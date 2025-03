„Nagyon meglepődtem" – Russell a másik McLarent is maga mögé utasítaná a kínai versenyen

Hiába kezdett tökéletesen Lewis Hamilton és a Ferrari Sanghajban, és készült úgy az időmérőre, hogy a pénteki sprintkvalifikáción és a szombati sprintversenyen sem talált legyőzőre, az már a Kínai Nagydíj nyitó napján is egyértelművé vált, hogy komoly tempó rejlik a McLarenben, ha a pilóták jól összerakják a kört, ráadásul Max Verstappen is több ízben bizonyította már, hogy nem szabad leírni, és bármikor odaérhet, miközben a Mercedes is lesben állt.

A mezőnynek ráadásul az előző év óta lehetősége van hozzányúlni az autókhoz a sprintverseny és az időmérő között, így érdekes volt látni, a hétvége korábbi szakaszából nyert adatok felhasználásával mely csapat vagy pilóta tudott javulni, és miként alakult át a korábban tapasztalt erősorrend.

A pénteken csalódást keltő eredményt elérő McLaren már korán jelezte, továbbra is a fő esélyesnek számít, és a szombati minifutamon csak az utolsó pontszerző helyet elcsípő Lando Norris az első két szakaszban nem is talált legyőzőre, miközben Oscar Piastri egyértelmű lépéshátrányban kezdett házon belül. Az utolsó, mindent eldöntő szegmensben ugyanakkor fordult a kocka: az ausztrál már az első gyors körök után vezetett, így a brit oldalán pattogott a labda.

Norris keze azonban újra megremegett, és a célegyenes helyett inkább a bokszutca felé vette az irányt, miközben Piastri nem bízta a véletlenre, még tovább faragott az idején, s 1:30.641-es pályacsúccsal szerezte meg pályafutása első pole pozícióját (hagyományos kvalifikáción, ugyanis sprinten már indulhatott az élről). Az ausztrál előtt így nagy lehetőség áll a vasárnapi versenyen, hogy visszavágjon a múlt hétvégi csalódás után, különösen úgy, hogy az utolsó pillanatokban George Russell meglepetésre feljött a második helyre, amivel szétválasztotta egymástól a két McLarent.

„Nagyon lelkesítő, hogy megszereztem a rajtelsőséget. Sok tempót találtam a harmadik szakaszban, az első kettőben komolyan küszködtem, aztán ahogyan életre kelt az autó, úgy éledtem fel én is a végén. Elégedett vagyok az eredménnyel, még akkor is, ha a köreim kissé összevisszák voltak – kezdte az értékelést a Q1-ben a nyolcadik, míg a Q2-ben a harmadik helyen végző ausztrál, aki bízik benne, hogy vasárnap a tiszta levegő a kezeire játszik, hiszen eléggé nehéz megóvni a gumikat. – Remélem, a segítségemre lesz a tiszta levegő, és mindent meg fogok tenni érte, hogy meg is tartsam ennek érdekében a pozíciómat."

„Összességében egészen elégedett vagyok a sprintfutamon elért eredménnyel. Persze boldogabb lettem volna, ha egy hellyel előrébb végzek, de figyelembe véve, hogyan alakult a miniverseny, nem is kérhettem volna ennél többet. Úgy gondolom, sokat tanultunk belőle, és már alig várom, hogy a hasznomra fordíthassam a megszerzett tudást" – tekintett előre a Formula–1 történetének 107. pole pozíciósa.

A nyitó hétvégén egyértelmű fölényben lévő Norris számára egyelőre nem alakul zökkenőmentesen a Kínai Nagydíj: a vb-éllovas fontos pillanatokban rontott, aminek következtében már pontokat is hullajtott a sprinten, és most a vasárnapi futamra is nehéz helyzetbe sodorta magát, hiszen először Russellt kell maga mögé utasítania ahhoz, hogy megküzdhessen a fő kihívójával, Piastrival.

„Mindig csalódottsággal tölt el, ha nem szerzem meg a pole pozíciót, de Oscar megérdemelte, nagyon jó munkát végzett eddig egész hétvégén, és örülök neki. Ez az első rajtelsősége az F1-ben. Ami engem illet, megint elkövettem néhány hibát, ami jellemzi az eddigi hétvégémet, de az autó ezúttal jobbnak érződött, mint pénteken. Sokkal kényelmesebben éreztem magam a volán mögött, sikerült a helyes irányba elindulnunk, különösen péntekhez képest, amikor nagyon kínlódtam, de még most szombat reggel is eléggé szenvedtem."

„Ez már sokkal jobb irány, szóval nem vagyok túlságosan csalódott. Soha nem kételkedtünk abban, hogy ez a leggyorsabb kocsi. Ugyan néha kissé heves, de nem annyira: ma egyszerűen hibáztam, ennyi történt. Még mindig sokat rontok, és továbbra sem érzem magam olyan jól a gépben, mint Ausztráliában. Kissé trükkös, de ez mindenkire igaz. Egyszerűen nem végeztem a legjobb munkát, miközben Oscar nagyon is. Viszont így is remek eredményt értünk el, és elégedett vagyok a harmadik hellyel."

