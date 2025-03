McLaren–Ferrari csata a láthatáron? Leclerc a pole pozíciót, Piastri a dobogó felső fokát célozta meg Ausztráliában

A paddockban és a szakértők körében is általános konszenzusnak számított, hogy a címvédő McLaren, és azon belül a tavaly az egyéni összetettben második helyen záró Lando Norris vág neki favoritként a 2025-ös idénynek. Noha a wokingiak több ízben is elismerték, hogy céljuk egyértelműen mindkét bajnoki cím megszerzése, a brit versenyző még az Ausztrál Nagydíjat megelőző médianapon is igyekezett lehűteni a kedélyeket, és rámutatott, valamennyi alakulat az esélytelenebb szerepében szeretne tetszelegni, így eszerint kell kezelni a sajtóban elhangzottakat.

A mclarenes kiemelte, arra számít, nincs olyan előnyük, mint amiről beszélnek, helyette hasonló szinten vannak a másik három élcsapattal, így a Ferrarival, a Mercedesszel és a Red Bull-lal. A pilóta emellett a saját vállukról némi nyomást levéve reflektorfénybe állította a konstruktőri bajnokságban az előző évben fő riválisuknak számító Scuderiát is, amikor kijelentette, a maranellói istálló könnyen meglepetést okozhat a tempójával a melbourne-i versenyhétvégén. Nos, a nyitó nap tanúsága szerint ezzel nem is járt messze a valóságtól, hiszen azután, hogy Norris az élen zárta az első szabadedzést, Charles Leclerc révén a Ferrari tört az élre a folytatásban, igaz, ott loholt a két McLaren szorosan a nyakában.

„Jól kezdődött ez a hétvége. Rendben vannak az alapok, de határozottan nem vagyunk elégedettek és magabiztosak az autó egyensúlyának megtalálását, valamint a kiegyensúlyozottságot illetően, különösen alacsonyabb üzemanyagszint mellett – kezdte az értékelést a második gyakorláson 141 ezredes lemaradással harmadikként végző Norris, aki az előszezoni teszten rendkívül jó versenyszimulációval hívta fel magára a figyelmet. – Nagyobb üzemanyag-mennyiségnél jól éreztem magam, de amikor könnyebb volt az autó, jött a Bahreinben is tapasztalt következetlenség, és a sok probléma. Szóval kicsit szenvedünk."

Bár az egykörös tempót tekintetbe véve még van hová javulnia a McLarennek, a versenyző egyértelmű választ adott, amikor arról kérdezték, az idénynek ezen a pontján korai lenne-e azt feltételezni, hogy csapata pozitív teljesítményt fog mutatni az év során. „Nem tudom, mi számít pozitívnak, de úgy hiszem, erősek leszünk. Mint ahogyan eddig is mondtam, erősek leszünk, és erős lesz a Ferrari, valamint a Mercedes is. Majd meglátjuk."

Piastri történelmet írna hazai pályán (Fotó: AFP)

Míg Norris ezúttal is igyekezett elvenni az élét a kijelentésének azzal, hogy a riválisokat is kiemelte, csapattársa, Oscar Piastri már kevésbé kertelt, és kijelentette, megcélozta a dobogó felső fokát vasárnap. Az esetleges sikerrel az ausztrál történelmet írna, hiszen korábban még nem született hazai siker Ausztráliában, mióta a helyszín szerepel a világbajnokságban. „Eléggé lelkesítő napon vagyunk túl. A sebesség rendben volt, de még néhány dolgot meg kell próbálnunk, hogy a kocsi valamivel hálásabb legyen. Az alaptempónk erősnek tűnik, és nagyon elégedett vagyok a mai napon elvégzett munkával is. A következő két nap ugyanakkor egészen más lesz, így nem lehet megmondani, hogy mennyit jelent a péntek, mindenesetre eddig eléggé jó érzés."

Szombatra kánikulát, míg vasárnapra égszakadást jósolnak Melbourne-ben, ami könnyen megkeverheti a lapokat, de a délutáni tréningen a második pozíciót megszerző ausztrál így is magabiztosan várja a folytatást. „Nehéz megmondani, az időjárás egészen más lesz vasárnap, ami megnehezíti a dolgokat, de úgy gondolom, hogy az alaptempónk erős. A Ferrari egész gyorsnak tűnt ma, mint ahogyan a Mercedes is a gyakorlások bizonyos pontjain. Jól néznek ki a dolgok, de nemcsak egyszerűen a dobogót akarjuk megcélozni, hanem annak mindjárt a felső fokát."

Ahogyan Norris jósolta, a Ferrari már a nyitó napon felhívta magára a figyelmet a sebességével az Albert Parkban. Noha a maranellói istálló a hosszú etap során most is hátrányban volt a McLarenhez viszonyítva, figyelembe véve a rivális gondjait egy körön, az időmérőn remek esélyekkel indulhat, ami a versenyben is jó helyzetbe hozhatja, igaz, a dolgát valamelyest nehezítheti, hogy Lewis Hamilton egyelőre még nem tudta felvenni a tempót az SF25-ös volánja mögött. A hétszeres világbajnok az első gyakorláson hat, míg a másodikon négy tizeddel maradt el a márkatársától, és egyelőre rakosgatja egymás mellé a puzzle-darabokat.

