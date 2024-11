A Mercedest meglepte a gyorsasága; a Red Bull küszködik Las Vegasban

Noha a csalódást keltő brazíliai versenyhétvége után Lewis Hamiltont elfogta az érzés, hogy az idén már nem szeretne visszaülni az autóba, a Las Vegas-i Nagydíjat nem is kezdhette volna jobb formában: a hétszeres világbajnok a helyi idő szerint csütörtök este rendezett mindkét szabadedzésen az élen zárt, előbbin közel négy tizeddel, míg utóbbin tizenegy ezreddel bizonyult gyorsabbnak a legközelebbi riválisánál.

„Valójában az idén először volt ilyen napom. Igazán jónak éreztem az autót az első gyakorláson, a másodikon már kevésbé, szóval lesz munkánk az éjszaka folyamán. Nehéz megmondani, pontosan hol állunk, és hogy miért itt vagyunk jelenleg, de nagyon élvezem a vezetést ezen a pályán. Meglátjuk, hogy holnap is így viselkedik-e a kocsi. A melegebb körülmények kevésbé kedveznek nekünk, viszont a versenytempónk nem volt túl nagyszerű, így lesz min dolgozunk az éjjel, és rá kell jönnünk, hogyan javíthatunk a versenytempónkon úgy, hogy közben ne veszítsünk időt egy körön. Mindenesetre jó érzés volt következetes szektoridőket futni úgy, hogy az autó nem fordult ki alólam."

„Ami engem illet, jól érzem magam, és ahogyan a hétvége előtt is mondtam, tisztában vagyok vele, hogy nem a vezetésemen múlik. Szóval csak keményen kell dolgoznunk, nem szabad nagy változtatásokat végrehajtanunk, és remélhetőleg sikerül kipihennem magam, és erősen térek vissza pénteken" – tette hozzá az egyéni vb-összetettben hetedik helyet elfoglaló versenyző.

Hamilton csapattársa, George Russell is pozitív nyitó napon van túl, a fiatalabbik brit az előbbi tréningen a második, míg az utóbbin a harmadik helyet érte el. „Kellemes csalódás. Nagyon szeretném elmondani, miért, de most mindannyian vakarjuk a fejünket, hogy miért volt ilyen pozitív. Természetesen ezek csak szabadedzések voltak. Lewis igazán nagyszerű munkát végzett, már az első körtől kezdve ott volt, és az autó egyszerűen működik. Ugyanakkor utcai pályán vagyunk, ami eléggé piszkos, és minden egyes körrel egyre gyorsabbá fog válni. Az, hogy most gyorsak voltunk, nem jelenti szükségszerűen azt, hogy holnap is azok leszünk. A pálya várhatóan három másodpercet fog javulni."

A konstruktőri bajnokságot vezető McLaren az eredményeket tekintve nem kezdett rosszul Las Vegasban, hiszen Lando Norris harmadik és második hellyel hangolódhat a folytatásra, igaz, másik pilótája, Oscar Piastri kénytelen volt beérni két nyolcadik pozícióval. Noha a brit erősnek érezte az autót egy körön, a hosszabb etapon mutatott tempója sokkolóan hatott rá, és nem pozitív értelemben... „Amikor alacsony üzemanyagszint mellett megyünk, az rendben van, azonban amikor megtankolva megyünk, sokkoló. Több dolognak is utána kell néznünk, szenvedünk az elülső szemcsésedéssel, és én ebben nem vagyok jó, mindig küszködtem vele, de lesz időnk dolgozni rajta."

„Kevés üzemanyaggal tehát jók vagyunk, sokkal nehéz a helyzet. Egyáltalán nem könnyű, nagyon rosszak a tapadási viszonyok, úgy érzem, jelenleg egy utcai kocsival gyorsabban tudnék menni. Eléggé vegyesek az érzéseim. Ha tudnék, tennék a szemcsésedés ellen. De ha még tudnám is, akkor sem lenne egyszerű, hiszen ez mindig is nehézséget jelentett a számomra. Meg fogom vizsgálni a helyzetet, és meglátom, mit tehetek. Legalább jobban összpontosíthatok most a magasabb üzemanyagszint melletti sebességre. Persze az időmérő, az, hogy jó eredményt érjek el rajta, és hogy az élen legyek, mindig segítség. Sok dolognak kell utánanéznünk az éjszaka."

