volt. Tudta, mit csinál a kocsi, miközben én egyszerűen építkeztem a hétvége folyamán, és úgy gondolom, végül sikerült sokkal közelebb kerülnöm"– osztotta meg a gondolatait Hamilton, aki akár a harmadik helyen is zárhatott volna a legjobb szektoridejei alapján, de nem tudta összerakni a kört.

Míg a Ferrari a vártnál rosszabb tempóval irányította magára a figyelmet, a Red Bull a vártnál jobb eredményével tette izgalmasabbá a hétvégét. A „vörös bikáknál" ugyanis pénteken még látszólag a tanácstalanság uralkodott, a címvédő Verstappen arról beszélt, hogy egyszerűen hiányzik a tempó az autóból, és kijelentette, biztosan nem lesznek ott az élmezőnyben. A holland ehhez képest a teljes időmérő során ott lihegett a McLaren közelében, és mindhárom szakaszban a top 3-ban zárt. Meglehet, normális körülmények között a közel négy tizedmásodperccel elmaradó címvédőnek nem lenne esélye felvenni a kesztyűt az eddig látottak alapján remek versenytempóval rendelkező wokingiakkal, a jósolt eső óriási lehetőséget teremthet számára, hiszen rendre jól teljesít vizes pályán.