„Csodálatos érzés volt kihajtani a pályára egy Ferrarival. Az autó nagyon eltért mindentől, amit korábban tapasztaltam ezen az aszfaltcsíkon. Szóval némi időbe telt, mire az első szabadedzésen belerázódtam. A második már határozottan jobb volt, de továbbra is az építkezésről szólt. Lassan, lépésről lépésre egyre gyorsabbak leszünk – osztotta meg az első benyomásokat a brit, aki arra is felelt, Ferrarija miben tér el a régebbi autóinál. – Egyszerűen más. Nagyon más. Nem arról van szó, hogy rossznak érződne a kocsi, csak másfajta vezetési stílust követel meg, szóval apránként igyekszem alkalmazkodni hozzá, de élvezem a vezetést."

„A nyitó tréning kissé zűrös volt, de a második már valamivel jobban alakult. Még mindig szokom a sok különböző beállításmódosítást. Nem tudok egyelőre mindent azonnal, mint ahogyan a Mercedesnél, ahol olyan sok időt töltöttem el, hogy az összes változtatási lehetőséget ismertem. Szóval még mindig dolgozom azon, hogy megértsem, pontosan milyen eszköztár áll a rendelkezésemre. Ez érdekes folyamat, mert látom, hogy Charles teljesen tisztában van vele, hiszen régóta van már itt. De lassanként összeáll a kirakós."

Ami az esélyeket illeti, a hétszeres világbajnok főleg egy körön volt lemaradásban csapaton belül, a versenyszimulációk során már sokkal közelebb volt a két versenyző egymáshoz képest. „A hosszú etapunk versenyképesnek tűnt a többiekéhez viszonyítva. A McLaren gyorsnak tűnik, és úgy fest, szoros lesz az eleje – jelentette ki, majd válaszolt arra a kérdésre is, hogy Leclerc gyors körét figyelembe véve lát-e esélyt arra, hogy szombaton megszerezze a pole pozíciót. – Számomra ez még kicsit korai lenne, mivel még mindig tanulom az autót. De soha ne mondd, hogy soha. Mindent bele fogok adni, de nem akarok túl nagy nyomást helyezni magamra, egyszerűen élvezni szeretném. Még találnom kell némi tempót, tudom, hogyan sikerülhet, már csak véghez kell vinnem. De még építkezünk."

Hamilton egyelőre ismerkedési fázisban van a Ferrarival (Fotó: AFP)

Míg Hamilton egyelőre nem érzi magában a tempót ahhoz, hogy harcba szálljon az első helyért a kvalifikáción, márkatársa, Leclerc a rajtelsőséget tűzte ki célul. „Nagyon jól felkészültünk, a kocsi érzésre igazán remek volt. Nyilvánvalóan vannak még területek, ahol javulhatunk, és még nem vagyok túlzottan elégedett az egyensúllyal sem, de sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint a bahreini teszten voltunk. Tudunk még tempót találni, de ezzel mindenki így van a paddockban. Ezek a gépek még mindenkinek újak, szóval nyomnod kell ahhoz, hogy megtaláld vele a tényeges határokat. Erős napot zártunk, kíváncsian várom, hogyan alakul szombaton, amikor mindenki magasabb tempóra kapcsol."

„Nem hinném, hogy láthattuk volna bárki valós tempóját. Egyes csapatok talán többet takargatnak, mint mások, de az biztos, hogy a McLaren ott van. A Red Bull talán valamivel jobban szenved most, de vele kapcsolatban sosem lehet tudni, különösen Max (Verstappen) esetében, sosem lehet leírni őt. Szóval biztosra veszem, hogy harcban lesz a Red Bull, és erősnek tűnik a Mercedes is. Jó csata lesz, nincs semmi kétségem efelől. Óvatos szeretnék maradni, de egy ilyen napot követően már nagyon várom a folytatást, és a pole pozíciót próbáljuk célba venni."

A Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vasseur is pozitívan értékelte a nyitó napot, és a hivatalos pénteki sajtótájékoztatóan hosszabban kifejtette Hamilton csapaton belüli helyzetét is. „Nem cél a határon lenni már az első edzésen, ez nem gyorsaság kérdése. Számára az jelenti a célt, hogy megismerjen mindenkit a csapatban, felfedezze a szoftvert, az eljárásokat, és magát a rendszert. Meggyőződésem, hogy sok a hasonlóság a Mercedesszel, csak talán az elnevezések mások, vagy épp másképp használjuk őket. Ez egy tanulási folyamat. Teljesítettünk egy-két napot a régi autós teszt keretein belül az elmúlt két hónapban, ami jó megközelítés volt, de semmi sem hasonlítható egy versenyhétvégéhez. Keresztül kell mennünk ezen, végig kell csinálnunk, de egyáltalán nem aggódom emiatt."

„Még mindig tanul, nem lehet következtetéseket levonni az első edzés alapján. Egyáltalán nincs kétségem sincs afelől, hogy jól fog teljesíteni, és hogy hamarosan teljesíteni fog. Tavaly Carlos (Sainz Jr.) a nyolcadik vagy a kilencedik lett a gyakorláson, aztán megnyerte a versenyt. Ha egy új csapathoz igazolsz, minél gyorsabban el tudsz érni egy magas szintet és eredményeket, annál jobb. De elkerülhetetlenül van egy átmeneti időszak, és le kell fektetni az alapokat. Ezt tettük az elmúlt néhány hónapban. Az idény első felében minden az alapozásról szól."

„Kiépíteni a kapcsolatokat, a bizalmat, a csapat valamennyi tagjával építkezel. A bizalom nem olyasmi, ami egyből garantált, idővel lehet kiérdemelni. Számomra természetesen a győzelem a cél, és hogy előrébb vigyem az istállót. Volt néhány nem túl káprázatos évem, és most igyekszem meglátni, lehet-e jobb az elmúlt háromnál. Ehhez sok tényező hozzájárulhat."