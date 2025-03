Cunoda „élete formájában", míg Lawson egyelőre szenved – már év közben versenyzőt cserél a Red Bull?

Nem Brown volt az egyetlen, aki nyíltan kritizálta az új-zélandit, a Haas korábbi csapatfőnöke, Günther Steiner már Ausztrália után azt pedzegette, hogy ha Lawson nem javul, könnyen elveszítheti az ülését már az idény folyamán. „Ha így folytatódik, nem zárom ki, hogy lecserélik, főleg úgy, hogy Cunoda már hosszú ideje álmodozik róla, hogy Max csapattársa legyen.”

Míg az új-zélandi hamar össztűz alá került, Cunodát többen is dicsérték, ami természetesen jólesett a Racing Bulls-pilótának. „Jó érzés, amikor az emberek dicsérnek, de nekem csak folytatnom kell azt, amit csinálok.”

A japán nem a levegőbe beszélt: a Kínai GP sprintidőmérőjén is bejutott az utolsó szakaszba, ahol a nyolcadik rajtkockát sajátította ki, míg Lawson már az első szegmensben búcsúzott, és a 20., vagyis az utolsó pozíciót szerezte meg. Mindezt tette úgy, hogy márkatársa, Verstappen harcban volt a pole pozícióért is. „Nyilván elégedett vagyok az eredménnyel, és azzal, ahogyan a sprintkvalifikáció alakult. Bizonyos dolgokat, mint például a beállításokat, csinálhattunk volna jobban is, mert nem éreztem úgy, hogy ki tudtam volna hozni a maximumot a kocsiból. Ennek utána kell járnunk, de mindenesetre örülök” – magyarázta Cunoda, aki csapattársának, Isack Hadjarnak is köszönetet mondott, miután a francia szélárnyékot adott neki az SQ2-ben.

„Kár Isackért, de remek szélárnyékot adott nekem a második szakaszban, ami segített, szóval köszönettel tartozom neki, remek csapatmunka volt.”

A Red Bull-tanácsadó Helmut Marko is üdvözölte a faenzaiak taktikáját, majd nem ment el szó nélkül Cunoda teljesítménye mellett sem. Az osztrák szerint jelentős fejlődésen ment keresztül a japán az idei évre. „Juki nagyot ugrott előre az előző idényhez képest. Menedzsmentet váltott, és eddig abszolút csúcsteljesítményt nyújt. Élete formájában versenyez – magyarázta, amit követően kitért Lawson csalódást keltő szereplésére is, ám kritika helyett inkább védelmébe vette a fiatalt. – Lassan el kell kapnia a ritmust, de láthatóan nagyon nehéz helyzetben van, mert ahogyan ő is mondta, ezt az autót sokkal nehezebb vezetni, mint a Racing Bullst.”

Az új-zélandi bízik benne, hogy a szombati sprintversenyen javíthat. „A tempónkkal sokkal előrébb kellene lennünk. Még van hátra egy sprintfutam és egy időmérő, hogy valamelyest rendbe hozzuk a dolgokat – mondta, majd arra is magyarázatot adott, mi vezetett a csalódást keltő eredményhez. – A második körön kicsúsztam. Nagy kár érte. Úgy vélem, a kiindulási pont nem volt rossz, az első köröm rendben volt, amire igyekeztem építeni. De kint maradtunk, és megpróbáltuk a pályán lehűteni a gumikat, de én megszenvedtem azzal, hogy lejjebb vigyem a hőmérsékletet a második körre.”

„Szóval túl meleg gumikkal futottam neki a második próbálkozásnak, és kínlódtam a teljes kör alatt. Ez nem nagy dolog, és óriási kár érte, mert úgy vélem, tényleg jól kezdtünk, és bár az első próbálkozásom nem volt csodálatos, de egészen rendben volt, szóval frusztráló, hogy ilyen kis dolgon ment el.”

CUNODA A MÁSODIK VERSENYZŐ, AKINÉL ERŐFORRÁST KELLETT CSERÉLNI Oliver Bearman az ausztráliai ütközése miatt szorult kényszerű cserére, az viszont egyelőre kérdéses, a japán miért kapott új elemeket. Egy biztos, a Haas és a Racing Bulls versenyzője is friss belső égésű motort, turbófeltöltőt, MGU-H-t, MGU-K-t, valamint kipufogót kapott. Az idei évben az előbb említett négy elemből összesen négy-négy darab használható fel az év során.