Norris egyelőre nem tudja, mit várjon a futamtól. „Oscar nagyszerű tempót mutatott, nem úgy, mint én, különösen versenytávon, és bármikor küszködünk az autó elejével, azt valamiért sokkal jobban megérzem. Ez olyasvalami, amiben nem vagyok túl erős. Hosszú éjszaka áll előttem, le fogok ülni, és végig fogok menni minden rendelkezésre álló adaton, hogy lássam, miben tudok javulni vasárnapra."

Russell már pénteken előrebocsátotta, a pályaviszonyok és a sokszor furcsán viselkedő gumik miatt szinte bárhogyan alakulhat a sorrend a négy élcsapat között, és nem is tévedett, hiszen a sprintidőmérőhöz képest több nagycsapat is más arcát mutatta. A Mercedes például a legjobb pillanatban talált még tempót, s a brit végül mindössze 82 ezreddel maradt le a pole pozícióról. „Hihetetlen érzés. Már hosszú-hosszú ideje a mostani volt az egyik legnehezebb időmérőm. Sok dolgot kipróbáltam a gumik előkészítése során, de úgy festett, semmi sem működik. Aztán az utolsó próbálkozásom alkalmával valami teljesen mással kísérleteztem, és életre kelt minden, az autó csodálatos volt, szóval nagyon örülök a második helynek."

„Az utolsó köröm kissé hazardírozás volt, akadt egy elég meleg pillanatom az első kanyarban, de aztán minden összeállt. Nagyon meglepődtem, amikor átszeltem a célvonalat, tudtam, hogy jó kört futottam, de az, hogy sikerült beékelődnöm a két McLaren közé... rendkívül izgatottan várom a holnapot! Nehéz futam vár ránk. A közepes gumikat már a sprintversenyen sem volt könnyű menedzselni, ám nyilván az élmezőny nagy része ezen a keveréken fog kezdeni. A keményet senki sem használta még a hétvégén, szóval pillanatnyilag fogalmunk sincs, hogy egy vagy két kiállás lesz-e. Azzal viszont tisztában vagyunk, hogy a McLaren gyors lesz. De én mindent meg fogok tenni azért, hogy megtartsam a pozíciómat, vagy hogy mindkettejük elé kerüljek" – osztotta meg ambiciózus tervét Russell.

Az időmérőt követően a Racing Bulls volánja mögött remeklő Isack Hadjart és Oliver Bearmant is vizsgálat alá vonták: a franciát veszélyes kiengedés, míg a britet Lance Stroll feltartása miatt. Azóta már mindkét ügyben döntés is született, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) előbbi esetben ötezer eurós pénzbírság befizetésére kötelezte a faenzai csapatot, míg utóbbiban a felek meghallgatása után úgy döntött, nincs szükség büntetésre, így nem változott az időmérő végeredménye.

A WILLIAMS VÉGÜL PÉNZBÜNTETÉST KAPOTT A grove-iak képviselőinek még a sprintverseny előtt volt jelenésük a sportfelügyelőknél, akik végül 50 ezer eurós pénzbüntetést szabtak ki, amiből 40 ezer eurót felfüggesztetve kapott a csapat. Mint utóbb kiderült, nem a késedelmes adatküldés miatt indult vizsgálat, hanem az SD-kártya, vagyis pontosabban annak a hiánya okozta a bonyodalmat. A Williams ugyanis abban a hiszemben volt, hogy a felszerelt kamerák eleve rendelkeztek SD-kártyával, és csak az edzés közepén tudatosult benne, hogy valami probléma lehet, amikor arra lett figyelmes, hogy pirosan világítanak a kamerák. Az istálló nem tudta, mit jelent a jelzés, így felvette a kapcsolatot a technikai delegálttal, de ekkor már késő volt, nem lehetett mit tenni. A furcsa eset kapcsán az FIA megjegyezte, egyáltalán nem merült fel a gyanúja annak, hogy a patinás alakulat szárnyai nem felelnek meg az előírt szabályoknak.

KÍNAI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:30.641 átlag: 216.498 km/ó 2. George Russell brit Mercedes 1:30.723 0.082 mp h. 3. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:30.793 0.152 4. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:30.817 0.176 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:30.927 0.286 6. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:31.021 0.380 7. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:31.079 0.438 8. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:31.103 0.462 9. Cunoda Juki japán Racing Bulls-Honda 1:31.638 0.997 10. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:31.706 1.065 11. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:31.625 0.838 12. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:31.632 0.845 13. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:31.688 0.901 14. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:31.773 0.986 15. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:31.840 1.053 16. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:31.992 1.009 17. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:32.018 1.035 18. Jack Doohan ausztrál Alpine-Renault 1:32.092 1.109 19. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:32.141 1.158 20. Liam Lawson új-zélandi Red Bull-Honda 1:32.174 1.191