Noha Piastri zárt mindkét gyakorláson hátrébb, összességében ő nyilatkozott optimistábban a nyitó nap végén. „Nehéz volt, eléggé hasonlított ahhoz, ahogyan tavaly alakult. Minden egyes megtett körrel jobb lesz a pálya, az idén legalább azzal már tisztában vagyunk, hogy mire számítsunk. Érdekes nap volt, úgy gondolom, hogy a tempó egészen rendben van, de ha rontasz, akkor nagyon sokat veszítesz abból fakadóan, hogy milyen gyors ütemben javul az aszfaltcsík. Sok pozitívum van, de még finomítani kell. A Mercedes nagyon-nagyon gyorsnak tűnt, mint ahogyan a Ferrari is erősnek festett, de határozottan versenyben vagyunk. Úgy gondolom, a Mercedes nagyon erős volt, de meglátjuk, mit hoz a következő nap."

A hétvége egyik fő esélyesének tartott Ferrari mindkét szabadedzésen ott volt az élmezőny sűrűjében, de egyik alkalommal sem sikerült a top 3-ban zárnia: Charles Leclerc negyedik és ötödik, míg Carlos Sainz Jr. hatodik és negyedik hellyel kezdte a Las Vegas-i Nagydíjat. A Scuderia egy évvel ezelőtt megszerezte az első rajtsort a helyszínen – igaz, spanyol versenyzője a büntetése nyomán nem foglalhatta el a második rajtkockát –, ám ezúttal pont az egykörös tempója jelentette a gyengeségét. A maranellóiak így a Mercedesszel és a McLarennel ellentétben nem a hosszú etapokon, hanem egy körön gyorsulnának a folytatás előtt.

„Úgy gondolom, versenyben vagyunk – kezdte az értékelést Sainz. – A Mercedes nagyon erős volt egész nap, mint ahogyan a McLaren is Landóval. Talán nem teljesítünk olyan jól, mint arra előzetesen mindenki számított, szóval vár ránk munka az éjszaka folyamán, és megpróbálunk még némi időt találni, különösen az időmérőre. A versenyszimuláció jónak tűnt, amint minden elérte a megfelelő hőfokot, de az egykörös tempón még dolgoznunk kell."

Leclerc egyetértett a márkatársával, és bizakodva várja a folytatást. „Mindent összevetve nagyon erős a versenytempónk, az időmérős tempónk már kevésbé. Kicsit átlengi ez az egész évünket, de ez a jobb forgatókönyv, mint fordítottja. Vannak ötleteink, hogyan tudnánk előrelépni, de meg kell találnod az egyensúlyt aközött, hogy mennyire akarsz jó lenni a versenyen a kvalifikációhoz képest, meg kell találnunk a megfelelő kompromisszumot."

Max Verstappen a brazíliai győzelmét követően úgy érkezhetett meg Las Vegasban, hogy tudta, akár már vasárnap bebiztosíthatja sorozatban a negyedik világbajnoki címét. Ehhez nem szabad, hogy két pontnál többet veszítsen el egyetlen riválisával, Norrisszal szemben, ami a nyitó napon látottak alapján nem lesz olyan egyszerű feladat, hiszen a Red Bull-os eléggé szenvedett a két edzésen.

