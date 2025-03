„Ha mindenki kiesik előlünk, akkor lehet esélyünk" – Verstappen úgy érzi, a Red Bull csak a negyedik erő

Max Verstappen az idénynyitó Ausztrál Nagydíj időmérőjén a harmadik, míg a versenyén a második hellyel irányította magára a figyelmet, amit a Kínai Grand Prix sprintkvalifikációján egy első rajtsoros indulással, a sprintfutamon pedig harmadik pozícióval fejelt meg. Bár a holland a szombati időmérőn sem volt messze a pole pozíciótól, a 176 ezred lemaradás azt eredményezte, hogy ezúttal kiszorult az első hármasból. A címvédő a negyedik rajtkockából várhatja a piros lámpák kialvását a vasárnapi megméretésen.

A négyszeres világbajnok meglehetősen lemondóan nyilatkozott az esélyeiről, szerinte nemhogy a győzelem, még a dobogó sem elérhető számukra. „Ha mindenki kiesik előlem, akkor lehet esélyünk. Egyszerűen nem vagyunk elég gyorsak. A köröm rendben volt, de nagyon nehéz következetessé tenni az egyensúlyt minden körben és kanyarban. Nehéz, de dolgozunk rajta, és megpróbálunk javítani a helyzeten. Kényelmesen és magabiztosan érzem magam a volán mögött, ám néha nem azt kapom vissza a kocsitól, amit várok, és ez megnehezíti, hogy valamennyi kanyart jól vegyek be. A versenyen ráadásul emiatt a gumikat is jobban terheljük, mint a minket körülvevő autók, ami egyáltalán nem ideális."

„A vezetés szempontjából úgy érzem, hogy a legjobb formámban vagyok, még az előző évekhez viszonyítva is. Az időmérőn remek köröket rakok össze, és a versenyen is megtettünk mindent, amit csak lehetett. De amikor nincs meg a tempó a futamon, akkor nem igazán tudsz mit tenni – tette hozzá, majd arra a kérdésre, hogy a Red Bullt jelenleg a negyedik erőnek tartja-e, egyértelmű választ adott. – Jelenleg így érződik. Jól és nyugodtnak éreztem magam a gépben a kvalifikáción is, mindent kihoztam belőle, de egyszerűen túl lassú."

A gumik menedzselése nagy kihívás lesz vasárnap. „Már tavaly is nagy volt a gumikopás elöl, idén azonban még extrémebb méreteket ölt. Afelől nincs kétség, hogy nem vagyunk túl jó helyzetben, főleg a McLarenhez képest, de más csapatokhoz viszonyítva sem. Nem is akarok a pódiumra gondolni jelenleg. A mögülem rajtoló Ferrarik is gyorsabbnak tűntek a sprinten. A gumikopás terén valamivel jobb volt a helyzet, mint a pénteki edzésen, ám még mindig nem elég jó, és a teljes versenytávon eléggé visszaeshetünk. De nem is tudok jobban figyelni rájuk, mert akkor elmennek mellettem. Az időmérőre végrehajtottunk néhány változtatást, viszont nem hiszem, hogy ez alapjaiban változtatna a dolgokon. Úgy vélem, nagyobb a hátrányunk, mint egy évvel ezelőtt."