„Még nem mutattuk meg, a bennünk rejlő potenciált. Eléggé csúszós volt a pálya, és sokat szenvedtünk azzal, hogy a megfelelő működési tartományba hozzuk a gumikat, különösen egy körön. A hosszú etapot valamivel versenyképesebben kezdtük, de úgy gondolom, még ezen a területen is van min finomítanunk. Egy körön eléggé nagy hátrányban vagyunk. Természetesen eléggé egyediek itt a körülmények, nagyon hideg van, de mindannyian egy csónakban evezünk, szóval rá kell jönnünk, mit csinálunk rosszul. Számomra eléggé úgy tűnik, hogy az abroncsokhoz van köze. Az autó egyensúlya nem is rossz. Egyszerűen nincs tapadásunk, jelenleg olyan, mint jégen vezetnénk" – magyarázta a második tréninget a tizenhetedik helyen záró címvédő.

VERSTAPPEN VILÁGBAJNOK LAS VEGASBAN, HA.... ...nyer vagy Norris előtt végez bármelyik pozícióban ...Norris második, és ő harmadik, miközben megfutja a leggyorsabb kört ...Norris harmadik, és ő negyedik, miközben megfutja a leggyorsabb kört ...Norris negyedik leggyorsabb kör nélkül, és ő az ötödik ...Norris ötödik leggyorsabb kör nélkül, és ő hatodik ...Norris hatodik leggyorsabb kör nélkül, és ő hetedik ...Norris hetedik leggyorsabb kör nélkül, és ő nyolcadik ...Norris nyolcadik leggyorsabb kör nélkül, és ő kilencedik ...Norris kilencedik leggyorsabb kör nélkül, vagy annál hátrébb végez

A Red Bull a saját csapdájába esett, hiszen nincs megfelelő hátsó szárnya a helyszínen. „Nem áll rendelkezésünkre más hátsó szárny, így nincs kisebbünk, mint amilyent a riválisaink használnak. Mindenképpen segítséget jelentene. Rövid etapon nem is teljesítettünk kört a lágyon, és a hosszú etapjaink is csak részben voltak jók. Egyes köreink elég versenyképesek voltak, de aztán a hátsó gumik gyorsan elkoptak. Voltak villanások, kiegyensúlyozottabbnak kell lennünk. Jobb egyensúlyra van szükségünk, egy körön előre tudunk lépni, de a versenyen problémát jelent a kopás. A holnap egy új nap lesz, emberek lehetnek gyorsak csütörtökön vagy pénteken, de ezt nem jelenti azt, hogy a futamon is azok lesznek."

Ami a pályán kívül történteket illeti, mint ismert, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a Las Vegas-i Nagydíjtól léptette hatályba az új technikai direktívát, amely a kopólemez fokozott védelmét elősegítő kiskaput zárta be. A csapatfőnökök sajtótájékoztatóján, a Ferrari, a Mercedes, illetőleg az Alpine is elismerte, hogy változtatniuk kellett.

„Igen, módosítanunk kellett, miközben a szövetség előtte már legálisnak minősítette a kopólemezünket. Úgy hiszem, az volt a megfelelő viselkedés, hogy nem támadtuk meg a döntést, hiszen szeretnénk a bajnokságra szeretnénk összpontosítani ahelyett, hogy belefolynánk ilyesmi diskurzusba. A megközelítés ugyanakkor furcsa volt" – jelentette ki Frédéric Vasseur

A másik nagy hírt a rajtrács esetleges bővülése jelentette, hiszen a Las Vegas-i Nagydíj nyitó napján több forrás is arról számolt be, hogy az Andretti mégis megkapja a rajtengedélyt, igaz, General Motors néven csatlakozna a Formula–1-be, és 2028-tól gyári csapatként működne. Az egyelőre kérdéses, hogy 2026-ban és 2027-ben milyen erőforrással indulna az alakulat, főleg annak tükrében, hogy a korábban befutónak tűnő Renault időközben úgy határozott, leállítja a motorprogramját.

Fontos megemlíteni emellett, hogy a 2025-re ülés nélkül maradó Valtteri Bottas 5 rajthelyes büntetésben részesül motorelemcsere miatt, hiszen átlépte az egy adott évben felhasználható mennyiséget az energiatároló tekintetében.